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В НАТО на следующей неделе обсудят предложения России по безопасности
В НАТО на следующей неделе обсудят предложения России по безопасности
НАТО готов обсудить предложения России по гарантиям безопасности на следующей недели, заявила министр обороны ФРГ
2021-12-19T18:00+0200
2021-12-19T18:00+0200
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нато
безопасность
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КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. В НАТО готовы обсудить предложения России по гарантиям безопасности на следующей недели, заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт. Она добавила, что считает неприемлемым "диктовать" альянсу, как себя вести, передает РИА Новости."Я четко заявила, что мы должны искать решение напряженной ситуации, в которой мы находимся, как на дипломатическом уровне, так и при помощи убедительного сдерживания. Это значит также и говорить друг с другом, то есть обсуждать предложения, сделанные Россией. Это важно и правильно, но не должно быть так, чтобы Россия диктовала партнерам по НАТО, как вести себя. Это должно быть понятно, и мы четко это заявим в этих переговорах. На следующей неделе в Совете НАТО мы обсудим эти предложения", - заявила Ламбрехт в ходе визита в Литву.Она добавила, что Германия повысила уровень готовности сил быстрого реагирования. "Это важный сигнал, что мы действуем, когда требуются действия. Мы, само собой разумеется, в следующие дни будем говорить о том, что предложила Россия, но скажу еще раз: мы находимся здесь в Литве весьма осознанно, чтобы послать сигнал сдерживания", - сказала министр.МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.Москва ранее заявила о необходимости официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.
https://ru.sputnik.md/20211219/nato-protiv-konferentsia-rossia-sferi-vliyanie-47348404.html
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россия, нато, безопасность

В НАТО на следующей неделе обсудят предложения России по безопасности

18:00 19.12.2021
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит НАТО в Брюсселе. День второй
Саммит НАТО в Брюсселе. День второй - Sputnik Молдова, 1920, 19.12.2021
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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В НАТО заявили о намерении искать решение напряженной ситуации.
КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. В НАТО готовы обсудить предложения России по гарантиям безопасности на следующей недели, заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт. Она добавила, что считает неприемлемым "диктовать" альянсу, как себя вести, передает РИА Новости.
"Я четко заявила, что мы должны искать решение напряженной ситуации, в которой мы находимся, как на дипломатическом уровне, так и при помощи убедительного сдерживания. Это значит также и говорить друг с другом, то есть обсуждать предложения, сделанные Россией. Это важно и правильно, но не должно быть так, чтобы Россия диктовала партнерам по НАТО, как вести себя. Это должно быть понятно, и мы четко это заявим в этих переговорах. На следующей неделе в Совете НАТО мы обсудим эти предложения", - заявила Ламбрехт в ходе визита в Литву.
Она добавила, что Германия повысила уровень готовности сил быстрого реагирования. "Это важный сигнал, что мы действуем, когда требуются действия. Мы, само собой разумеется, в следующие дни будем говорить о том, что предложила Россия, но скажу еще раз: мы находимся здесь в Литве весьма осознанно, чтобы послать сигнал сдерживания", - сказала министр.
Мюнхенская конференция по безопасности - Sputnik Молдова, 1920, 19.12.2021
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МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
Москва ранее заявила о необходимости официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.
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