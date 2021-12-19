https://ru.sputnik.md/20211219/nato-protiv-konferentsia-rossia-sferi-vliyanie-47348404.html

В НАТО выступили против идеи конференции с Россией о сферах влияния

В НАТО выступили против идеи конференции с Россией о сферах влияния

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил против идеи конференции с Россией о сферах влияния

2021-12-19T12:50+0200

2021-12-19T12:50+0200

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КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил против идеи конференции с Россией о сферах влияния, назвав это шагом назад, передает РИА Новости.Ранее в контексте обсуждения перспектив членства Украины в НАТО он заявил, что Россия не имеет права на собственную "сферу влияния"."Идея о проведении новой конференции, где мы бы вновь обсуждали зоны влияния, в рамках которых великие державы могли бы контролировать то, что их соседи могут или не могут делать, было бы для нас шагом назад, и это совсем неверное направление", – отметил Столтенберг в интервью газете Journal de Dimanche.Вместо этого генсек НАТО выступил за обсуждение с Москвой мер укрепления доверия, контроля над вооружениями, обеспечения прозрачности учений и снижения напряженности.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее – это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ru.sputnik.md/20211217/mid-rossia-proekt-dogovor-ssha-nato-garantiy-bezopasnosti-47313740.html

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