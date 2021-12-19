https://ru.sputnik.md/20211219/afrika-poluchit-vaktsinu-sputnik-v-47349418.html

Африка безвозмездно получит вакцину "Спутник V"

Африка безвозмездно получит вакцину "Спутник V"

Российская сторона может начать безвозмездные поставки вакцины от коронавируса "Спутник" в страны Африки

2021-12-19T13:58+0200

2021-12-19T13:58+0200

2021-12-19T13:58+0200

коронавирус

россия

африка

спутник v

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/10/46443140_0:83:3073:1811_1920x0_80_0_0_a10283dfc023b56caa6ae991aeb34119.jpg

КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. Российская сторона может начать безвозмездные поставки вакцины от коронавируса "Спутник" в страны Африки, передает РИА Новости. Заявление сделал глава РФПИ Кирилл Дмитриев в программе "Москва. Кремль".На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может начать безвозмездные поставки вакцины в ряд стран."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи. Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" – одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ.

https://ru.sputnik.md/20211217/privitym-sputnik-kakuyu-vaktsinu-moldove-vybrat-dlya-busternoy-dozy-47327204.html

россия

африка

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, африка, спутник v