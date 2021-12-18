https://ru.sputnik.md/20211218/voditeley-obezzhat-tsentralnuyu-ulitsu-kishinev-47338914.html
Водителей просят объезжать центральную улицу в Кишиневе
Водителей просят объезжать центральную улицу в Кишиневе
Участок одной улицы в Кишиневе перекрыли для ремонта, но ответственные службы не установили рядом соответствующие знаки.
2021-12-18T15:47+0200
2021-12-18T15:47+0200
2021-12-18T15:47+0200
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КИШИНЕВ, 18 дек - Sputnik. Национальная инспекция общественного порядка рекомендует водителям объезжать участок дороги на проспекте Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони между улицами Константин Тэнасе и Колумна. Как отметили в инспекции, это необходимо в связи с выполнением работ по прокладке кабеля, запланированных на основе приказа примэрии Кишинева, которая также постановила приостановить движение на указанной улице. "Из-за того, что ответственные учреждения не установили дорожные знаки и необходимые ограничения, возникли трудности с движением транспорта, в том числе на нескольких близлежащих улицах", - добавили в инспекции. Как уточнили в ведомстве, лучше избегать езды не только по указанной улице, но также и на проспектах Григоре Виеру и Штефана чел Маре.
https://ru.sputnik.md/20211217/kishinev-perekroyut-dvizhenie-na-dvukh-tsentralnykh-ulitsakh-47320408.html
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Юлия Липовая
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в молдове, кишинев, ремонт, молдова
Водителей просят объезжать центральную улицу в Кишиневе
Участок одной улицы в Кишиневе перекрыли для ремонта, но ответственные службы не установили рядом соответствующие знаки.
КИШИНЕВ, 18 дек - Sputnik. Национальная инспекция общественного порядка рекомендует водителям объезжать участок дороги на проспекте Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони между улицами Константин Тэнасе и Колумна.
Как отметили в инспекции, это необходимо в связи с выполнением работ по прокладке кабеля, запланированных на основе приказа примэрии Кишинева, которая также постановила приостановить движение на указанной улице.
"Из-за того, что ответственные учреждения не установили дорожные знаки и необходимые ограничения, возникли трудности с движением транспорта, в том числе на нескольких близлежащих улицах", - добавили в инспекции.
Как уточнили в ведомстве, лучше избегать езды не только по указанной улице, но также и на проспектах Григоре Виеру и Штефана чел Маре.