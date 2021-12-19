https://ru.sputnik.md/20211219/beltsi-protest-storonniki-marina-tauber-47347315.html

В Бельцах проходит протест сторонников Марины Таубер

В Бельцах проходит протест сторонников Марины Таубер

Большое количество людей собралось, чтобы поддержать Марину Таубер.

2021-12-19T11:42+0200

2021-12-19T11:42+0200

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КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. В Бельцах проходит протест сторонников депутата фракции "Шор" Марины Таубер, исключенной из гонки за пост мэра северной столицы. На улицу вышло порядка двух сотен человек. Люди выступают против проведения выборов примара 19 декабря, поскольку считают их незаконными из-за необоснованного исключения Таубер из списка кандидатов. По мнению собравшихся бельчан, выиграть на выборах должна была именно кандидат от Партии "Шор". Люди стоят с плакатами "Долой диктатуру", "Фарс, а не выборы" и "Эти выборы незаконны". Стоит отметить, что за первые два часа явка составила менее одного процента – 0,66%. На участки явилось всего чуть более 600 избирателей. Кризисный второй турВторой тур выборов примара в Бельцах был назначен на 19 декабря, такое решение приняли члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК). В бюллетенят значатся два кандидата: независимый – Николай Григоришин, а также от партии "Патриоты Молдовы" Николай Кирильчук. Согласно решению ЦИК, после исключения кандидата Партии "Шор" Марины Таубер во второй тур проходит независимый кандидат Николай Григоришин и кандидат, занявший третье место в первом туре, Борис Маркоч (PAS). Позднее он отказался от участия "во избежание спекуляций", а также в "знак протеста" снялся с выборов и кандидат от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский. Таким образом, второй кандидат – Николай Кирильчук. Марина Таубер набрала наибольшее количество голосов в первом туре выборов примара Бельц, которые прошли 21 ноября.За Таубер отдали свои голоса 47,93% избирателей (15 918 человек). На втором месте – независимый кандидат Николай Григоришин (20,93%, то есть 6951 голос).Кандидат от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский набрал 14,08% (4677 голосов). Кандидат от партии "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч набрал тот же процент – 14,08% (4679 голосов).Исключение Таубер из предвыборной гонкиЦентральная избирательная комиссия обратилась 1 декабря в суд Бельц с просьбой исключить Марину Таубер из гонки за пост мэра северной столицы. Ее обвинили в расходовании незадекларированных средств на питание сторонников, поддержавших ее в предвыборной кампании.Суд Бельц в субботу, 4 декабря, постановил исключить Марину Таубер из предвыборной гонки. В то же время члены ЦИК направили запрос в Апелляционный суд Бельц для уточнения сроков исполнения судебного решения.Апелляционный суд Бельц оставил в силе решение первой инстанции об исключении Таубер из предвыборной гонки. Члены ЦИК сочли невозможным провести второй тур выборов мэра Бельц только с одним кандидатом, при том, что законодательство о выборах предусматривает двух кандидатов для проведения голосования.Собравшись на внеочередное заседание, члены ЦИК приняли решение о приостановлении проведения второго тура до тех пор, пока решения судов первой инстанции и апелляционные решения не станут неоспоримыми.

https://ru.sputnik.md/20211217/v-den-vyborov-mera-v-beltsakh-ozhidayutsya-protesty-47331085.html

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