https://ru.sputnik.md/20211219/daydzhest-nedeli-imidzhevye-poteri-pas-i-oshibki-vlasti-47314006.html

Дайджест недели: имиджевые потери PAS и ошибки власти

Дайджест недели: имиджевые потери PAS и ошибки власти

Действия представителей власти, позиционирующей себя в качестве проевропейской, вызывают все больше вопросов как среди экспертного сообщества, так и среди... 19.12.2021, Sputnik Молдова

2021-12-19T10:55+0200

2021-12-19T10:55+0200

2021-12-19T11:31+0200

радио

причины

власть

недовольство

"партия действие и солидарность"

ошибки

pas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/02/31894637_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_eb9d0971b27616e9bdfc0669f783c243.jpg

Мэрджиняну: Молдова продолжает оставаться захваченным государством Мэрджиняну: Молдова продолжает оставаться захваченным государством

Кузнецов: стремится ли PAS сделать Конституционный суд "карманным" Кузнецов: стремится ли PAS сделать Конституционный суд "карманным"

Михэеш: партию PAS скоро ждут имиджевые потери Михэеш: партию PAS скоро ждут имиджевые потери

Крылов: попытка PAS ограничить вещание в Молдове российских СМИ - дикость Крылов: попытка PAS ограничить вещание в Молдове российских СМИ - дикость

Новак: представители PAS неискренни в отношениях с Россией Новак: представители PAS неискренни в отношениях с Россией

Шаповалов: партия PAS использовала пенсионеров Молдовы в корыстных целях Шаповалов: партия PAS использовала пенсионеров Молдовы в корыстных целях

КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. Нынешняя власть в лице партии "Действие и солидарность" (PAS) и ее ставленников приходила к управлению страной под лозунгами о борьбе с коррупцией и наведении порядка во всех сферах государственного управления, однако после того, как беглый олигарх Владимир Плахотнюк перестал обладать полным контролем над системой, государство не стало истинно правовым, утверждают эксперты. При этом следует учитывать, что нынешний президент и некоторые другие чиновники входили в правительство Лянкэ, сформированное во времена, когда контроль над ситуацией в стране находился в том числе в руках беглого олигарха Плахотнюка.Торжества демократии не произошлоВ эфире студии Sputnik Молдова эксперт объяснил, почему после свержения режима Плахотнюка в стране не наступило верховенство права и торжество демократии.По словам доктора юридических наук, адвоката Юрий Мэрджиняну, страна нуждается в системном реформировании органов прокуратуры, полиции, судебной системы. Мэрджиняну напомнил события 2014 года, когда тогдашняя проевропейская власть во всеуслышание проводила реформу прокуратуры."Мы "прыгнули" из одного захваченного государства в другое, которое возглавили "хорошие люди". Нам всем необходимо остановиться, сделать вывод из того, что было при Плахотнюке, прийти к широкому консенсусу в обществе. И произвести концептуальные изменения всего блока юриспруденции в Молдове", – сказал собеседник, уточнив, что совместному правительству ПСРМ и Блока ACUM не удалось изменить ситуацию, поскольку оно просуществовало совсем недолго.По словам эксперта, в 2014 году все ждали от генпрокурора громких дел, возвращения государству через суды всех похищенных денег, все думали, что в республике наступит рай на Земле. "Нет, тогда системе только навредили те недобрые люди, которые приняли ту редакцию закона о прокуратуре. Они сделали из генпрокурора, по сути, лишь администратора этого ведомства", – добавил Мэрджиняну.Сейчас же, по словам собеседника, представители PAS и вовсе хотят сделать из генпрокурора номинальную фигуру, человека, который приносит канцтовары, "генерала без армии".Европейская комиссия за демократию через право Совета Европы (Венецианская комиссия) раскритиковала значительную часть поправок в закон о прокуратуре, принятых властями Молдовы в августе 2021 года. Мнение комиссии было опубликовано на сайте учреждения накануне.По мнению экспертов Венецианской комиссии, процедура оценки генерального прокурора Молдовы должна быть существенно пересмотрена, генпрокурора следует вернуть в состав Высшего совета прокуроров, а процедуру назначения членов ВСП следует закрепить в Конституции или защитить квалифицированным большинством голосов.Специалисты Комиссии установили, что поправки в закон о прокуратуре были приняты без должного общественного обсуждения, а в последнее время состав ВСП дважды менялся, и это дает основания подозревать, что каждое соответствующее парламентское большинство пыталось изменить баланс сил в прокуратуре в своих интересах.Конституция за доплатуУчитывая некоторые решения и намерения действующей власти в лице партии "Действие и солидарность", создается впечатление, что Молдова стала страной явных противоречий и перекосов, об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политолог, доктор юридических наук, профессор Александр Кузнецов, комментируя инициативу властного парламентского большинства об увеличении судьям КС зарплаты почти до 82 тысяч леев."В этой ситуации появляется много вопросов, на которые нет ответа. Получается, что судьям предлагают выплачивать по 82 тысячи леев, а многие пенсионеры, которым обещали по 2 тысячи, так их и не увидели", – сказал собеседник.По его словам, в государстве создалась ситуация, при которой социальная дифференциация в обществе достигла своего апогея, ведь на зарплату одного члена КС можно было бы 82 пенсионерам в стране дать единовременное пособие в размере 1 тысячи леев."Все имеют право на достойную оплату труда, но в демократическом обществе не должно быть таких резких различий между важными персонами и гражданами. Такого не было даже в авторитарном обществе, генеральные секретари КПСС, будь то Брежнев или Горбачев, не позволяли себе такого", – отметил Кузнецов.Политолог добавил: инициатива о таком значительном повышении оплаты труда членам КС может быть следствием того, что судьи некоторое время назад принимали "нужные" решения, а последние намерения монобольшинства выглядят как своеобразная благодарность за это.Президент Молдовы Майя Санду вернула в парламент закон о внесении поправки в налогово-бюджетную политику на 2022 год, в которой предусмотрено повышение зарплат судьям Конституционного суда (КС).Как отметили в администрации президента, глава государства приняла такое решение в связи с тем, что поправка, которая касается зарплат сотрудников Конституционного суда, не получила положительного заключения правительства.Ранее стало известно, что, согласно данной поправке, зарплата судей КС вырастет с 44 700 до почти 82 тысяч леев.Иллюзии тают, цены растут...Недовольство граждан страны все увеличивающимися тарифами на энергоносители и ценами на продукты питания и товары широкого потребления растет. А поскольку многие ассоциируют эти процессы с правящей партией "Действие и солидарность" (PAS), возникает вопрос: сохранит ли политформирование хотя бы минимальную поддержку электората? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политический аналитик Роман Михэеш."