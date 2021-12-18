https://ru.sputnik.md/20211218/vo-skolko-oboydetsya-novogodniy-stol-etom-godu-47312954.html

Во сколько обойдется новогодний стол в этом году

Во сколько обойдется новогодний стол в этом году

Зимние праздники — одни из самых ожидаемых. Это период, когда хозяйки радуют членов семьи кулинарными изысками.

2021-12-18T11:55+0200

2021-12-18T11:55+0200

2021-12-18T11:55+0200

инфографика

молдова

новый год

праздничный стол

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Праздничный ужин на семью из четырех человек будет стоить до 1550 леев в зависимости от меню и выбранных продуктов. Как и каждый год, столы некоторых хозяек не обойдутся без традиционного салата оливье, новогодней селедки под шубой и бутылки игристого вина.На праздничном столе присутствуют также колбасы и сыры. Цены на эти продукты зависят от типа и производителя. Хозяйки привыкли подавать на стол соленую или копченую скумбрию, украшенную маслинами. Цена на них составляет около 90 леев за килограмм скумбрии и в среднем 60 леев за 600 граммов маслин.Салат оливье готовят практически все, особенно к Новому году. Он может обойтись примерно в 150 леев.Еще один традиционный салат с селедкой к Новому году — "шуба". Это блюдо обойдется примерно в 80 леев на 500 граммов. Для него понадобится соленая селедка, картофель, морковь, свекла, лук, майонез и отварные куриные яйца.Желающие отведать побольше мяса на праздники могут выбрать для стола шницель (отбивная) или стейк. За килограмм куриной грудинки придется заплатить 70 леев. Свинина дороже — 90 леев за килограмм.На горячее молдавские хозяйки предпочитают подавать голубцы.Коронное блюдо на Новый год — холодец. Его цена зависит от мяса, которое выбирается для приготовления. Если остановиться на домашнем петухе, то холодец обойдется в 220 леев.Другие атрибуты праздничного настроения — мандарины и конфеты. Килограмм цитрусовых сейчас стоит порядка 25 леев, а за килограмм конфет придется заплатить примерно 180 леев.На Рождество хозяйки предпочитают готовить традиционные блюда, например, поджарку с мамалыгой и брынзой. Такое лакомство может стоить около 200 леев. Что и как готовить на Рождество и Новый год Рождество и Новый год подразумевает не только радость встречи с любимыми, но и полноценную трапезу. Диетологи рекомендуют не торопиться готовить слишком много блюд и в очень большом количестве, а готовить все порциями, чтобы не тратить всю еду на Рождество и Новый год.Эксперты рекомендуют заниматься спортом, гулять или выполнять разные дела по дому после Рождества или Нового года.При этом диетологи утверждают, что кулинарные изыски не следует готовить за один день, потому что есть риск, что еда не будет съедена и придется ее выбросить.Алкоголь следует употреблять в небольших количествах, а перед едой следует пить много воды, чтобы организм был достаточно гидратирован. "Что касается салатов из листьев или овощей, то на следующий день их уже нельзя есть. Готовые овощи можем оставить на следующий день. Мясные и рыбные блюда, если мы знаем, что съедим их на следующий день, мы можем оставить в холодильнике, а если нет, то сразу же кладем в морозильную камеру", - сказала диетолог Кристина Череватенко.Диетологи говорят, что перед походом по магазинам было бы хорошо составить список, покупать только необходимые продукты и избегать излишков еды на Рождество и Новый год.

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молдова, инфографика, новый год, праздничный стол