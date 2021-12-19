https://ru.sputnik.md/20211219/gretsiya-pravila-vezd-47344612.html
Греция ужесточает правила въезда
Греция ужесточает правила въезда
Все путешественники, прибывающие в Грецию с 19 декабря, независимо от вакцинации, должны предъявить отрицательный тест на коронавирус
2021-12-19T09:16+0200
2021-12-19T09:16+0200
2021-12-19T09:16+0200
коронавирус
греция
въезд
правила
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КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. Все путешественники, прибывающие в Грецию с 19 декабря, независимо от вакцинации, должны предъявить отрицательный тест на коронавирус - ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки, или экспресс-тест, сделанный за 24 часа до поездки, передает РИА Новости. Ограничение будет действовать с 19 декабря до 10 января 2022 года.Эта требование действует для всех, включая детей в возрасте пяти лет и старше. Исключение сделано для путешественников, которые пробыли за рубежом менее 48 часов.Решение принято на период рождественских праздников в связи с распространением штамма "омикрон" и "в рамках усилий по борьбе с пандемией COVID-19"."Мутация "омикрон" заставила нашу страну принять экстренные меры для посетителей из-за рубежа. Такие меры необходимы для того, чтобы максимально замедлить широкое распространение пандемии и выиграть время для увеличения охвата вакцинацией бустерной дозой. Это чрезвычайная мера - она будет действовать на период праздников. Более подробная информация будет объявлена на следующей неделе. Исключение составят путешественники, которые были за границей менее 48 часов. Мера вступает в силу утром в воскресенье, 19 декабря", - сказал официальный представитель греческого правительства Иоаннис Иконому.Ранее планировалось пускать всех путешественников только с ПЦР-тестом, сделанным в течение 48 часов до поездки. Затем срок действия ПЦР-теста решили увеличить до 72 часов, а в последний момент разрешили въезд и с 24-часовым экспресс-тестом.Главным образом мера коснется граждан Греции - они могли въезжать в страну без теста."Все путешественники в Грецию, независимо от национальности и способа въезда в страну, независимо от их вакцинации или перенесенного ранее заболевания, должны иметь отрицательный результат лабораторного анализа ПЦР на коронавирус COVID-19, который проводился в течение последних 72 часов до прибытия в Грецию в государственных или частных сертифицированных лабораториях, и иметь свидетельство о вышеуказанном диагнозе на греческом, английском, французском, немецком, итальянском, испанском или русском языках, которое включает имя человека, как оно указано в паспорте, или, в качестве альтернативы, отрицательный диагноз теста с помощью быстрого обнаружения антигена коронавируса COVID-19 (экспресс-тест) в течение 24 часов до прибытия в Грецию", - говорится в совместном министерском постановлении, опубликованном в "Правительственной газете".Контролировать проверку всех документов должны аэропорты вылета, железнодорожные или судоходные компании, компании автомобильных перевозок.В случае положительного теста путешественник должен 10 дней находиться на самоизоляции дома или в месте временного проживания под присмотром властей.
https://ru.sputnik.md/20211218/novye-pravila-vezda-v-ukrainu-kak-ezdit-sosednyuyu-stranu-47339653.html
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греция, въезд, правила
Греция ужесточает правила въезда
Меры приняты из-за распространения "омикрона".
КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik.
Все путешественники, прибывающие в Грецию с 19 декабря, независимо от вакцинации, должны предъявить отрицательный тест на коронавирус - ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки, или экспресс-тест, сделанный за 24 часа до поездки, передает РИА Новости
. Ограничение будет действовать с 19 декабря до 10 января 2022 года.
Эта требование действует для всех, включая детей в возрасте пяти лет и старше. Исключение сделано для путешественников, которые пробыли за рубежом менее 48 часов.
Решение принято на период рождественских праздников в связи с распространением штамма "омикрон" и "в рамках усилий по борьбе с пандемией COVID-19".
"Мутация "омикрон" заставила нашу страну принять экстренные меры для посетителей из-за рубежа. Такие меры необходимы для того, чтобы максимально замедлить широкое распространение пандемии и выиграть время для увеличения охвата вакцинацией бустерной дозой. Это чрезвычайная мера - она будет действовать на период праздников. Более подробная информация будет объявлена на следующей неделе. Исключение составят путешественники, которые были за границей менее 48 часов. Мера вступает в силу утром в воскресенье, 19 декабря", - сказал официальный представитель греческого правительства Иоаннис Иконому.
Ранее планировалось пускать всех путешественников только с ПЦР-тестом, сделанным в течение 48 часов до поездки. Затем срок действия ПЦР-теста решили увеличить до 72 часов, а в последний момент разрешили въезд и с 24-часовым экспресс-тестом.
Главным образом мера коснется граждан Греции - они могли въезжать в страну без теста.
"Все путешественники в Грецию, независимо от национальности и способа въезда в страну, независимо от их вакцинации или перенесенного ранее заболевания, должны иметь отрицательный результат лабораторного анализа ПЦР на коронавирус COVID-19, который проводился в течение последних 72 часов до прибытия в Грецию в государственных или частных сертифицированных лабораториях, и иметь свидетельство о вышеуказанном диагнозе на греческом, английском, французском, немецком, итальянском, испанском или русском языках, которое включает имя человека, как оно указано в паспорте, или, в качестве альтернативы, отрицательный диагноз теста с помощью быстрого обнаружения антигена коронавируса COVID-19 (экспресс-тест) в течение 24 часов до прибытия в Грецию", - говорится в совместном министерском постановлении, опубликованном в "Правительственной газете".
Контролировать проверку всех документов должны аэропорты вылета, железнодорожные или судоходные компании, компании автомобильных перевозок.
В случае положительного теста путешественник должен 10 дней находиться на самоизоляции дома или в месте временного проживания под присмотром властей.