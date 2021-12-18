https://ru.sputnik.md/20211218/voditeli-gruzovikov-avtobusov-poluchat-poslableniya-na-vezde-romania-47336634.html

Водители грузовиков и автобусов получат послабления на въезде в Румынию

Водители грузовиков и автобусов получат послабления на въезде в Румынию

Некоторым категориям граждан упростят въезд в Румынию.

2021-12-18T14:01+0200

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КИШИНЕВ, 18 дек - Sputnik. Румыния аннулировала обязательный карантин для водителей грузовиков и автобусов из Молдовы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Решение было принято на последнем заседании Национального комитета по чрезвычайным ситуациям Румынии. Специалисты комитета решили исключить обязательный карантин для водителей транспортных средств тяжелее 2,4 тонн, которые перевозят различный товар. Также от карантина будут освобождены водители с более чем девятью местами, которые обеспечивают транспортом людей, но при условии, что они все предъявят сертификат о вакцинации, тест или документ, подтверждающий, что человек переболел коронавирусом.Это решение вступит в силу 19 декабря 2021 года.

https://ru.sputnik.md/20211217/kolichestvo-zarazheniy-shtammom-omikron-v-rumynii-postepenno-rastet-47317579.html

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румыния, молдова, въезд, карантин