Коронавирус
Африка безвозмездно получит вакцину "Спутник V"
© Sputnik / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВведение обязательной вакцинации пожилых от Covid-19 в части регионов России
© Sputnik / Евгений Епанчинцев/
В странах Африки отмечена вспышка нового штамма "омикрон".
КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. Российская сторона может начать безвозмездные поставки вакцины от коронавируса "Спутник" в страны Африки, передает РИА Новости. Заявление сделал глава РФПИ Кирилл Дмитриев в программе "Москва. Кремль".
"Первые поставки могут быть направлены в страны Африки, там сейчас идет очень большая эпидемия "омикрона", – сказал он.
На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может начать безвозмездные поставки вакцины в ряд стран.
"Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи. Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" – одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ.