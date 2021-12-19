Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20211219/afrika-poluchit-vaktsinu-sputnik-v-47349418.html
Африка безвозмездно получит вакцину "Спутник V"
Африка безвозмездно получит вакцину "Спутник V"
Российская сторона может начать безвозмездные поставки вакцины от коронавируса "Спутник" в страны Африки
2021-12-19T13:58+0200
2021-12-19T13:58+0200
коронавирус
россия
африка
спутник v
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/10/46443140_0:83:3073:1811_1920x0_80_0_0_a10283dfc023b56caa6ae991aeb34119.jpg
КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. Российская сторона может начать безвозмездные поставки вакцины от коронавируса "Спутник" в страны Африки, передает РИА Новости. Заявление сделал глава РФПИ Кирилл Дмитриев в программе "Москва. Кремль".На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может начать безвозмездные поставки вакцины в ряд стран."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи. Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" – одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ.
https://ru.sputnik.md/20211217/privitym-sputnik-kakuyu-vaktsinu-moldove-vybrat-dlya-busternoy-dozy-47327204.html
россия
африка
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/10/46443140_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_5c70be59f61d6c54e8299589192f364e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, африка, спутник v

Африка безвозмездно получит вакцину "Спутник V"

13:58 19.12.2021
© Sputnik / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВведение обязательной вакцинации пожилых от Covid-19 в части регионов России
Введение обязательной вакцинации пожилых от Covid-19 в части регионов России - Sputnik Молдова, 1920, 19.12.2021
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
В странах Африки отмечена вспышка нового штамма "омикрон".
КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. Российская сторона может начать безвозмездные поставки вакцины от коронавируса "Спутник" в страны Африки, передает РИА Новости. Заявление сделал глава РФПИ Кирилл Дмитриев в программе "Москва. Кремль".

"Первые поставки могут быть направлены в страны Африки, там сейчас идет очень большая эпидемия "омикрона", – сказал он.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может начать безвозмездные поставки вакцины в ряд стран.
"Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи. Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" – одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ.
Вакцинация от коронавируса в сельской местности Тамбовской области - Sputnik Молдова, 1920, 17.12.2021
Коронавирус
Привитым "Спутником V": какую вакцину в Молдове выбрать для бустерной дозы
17 декабря, 21:31
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:51Литва отправит Украине летальное оружие
16:17Экономист: четверть граждан Молдовы получает зарплату вдвое ниже средней
15:43В Бельцах сохраняется низкая явка на выборах мэра
15:08Есть ли штамм "омикрон" в Молдове и можно ли его выявить в местных лабораториях
14:33Гинцбург – о необходимости обновлять "Спутник" и бесконечной ревакцинации
13:58Африка безвозмездно получит вакцину "Спутник V"
13:24В пригороде Кишинева застрелили мужчину: подозреваемый задержан
12:50В НАТО выступили против идеи конференции с Россией о сферах влияния
12:16Чем заменить мясо и рыбу во время поста
11:42В Бельцах проходит протест сторонников Марины Таубер
11:19Тайфун Rai на Филиппинах унес жизни 75 человек
10:55Дайджест недели: имиджевые потери PAS и ошибки власти
10:22Первые данные о явке на выборах мэра в Бельцах
09:51Где в Кишиневе 19 декабря находятся мобильные пункты вакцинации
09:16Греция ужесточает правила въезда
08:43Пока все спали: этапы одобрения "Спутника V", локдаун из-за "омикрона" и ЧП в Лондоне
08:00Унгуряну: у Молдовы нет стратегии в обеспечении энергобезопасности
07:30Самый точный прогноз погоды: слабый снег и похолодание
07:00Выборы мэра в Бельцах: участки для голосования открылись
00:01Погодные рекорды Молдовы 19 декабря