https://ru.sputnik.md/20211219/chem-zamenit-myaso-rybu-vo-vremya-posta-47343078.html

Чем заменить мясо и рыбу во время поста

Чем заменить мясо и рыбу во время поста

Во время поста мы задаемся вопросом, как правильно питаться, чтобы не потерять важные белки, аминокислоты и другое.

2021-12-19T12:16+0200

2021-12-19T12:16+0200

2021-12-19T11:44+0200

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рыба

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КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. Рождественский пост продолжается, поэтому остается актуальным вопрос, как правильно и без вреда для организма заменить продукты, которые нельзя употреблять в этот период. Чем можно заменить мясо и рыбу, рассказала в радиостудии Sputnik Молдова нутрициолог Ольга Кара. Кара отметила, что нут также богат клетчаткой, питательными веществами и низким содержанием жира. При содержании 12 граммов белка в порции в 200 граммов они содержат больше белка, чем другие овощи такого же типа, уверена эксперт. Как считает Кара, этот продукт можно растирать в пасту или пюре. Как подчеркнула диетолог, нельзя забывать, что белки играют важную роль в организме, они необходимы для всех биохимических реакций, которые происходят в теле, поэтому белки нужны в ежедневном рационе.

https://ru.sputnik.md/20211121/rozhdestvenskiy-post-2021-2022-kalendar-pitaniya-po-dnyam-46577255.html

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2021

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в молдове, молдова, мясо, рождественский пост, рыба