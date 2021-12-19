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Гинцбург – о необходимости обновлять "Спутник" и бесконечной ревакцинации
Гинцбург – о необходимости обновлять "Спутник" и бесконечной ревакцинации
Гинцбург – о необходимости обновлять "Спутник" и бесконечной ревакцинации
2021-12-19T14:33+0200
2021-12-19T14:33+0200
коронавирус
спутник v
ревакцинация
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КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. На данном этапе нет необходимости обновлять вакцину от коронавируса "Спутник V", заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Ученый также утверждает, что от дальнейшего развития пандемии зависит, появится ли необходимость в обновлении препарата, передает РИА Новости."Такой проблемы для тех, кто использует "Спутник V", как необходимость замены вакцинного штамма, в настоящее время точно не стоит. Что будет дальше в плане эволюции, к сожалению, никто вам не может ответить. Технологии, которые мы используем, нам позволяют действительно очень быстро создавать новые антигенные варианты вакцин, буквально за пару недель", – сказал Гинцбург в фильме Наили Аскер-заде на канале "Россия 1".Также он рассказал о том, что ревакцинироваться "Спутником V" можно каждые шесть месяцев и бесконечное количество раз."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи. Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" – одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ.
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спутник v, ревакцинация

Гинцбург – о необходимости обновлять "Спутник" и бесконечной ревакцинации

14:33 19.12.2021
© Sputnik / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДиректор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург - Sputnik Молдова, 1920, 19.12.2021
© Sputnik / Владимир Песня
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Ситуация с пандемией может измениться через несколько недель, и потребуются новые меры.
КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. На данном этапе нет необходимости обновлять вакцину от коронавируса "Спутник V", заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Ученый также утверждает, что от дальнейшего развития пандемии зависит, появится ли необходимость в обновлении препарата, передает РИА Новости.
"Такой проблемы для тех, кто использует "Спутник V", как необходимость замены вакцинного штамма, в настоящее время точно не стоит. Что будет дальше в плане эволюции, к сожалению, никто вам не может ответить. Технологии, которые мы используем, нам позволяют действительно очень быстро создавать новые антигенные варианты вакцин, буквально за пару недель", – сказал Гинцбург в фильме Наили Аскер-заде на канале "Россия 1".
Также он рассказал о том, что ревакцинироваться "Спутником V" можно каждые шесть месяцев и бесконечное количество раз.

"Каждые полгода можно ревакцинироваться "Спутником"… Абсолютно четко вы сказали, бесконечное количество раз", – сказал Гинцбург.

"Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи. Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" – одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ.
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