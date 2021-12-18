https://ru.sputnik.md/20211218/voditeli-gruzovikov-avtobusov-poluchat-poslableniya-na-vezde-romania-47336634.html
Водители грузовиков и автобусов получат послабления на въезде в Румынию
Водители грузовиков и автобусов получат послабления на въезде в Румынию
Некоторым категориям граждан упростят въезд в Румынию.
2021-12-18T14:01+0200
2021-12-18T14:01+0200
2021-12-18T14:22+0200
общество
румыния
молдова
въезд
карантин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2530/40/25304045_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c7400c76e108263c53ace24b3a702b7f.jpg
КИШИНЕВ, 18 дек - Sputnik. Румыния аннулировала обязательный карантин для водителей грузовиков и автобусов из Молдовы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Решение было принято на последнем заседании Национального комитета по чрезвычайным ситуациям Румынии. Специалисты комитета решили исключить обязательный карантин для водителей транспортных средств тяжелее 2,4 тонн, которые перевозят различный товар. Также от карантина будут освобождены водители с более чем девятью местами, которые обеспечивают транспортом людей, но при условии, что они все предъявят сертификат о вакцинации, тест или документ, подтверждающий, что человек переболел коронавирусом.Это решение вступит в силу 19 декабря 2021 года.
https://ru.sputnik.md/20211217/kolichestvo-zarazheniy-shtammom-omikron-v-rumynii-postepenno-rastet-47317579.html
румыния
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2530/40/25304045_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_aab178ab9d58942cc774f3667ecd6805.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
румыния, молдова, въезд, карантин
Водители грузовиков и автобусов получат послабления на въезде в Румынию
14:01 18.12.2021 (обновлено: 14:22 18.12.2021)
Некоторым категориям граждан упростят въезд в Румынию.
КИШИНЕВ, 18 дек - Sputnik. Румыния аннулировала обязательный карантин для водителей грузовиков и автобусов из Молдовы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Решение было принято на последнем заседании Национального комитета по чрезвычайным ситуациям Румынии.
Специалисты комитета решили исключить обязательный карантин для водителей транспортных средств тяжелее 2,4 тонн, которые перевозят различный товар.
Также от карантина будут освобождены водители с более чем девятью местами, которые обеспечивают транспортом людей, но при условии, что они все предъявят сертификат о вакцинации, тест или документ, подтверждающий, что человек переболел коронавирусом.
Это решение вступит в силу 19 декабря 2021 года.