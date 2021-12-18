https://ru.sputnik.md/20211218/voz-pfizer-astrazeneca-effektivnost-omikron-47338457.html
ВОЗ: Pfizer и AstraZeneca показали пониженную эффективность против "омикрона"
ВОЗ: Pfizer и AstraZeneca показали пониженную эффективность против "омикрона"
ВОЗ: Pfizer и AstraZeneca показали пониженную эффективность против "омикрона"
2021-12-18T16:20+0200
2021-12-18T16:20+0200
2021-12-18T16:20+0200
коронавирус
воз
вакцина
эффективность
вакцинация
ревакцинация
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КИШИНЕВ, 18 дек– Sputnik. Согласно предварительным результатам исследований ВОЗ, у вакцин от коронавируса Pfizer и AstraZeneca отмечается пониженная эффективность против нового штамма "омикрон", передает РИА Новости. Данные приводятся в сравнении с эффективностью против варианта "дельта", сообщается в документе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)."Результаты (исследований) из Англии указывают на значительное снижение эффективности действия вакцины против симптоматического заболевания "омикрон" по сравнению с "дельта" (вариантом) после двух доз Pfizer-BioNTech Comirnaty, либо AstraZeneca Vaxzevria", - говорится в документе.Тем не менее отмечается, что спустя две недели после бустерной дозы вакцины от компании Pfizer эффективность действия препарата против нового штамма повышается.В документе подчеркивается, что эти данные имеют предварительный характер.Ранее генеральный директор и соучредитель компании BioNtech Угур Шахин в интервью изданию Spiegel заявил, что две дозы вакцины Pfizer/Biontech не дают достаточной защиты от коронавирусного штамма "омикрон", а бустерная прививка нужна через три месяца.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
https://ru.sputnik.md/20211218/omikron-ukraina-pervyy-sluchay-zarazheniya-47335417.html
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воз, вакцина, эффективность, вакцинация, ревакцинация
ВОЗ: Pfizer и AstraZeneca показали пониженную эффективность против "омикрона"
Эффективность повышается только после введения бустерной дозы.
КИШИНЕВ, 18 дек– Sputnik.
Согласно предварительным результатам исследований ВОЗ, у вакцин от коронавируса Pfizer и AstraZeneca отмечается пониженная эффективность против нового штамма "омикрон", передает РИА Новости
. Данные приводятся в сравнении с эффективностью против варианта "дельта", сообщается в документе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
"Результаты (исследований) из Англии указывают на значительное снижение эффективности действия вакцины против симптоматического заболевания "омикрон" по сравнению с "дельта" (вариантом) после двух доз Pfizer-BioNTech Comirnaty, либо AstraZeneca Vaxzevria", - говорится в документе.
Тем не менее отмечается, что спустя две недели после бустерной дозы вакцины от компании Pfizer эффективность действия препарата против нового штамма повышается.
В документе подчеркивается, что эти данные имеют предварительный характер.
Ранее генеральный директор и соучредитель компании BioNtech Угур Шахин в интервью изданию Spiegel заявил, что две дозы вакцины Pfizer/Biontech не дают достаточной защиты от коронавирусного штамма "омикрон", а бустерная прививка нужна через три месяца.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".