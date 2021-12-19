https://ru.sputnik.md/20211219/chem-zamenit-myaso-rybu-vo-vremya-posta-47343078.html
Чем заменить мясо и рыбу во время поста
Чем заменить мясо и рыбу во время поста
Во время поста мы задаемся вопросом, как правильно питаться, чтобы не потерять важные белки, аминокислоты и другое.
2021-12-19T12:16+0200
2021-12-19T12:16+0200
2021-12-19T11:44+0200
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молдова
мясо
рождественский пост
рыба
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КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. Рождественский пост продолжается, поэтому остается актуальным вопрос, как правильно и без вреда для организма заменить продукты, которые нельзя употреблять в этот период. Чем можно заменить мясо и рыбу, рассказала в радиостудии Sputnik Молдова нутрициолог Ольга Кара. Кара отметила, что нут также богат клетчаткой, питательными веществами и низким содержанием жира. При содержании 12 граммов белка в порции в 200 граммов они содержат больше белка, чем другие овощи такого же типа, уверена эксперт. Как считает Кара, этот продукт можно растирать в пасту или пюре. Как подчеркнула диетолог, нельзя забывать, что белки играют важную роль в организме, они необходимы для всех биохимических реакций, которые происходят в теле, поэтому белки нужны в ежедневном рационе.
https://ru.sputnik.md/20211121/rozhdestvenskiy-post-2021-2022-kalendar-pitaniya-po-dnyam-46577255.html
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Кристина Баш
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в молдове, молдова, мясо, рождественский пост, рыба
Чем заменить мясо и рыбу во время поста
Все больше и больше людей стали выбирать заменители мяса в своем повседневном питании. Особенно во время поста мы задаемся вопросом, как правильно питаться, чтобы не потерять важные белки, аминокислоты и другое.
КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik.
Рождественский пост продолжается, поэтому остается актуальным вопрос, как правильно и без вреда для организма заменить продукты, которые нельзя употреблять в этот период. Чем можно заменить мясо и рыбу, рассказала в радиостудии Sputnik Молдова
нутрициолог Ольга Кара.
"Если вы планируете отказаться от еды временно (во время поста) или навсегда, важно рассмотреть некоторые здоровые и богатые питательными веществами альтернативы, которые вам нужно употреблять. Растительный белок, такой как бобы. Авокадо – тоже здоровый источник белка", – отметила диетолог.
Кара отметила, что нут также богат клетчаткой, питательными веществами и низким содержанием жира.
При содержании 12 граммов белка в порции в 200 граммов они содержат больше белка, чем другие овощи такого же типа, уверена эксперт. Как считает Кара, этот продукт можно растирать в пасту или пюре.
Как подчеркнула диетолог, нельзя забывать, что белки играют важную роль в организме, они необходимы для всех биохимических реакций, которые происходят в теле, поэтому белки нужны в ежедневном рационе.