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Литва отправит Украине летальное оружие
Литва отправит Украине летальное оружие
Власти Литва готовы оказать Украине поддержку, которая заключается, в том числе, в отправке летального оружия.
2021-12-19T16:51+0200
2021-12-19T16:51+0200
в мире
украина
литва
оружие
летальное оружие
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КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. Власти Литва готовы оказать Украине поддержку, которая заключается, в том числе, в отправке летального оружия, передает РИА Новости. Заявление сделал глава минобороны Литвы Арвидас Анушаускас."Дипломатия будет успешна тогда, когда у жертвы будут все средства для защиты и обеспечения своего суверенитета. Необходимо поддержать Украину всеми средствами, Литва готова это сделать, включая передачу летального вооружения Украине", - сказал министр в ходе пресс-конференции, транслировавшейся на сайте LRT (Литовское радио и телевидение).Глава министерства не стал конкретизировать, какое вооружение Литва намерена передать Украине.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
https://ru.sputnik.md/20211128/litva-latviya-i-polsha-poluchat-ot-es-200-millionov-evro-na-okhranu-granits-46784218.html
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в мире, украина, литва, оружие, летальное оружие

Литва отправит Украине летальное оружие

16:51 19.12.2021
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкВоенный полигон в Киевской области
Военный полигон в Киевской области - Sputnik Молдова, 1920, 19.12.2021
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Пока неизвестно, о каком точно оружии идет речь и в каких объемах будет осуществляться поставка.
КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. Власти Литва готовы оказать Украине поддержку, которая заключается, в том числе, в отправке летального оружия, передает РИА Новости. Заявление сделал глава минобороны Литвы Арвидас Анушаускас.
"Дипломатия будет успешна тогда, когда у жертвы будут все средства для защиты и обеспечения своего суверенитета. Необходимо поддержать Украину всеми средствами, Литва готова это сделать, включая передачу летального вооружения Украине", - сказал министр в ходе пресс-конференции, транслировавшейся на сайте LRT (Литовское радио и телевидение).
Глава министерства не стал конкретизировать, какое вооружение Литва намерена передать Украине.
"Сейчас не отвечу точно, это дело многостороннего договора, поскольку вовлечено несколько стран, не только дающая и принимающая страны, но и производитель и поставщик",- сказал он.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
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