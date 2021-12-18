https://ru.sputnik.md/20211218/voz-odobrila-india-vaktsina-vykhod-rossia-don-mutatsii-omikron-47332189.html

Пока все спали: ВОЗ одобрила индийскую вакцину, выход России из ДОН и мутации "омикрона"

Пока все спали: ВОЗ одобрила индийскую вакцину, выход России из ДОН и мутации "омикрона"

Пока все спали: ВОЗ одобрила индийскую вакцину, выход России из ДОН и мутации "омикрона"

2021-12-18T08:43+0200

2021-12-18T08:43+0200

2021-12-18T08:43+0200

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КИШИНЕВ, 18 дек– Sputnik. Вакцина от коронавируса Covovax, которую производит Институт сыворотки Индии, получила одобрение для чрезвычайного использования от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает РИА Новости. Вакцина производится по лицензии американской компании Novavax, говорится в заявлении ВОЗ."Всемирная организация здравоохранения выпустила список использования в чрезвычайных ситуациях (EUL) для NVX-CoV2373, расширив список утвержденных ВОЗ вакцин против вируса SARS-CoV-2. Вакцина под названием CovovaxTM производится Индийским институтом сыворотки по лицензии Novavax и является частью портфеля средств COVAX, что дает столь необходимый импульс продолжающимся усилиям по вакцинации большего числа людей в странах с низким уровнем дохода", - говорится в заявлении.Одобрение ВОЗ является обязательным условием для попадания в список распространяемых через программу COVAX препаратов, а также для международных закупок.Covovax - это двухдозовая вакцина, которую получают с помощью искусственно созданного бакуловируса, содержащего ген модифицированного спайкового белка SARS-CoV-2.Россия выходит из Договора по открытому небуРоссия в субботу, 18 декабря, официально выйдет из Договора по открытому небу, передает РИА Новости. Решение покинуть соглашение Москва приняла после того, как из него вышли США, а их европейские союзники отказались дать российской стороне гарантии, что информация, собранная в ходе пролетов над территорией России, не будет передаваться в Вашингтон.Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства.Причины множественных мутаций "омикрона"Повторяющиеся передачи вируса от человека к мышам и обратно могут стать причиной большого количество мутаций штамма COVID-19 "омикрон", передает РИА Новости.Профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова пришла к такому выводу после препринта статьи специалистов Вашингтонского университета о новых особенностях штамма "омикрон", которые исследовали мутации этого варианта."Ученые показали, что "омикрон" научился распознавать этот рецептор не только у человека, но и у мышей. Скорее всего, предок "омикрона" передавался несколько раз от человека к мышам и обратно. В результате того, что S-белок коронавируса лучше приспособился к рецептору мышей, он стал лучше подходить и к человеческому", - сказала Баранова.При этом она скептически отнеслась к рукотворной версии возникновения штамма - по мнению ученого, коронавирус вряд ли мутировал во время испытаний лекарств, у него достаточно возможностей для мутаций и без участия человека в силу того, что он способен долго находиться в человеческом организме человека и передаваться другим видам животных.

https://ru.sputnik.md/20211217/privitym-sputnik-kakuyu-vaktsinu-moldove-vybrat-dlya-busternoy-dozy-47327204.html

https://ru.sputnik.md/20211217/razrushenie-don-initsiativa-ssha-opasnymi-posledstviyami-47327557.html

https://ru.sputnik.md/20211217/kolichestvo-zarazheniy-shtammom-omikron-v-rumynii-postepenno-rastet-47317579.html

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