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Важно для владельцев румынского паспорта: чего ждать с 1 января
Важно для владельцев румынского паспорта: чего ждать с 1 января
Государственное пособие на детей в Румынии предоставят всем несовершеннолетним до 18 лет.
2021-12-18T10:51+0200
2021-12-18T11:00+0200
молдова
общество
румыния
пособие
инвалидность
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КИШИНЕВ, 18 дек – Sputnik. Хорошие новости для граждан Молдовы, имеющих румынские паспорта. Соседняя страна одобрила увеличение государственного пособия для детей и предоставление 13-го пособия инвалидам.По данным Министерства труда Румынии, с 1 января 2022 года государственное пособие на детей будет увеличено до 600 румынских леев (примерно 2430 молдавских леев) для детей до двух лет или до трех лет в случае ребенка с ограниченными возможностями."При этом дети с ограниченными возможностями получают эту сумму до достижения 18-летнего возраста", - говорится в сообщении.Кроме того, государственное пособие на детей в возрасте от двух до 18 лет было увеличено до 243 румынских леев (примерно 980 молдавских леев). Такое же пособие будет предоставляться молодым людям старше 18 лет, которые посещают среднюю школу или курсы профессионального обучения, до их завершения, в том числе лицам с ограниченными возможностями, которые проходят предусмотренную законом форму довузовского образования, но не позднее 26 лет."Государственное пособие суммируется с ежемесячным пособием или с ежемесячным поощрением, предусмотренным в законе об отпуске и ежемесячном пособии по воспитанию детей", - говорится в коммюнике Министерства труда Румынии. Другая мера касается предоставления, в порядке исключения, дополнительного 13-го пособия инвалидам, независимо от дохода. Компенсационное пособие предоставляется только один раз, в 2022 году, в январе:Этот закон вступает в силу 1 января 2022 года.
https://ru.sputnik.md/20200118/chto-izmenitsya-dlya-grazhdan-rumynii-pri-vyezde-v-strany-es-posle-2021-goda-28897875.html
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Марина Гончарук
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молдова, румыния, пособие, инвалидность

Важно для владельцев румынского паспорта: чего ждать с 1 января

10:51 18.12.2021 (обновлено: 11:00 18.12.2021)
© Sputnik / Miroslav RotariPașaport românesc
Pașaport românesc - Sputnik Молдова, 1920, 18.12.2021
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Представители Министерства труда и социальной защиты Румынии пояснили, что государственное пособие на детей предоставляется всем несовершеннолетним до 18 лет.
КИШИНЕВ, 18 дек – Sputnik. Хорошие новости для граждан Молдовы, имеющих румынские паспорта. Соседняя страна одобрила увеличение государственного пособия для детей и предоставление 13-го пособия инвалидам.
По данным Министерства труда Румынии, с 1 января 2022 года государственное пособие на детей будет увеличено до 600 румынских леев (примерно 2430 молдавских леев) для детей до двух лет или до трех лет в случае ребенка с ограниченными возможностями.
"При этом дети с ограниченными возможностями получают эту сумму до достижения 18-летнего возраста", - говорится в сообщении.
Кроме того, государственное пособие на детей в возрасте от двух до 18 лет было увеличено до 243 румынских леев (примерно 980 молдавских леев). Такое же пособие будет предоставляться молодым людям старше 18 лет, которые посещают среднюю школу или курсы профессионального обучения, до их завершения, в том числе лицам с ограниченными возможностями, которые проходят предусмотренную законом форму довузовского образования, но не позднее 26 лет.
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"Государственное пособие суммируется с ежемесячным пособием или с ежемесячным поощрением, предусмотренным в законе об отпуске и ежемесячном пособии по воспитанию детей", - говорится в коммюнике Министерства труда Румынии.
Другая мера касается предоставления, в порядке исключения, дополнительного 13-го пособия инвалидам, независимо от дохода. Компенсационное пособие предоставляется только один раз, в 2022 году, в январе:
для взрослых с тяжелой формой инвалидности пособие будет составлять 350 румынских леев (примерно 1415 молдавских леев), в случае выраженной инвалидности - 265 румынских леев (примерно 1070 молдавских леев) и 60 румынских леев (примерно 240 молдавских леев) для людей со средней степенью инвалидности;
для ребенка с тяжелой формой инвалидности пособие составляет 300 румынских леев (приблизительно 1210 молдавских леев), для лиц с выраженной формой инвалидности -175 румынских леев (примерно 700 молдавских леев) и 60 румынских леев (примерно 240 молдавских леев) для детей со средней степенью инвалидности.
Этот закон вступает в силу 1 января 2022 года.
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