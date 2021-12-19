https://ru.sputnik.md/20211219/itogovaya-yavka-vyborakh-beltsakh-progolosovalo-menee-10-izbirateley-47356093.html

Итоговая явка: на выборах в Бельцах проголосовало менее 10% избирателей

Итоговая явка: на выборах в Бельцах проголосовало менее 10% избирателей

Прошедшие выборы мэра в Бельцах стали одними из самых слабых по явке за последние несколько лет.

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КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. Итоговая явка на выборах в Бельцах составила 9,98% (10 209 человек). Участки были открыты в воскресенье с 7.00 до 21.00. Во втором туре соперничали кандидат Николай Григоришин и кандидат от партии "Патриоты Молдовы" Николай Кирильчук.Стоит отметить, что 21 ноября в первом туре выборов в Бельцах тоже была низкая явка – 32,79% (33 596). Это был самый слабый показатель по сравнению с другими населенными пунктами, где проходили местные выборы.Во втором туре голосования избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов, независимо от количества избирателей, принявших участие в голосовании. В случае равенства голосов избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов в первом туре.Голосование организовано при строгом соблюдении мер профилактики COVID-19 из-за ЧП в здравоохранении, объявленного в Молдове из-за пандемии.Основные меры и рекомендации в связи с COVID-19:Кроме того, граждане с симптомами острой респираторной инфекции (температура тела выше 37 градусов, кашель, затрудненное дыхание и другое) должны будут записаться в список голосования на дому. Также такие граждане смогут проголосовать на участке после 15.00 (при наличии перчаток, маски, с минимальным контактом с другими людьми и обязательном проветривании помещения).

https://ru.sputnik.md/20211219/vybory-mera-beltsakh-izbiratelnye-uchastki-zakrylis-47355025.html

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