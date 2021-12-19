https://ru.sputnik.md/20211219/moldovy-poluchaet-zarplatu-nizhe-sredney-47350009.html
Экономист: четверть граждан Молдовы получает зарплату вдвое ниже средней
Экономист: четверть граждан Молдовы получает зарплату вдвое ниже средней
Как за последние года поменялось распределение зарплат в молдавском обществе.
2021-12-19T16:17+0200
2021-12-19T16:17+0200
2021-12-19T16:17+0200
общество
в молдове
безработица
молдова
средняя зарплата
вячеслав ионицэ
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КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. Порядка 25% молдавских граждан получают зарплату вдвое ниже средней по экономике, такое заявление сделал экономист Вячеслав Ионицэ. Как отметил эксперт, такой вывод он сделал после получения данных Национального бюро статистики, которое уже восьмой год подряд, начиная с 2014 года, сообщает о распределении сотрудников по размеру заработной платы. Ионицэ подчеркнул, что у примерно 25% молдавских сотрудников максимальная зарплата вдвое ниже средней по экономике. То есть, если в этом году средняя заработная плата составляет 9,2 тысячи леев, то 25% сотрудников, или 150 тысяч человек получают зарплату ниже 4,6 тысячи леев.В то же время, по словам Ионицэ, 8% высокооплачиваемых сотрудников имеют зарплату как минимум в два раза выше, чем в среднем по экономике."Это означает, что в 2021 году около 50 тысяч сотрудников будут получать не менее 18,4 тысячи леев в месяц. Этот индикатор также показывает положительную динамику. Так, 7-8 лет назад только 6% сотрудников имели зарплату как минимум в два раза выше средней, а сейчас их доля выросла до 8%", – отметил Ионицэ.Ранее экономист сообщил, что Молдова достигла самого низкого уровня безработицы в истории страны, что на самом деле свидетельствует о миграции и нехватке рабочей силы.
https://ru.sputnik.md/20210228/pandemiya-v-deystvii-naskolko-v-moldove-uvelichilas-bezrabotitsa-33797797.html
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в молдове, безработица, молдова, средняя зарплата, вячеслав ионицэ
Экономист: четверть граждан Молдовы получает зарплату вдвое ниже средней
Как за последние годы поменялось распределение зарплат в молдавском обществе.
КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. Порядка 25% молдавских граждан получают зарплату вдвое ниже средней по экономике, такое заявление сделал экономист Вячеслав Ионицэ.
Как отметил эксперт, такой вывод он сделал после получения данных Национального бюро статистики, которое уже восьмой год подряд, начиная с 2014 года, сообщает о распределении сотрудников по размеру заработной платы.
Ионицэ подчеркнул, что у примерно 25% молдавских сотрудников максимальная зарплата вдвое ниже средней по экономике. То есть, если в этом году средняя заработная плата составляет 9,2 тысячи леев, то 25% сотрудников, или 150 тысяч человек получают зарплату ниже 4,6 тысячи леев.
"Здесь надо отметить, что этот показатель с каждым годом уменьшается, а это значит, что сокращается доля тех, у кого зарплата вдвое ниже средней, что отрадно. Если 7-8 лет назад около 28% сотрудников имели зарплату ниже половины средней, то сейчас их доля сократилась до 25%", – пояснил эксперт.
В то же время, по словам Ионицэ, 8% высокооплачиваемых сотрудников имеют зарплату как минимум в два раза выше, чем в среднем по экономике.
"Это означает, что в 2021 году около 50 тысяч сотрудников будут получать не менее 18,4 тысячи леев в месяц. Этот индикатор также показывает положительную динамику. Так, 7-8 лет назад только 6% сотрудников имели зарплату как минимум в два раза выше средней, а сейчас их доля выросла до 8%", – отметил Ионицэ.
Ранее экономист сообщил, что Молдова достигла самого низкого уровня безработицы в истории страны, что на самом деле свидетельствует о миграции и нехватке рабочей силы.