Конечно же, имиджевые потери для этого политформирования скоро будут, учитывая рост тарифов на газ, централизованное отопление, электричество, продукты питания. Но это падение электорального рейтинга может носить сезонный характер", – сказал собеседник.По его мнению, более ясной ситуация с уровнем популярности партии, в руках которой сегодня сосредоточена вся власть в стране, станет только к лету следующего года, когда уже с уверенностью можно будет говорить о падении поддержки политформирования.Напомним, что тариф на природный газ для бытовых потребителей в Молдове вырос в 2,4 раза, что спровоцировало рост цен на продукты питания из так называемого "социального пакета". По подсчетам экономических экспертов, цены на основные продукты выросли на 15,5%.Дикость под видом плюрализмаНе так давно в эфире одного из телеканалов спикер парламента Игорь Гросу заявил о готовности молдавских властей "бороться с дезинформацией и пропагандой, исходящей из Российской Федерации". К чему привели такие инициативы прибалтийские страны и Украину – известно, власти этих государств пошли на сознательное запрещение вещания на своей территории информационно-аналитических программ российских телеканалов.Но как в Молдове власть, которая декларирует себя проевропейской, может выходить с такими заявлениями и насколько это вписывается в демократический процесс? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политолог, депутат первого созыва парламента страны Валентин Крылов."Я не думаю, что это – прямое указание наших западных партнеров и политических "спонсоров", но предполагаю, что нынешний президент Молдовы и, естественно, представители правящего большинства и спикер Гросу действуют в определенном политическом коридоре, выбирают линию в отношении российских СМИ, которую продвигают Польша, Украина, прибалтийские страны", – сказал собеседник.По мнению эксперта, представители молдавских властей в этом плане выбрали приоритетной линией политики курс, продвигаемый ныне Украиной и Грузией – странами, участвующими в программе "Восточное партнерство" ЕС.Напомним, что официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее подчеркивала: российская сторона рассчитывает, что власти Молдовы не будут предпринимать шаги, нарушающие плюрализм мнений и свободу СМИ, а также интересы собственных русскоязычных граждан.Неискренность в отношениях с РФПочему представители молдавской власти говорят о необходимости сотрудничества с официальной Москвой и в то же время предпринимают в двусторонних отношениях, мягко говоря, недружественные шаги? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал депутат парламента от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов Григорий Новак.По словам парламентария, вопросы энергобезопасности Молдовы также связаны с сотрудничеством с российской стороной. Новак напомнил о том, как совсем недавно чуть было не сорвалось подписание контракта на поставку в республику природного газа из РФ."Когда господин Гросу выходит с такими заявлениями в адрес России, это просто несерьезно, это напрямую вредит нашим двусторонним отношениям, которые налаживал не он. Были более дальновидные политики раньше, которые соорудили "мосты" между нашими странами. "Сжигать" их я ему не советую", – добавил депутат.По мнению Новака, небольшая республика Молдова должна дружить со всеми соседями, но при этом соблюдать национальные интересы, которые, как подчеркнул депутат, заключаются в бесперебойных поставках газа в страну, в реализации молдавской плодоовощной и винодельческой продукции, в заключении двустороннего соглашения о социальной защите граждан РМ, которые живут и работают в РФ.Пенсионеры – за "бортом"На минувших парламентских выборах, на которых власть полностью в свои руки взяло политическое формирование "Действие и солидарность", за PAS проголосовали свыше 200 тысяч пенсионеров республики, которые польстились на обещания социального характера, на предполагаемые льготы и увеличение ежемесячных выплат, однако они были обмануты. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политолог, историк, доктор философии Борис Шаповалов.Нынешняя власть использовала этих доверчивых людей, поскольку старшее поколение привыкло верить обещаниям, идущим от политиков. К примеру, тот же Игорь Додон, социалисты старались выполнять свои обещания, учредив индексацию пенсий дважды в год, инициировали повышение зарплаты врачам, предоставление адресных компенсаций.Шаповалов настаивает: обещанный уровень минимальной пенсии в 2000 леев получили далеко не все пенсионеры, хотя представители нынешнего кабинета министров заявляли об этом. Более того, подчеркнул политолог, перерасчет уровня пенсий 1 октября был отменен, осталась лишь одна индексация – 1 апреля. Более того, по словам Шаповалова, для пожилых людей отменили и адресную компенсацию, которую ранее выплачивали пенсионерам к Новому году, в размере 1000 леев.По его словам, все те лица, наделенные властью, сегодня занимают кабинеты в зданиях, построенных в советские времена многими из тех людей, которые сегодня находятся на заслуженном отдыхе. Но, как уточнил Шаповалов, вряд ли кто-то помнит из чиновников и депутатов о том, что именно поколение пожилых людей отстраивало и развивало эту страну, способствовало тому, чтобы она была в свое время экономически развитой.

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

причины, власть, недовольство, "партия действие и солидарность", ошибки, pas