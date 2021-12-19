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Один из футболистов передумал уходить из ФК "Шериф"

Один из футболистов передумал уходить из ФК "Шериф"

Один из футболистов "Шерифа" внес ясность в свое сообщение в социальных сетях, из-за которого многие решили, что он покинет клуб.

2021-12-19T17:26+0200

2021-12-19T17:26+0200

2021-12-19T19:49+0200

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КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. Полузащитник тираспольского футбольного клуба "Шериф" Бруно Фелипе Соуза не покинет команду в ближайшее трансферное окно. Игрок отредактировал сообщение в инстаграме, чтобы не было неоднозначности. Бразилец добавил, что ждет возвращения в клуб после паузы – на матчи Лиги Европы. Ранее футболист написал в социальной сети слова благодарности клубу, из-за чего многие сочли, что он покинет команду. "Спасибо "Шерифу" за те месяцы, которые я потратил на защиту этой футболки, это было огромное удовольствие. Мы сделали все, что в наших силах", – написал тогда Бруно. В то же время ходят слухи об уходе Криса да Силвы. Как сообщает бразильская пресса, молдавский клуб может отпустить игрока "Флуминенсе".Еще раньше о завершении своего контракта в клубе сообщил другой футболист – Максим Кожокару.Кроме того, ушел лучший бомбардир клуба последних сезонов – колумбиец Франк Кастаньеда.С "Шерифом" попрощался и другой колумбиец – 26-летний центральный защитник Данило Арболеда."Шериф" в еврокубках"Шериф" узнал своего соперника в 1/16 финала Лиги Европы в понедельник, 13 декабря. Им стал португальский "Брага". В этот турнир тираспольская команда прошла с третьего места группы Лиги чемпионов. Стыковые матчи пройдут 17 и 24 февраля.Тираспольский клуб впервые в истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов. По итогам этого этапа "Шериф" занял третье место в группе с семью очками. Тираспольчане выиграли матч против "Реала" в Мадриде (1:2), а также против "Шахтера" дома (2:0). Также в активе клуба ничья против украинской команды.Игроки "Шерифа" проиграли дома "Реалу" (0:3) и дважды "Интеру", в обоих случаях со счетом 1:3.

https://ru.sputnik.md/20211217/esche-odin-igrok-obyavil-ob-ukhode-iz-fk-sherif-47314349.html

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в молдове, молдова, фк "шериф", футбол