https://ru.sputnik.md/20211219/beltsakh-sokhranyaetsya-nizkaya-yavka-na-vyborakh-mera-47351517.html

В Бельцах сохраняется низкая явка на выборах мэра

В Бельцах сохраняется низкая явка на выборах мэра

Центризбирком сообщил новые данные о голосовании за примара Бельц.

2021-12-19T15:43+0200

2021-12-19T15:43+0200

2021-12-19T16:04+0200

общество

в молдове

бельцы

молдова

выборы

явка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0b/35441449_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3fd875f3569fddb8cf4fd41a0d9521c3.jpg

КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. На выборах в Бельцах все еще очень низкая явка избирателей.По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) к 15.00, спустя восемь часов после открытия избирательных участков на них явились 6340 граждан. Это составляет всего 6,21% от числа избирателей, внесенных в списки.Ранее в Бельцах прошел протест сторонников исключенной из выборной гонки кандидата от Партии "Шор" Марины Таубер. Пришедшие на митинг посчитали выборы незаконными. Стоит отметить, что 21 ноября в первом туре выборов в Бельцах к 15.00 проголосовали 20,85% избирателей, то есть 21 324 человека. По окончанию всего дня голосования в Бельцах явка составила 32,79% (33 596). Это была самая низкая явка по сравнению с другими населенными пунктами, где проходили местные выборы 21 ноября.Во втором туре выборов в Бельцах соревнуются независимый кандидат Николай Григоришин и кандидат от партии "Патриоты Молдовы" Николай Кирильчук.Голосование организовано при строгом соблюдении мер профилактики COVID-19 из-за ЧП в здравоохранении, объявленного в Молдове из-за пандемии.Основные меры и рекомендации в связи с COVID-19:Кроме того, граждане с симптомами острой респираторной инфекции (температура тела выше 37 градусов, кашель, затрудненное дыхание и другое) должны будут записаться в список голосования на дому. Также такие граждане смогут проголосовать на участке после 15.00 (при наличии перчаток, маски, с минимальным контактом с другими людьми и обязательном проветривании помещения).Кризисный второй турВторой тур выборов примара в Бельцах был назначен на 19 декабря, такое решение приняли члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК).Согласно решению ЦИК, после исключения кандидата Партии "Шор" Марины Таубер во второй тур проходит независимый кандидат Николай Григоришин и кандидат, занявший третье место в первом туре, Борис Маркоч (PAS).Марина Таубер набрала наибольшее количество голосов в первом туре выборов примара Бельц, которые прошли 21 ноября.За Таубер отдали свои голоса 47,93% избирателей (15 918 человек). На втором месте – независимый кандидат Николай Григоришин (20,93%, то есть 6951 голос).Кандидат от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский набрал 14,08% (4677 голосов). Кандидат от партии "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч набрал тот же процент – 14,08% (4679 голосов).Исключение Таубер из предвыборной гонкиЦентральная избирательная комиссия обратилась 1 декабря в суд Бельц с просьбой исключить Марину Таубер из гонки за пост мэра северной столицы. Ее обвинили в расходовании незадекларированных средств на питание сторонников, поддержавших ее в предвыборной кампании.Суд Бельц в субботу, 4 декабря, постановил исключить Марину Таубер из предвыборной гонки. В то же время члены ЦИК направили запрос в Апелляционный суд Бельц для уточнения сроков исполнения судебного решения.Апелляционный суд Бельц оставил в силе решение первой инстанции об исключении Таубер из предвыборной гонки. Члены ЦИК сочли невозможным провести второй тур выборов мэра Бельц только с одним кандидатом, при том, что законодательство о выборах предусматривает двух кандидатов для проведения голосования.Собравшись на внеочередное заседание, члены ЦИК приняли решение о приостановлении проведения второго тура до тех пор, пока решения судов первой инстанции и апелляционные решения не станут неоспоримыми.

https://ru.sputnik.md/20211219/beltsi-protest-storonniki-marina-tauber-47347315.html

бельцы

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, бельцы, молдова, выборы, явка