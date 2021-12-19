https://ru.sputnik.md/20211219/net-strategii-v-obespechenii-energobezopasnosti-47244536.html

Унгуряну: у Молдовы нет стратегии в обеспечении энергобезопасности

Унгуряну: у Молдовы нет стратегии в обеспечении энергобезопасности

Эксперт объяснил, почему в республике не развивают альтернативные источники энергии

2021-12-19T08:00+0200

2021-12-19T08:00+0200

2021-12-19T08:00+0200

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молдова

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безопасность

обеспечение

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Унгуряну: у Молдовы нет стратегии в обеспечении энергобезопасности Унгуряну: у Молдовы нет стратегии в обеспечении энергобезопасности

Осенью Молдова едва не оказалась в ситуации беспрецедентного кризиса в энергетике, специалисты объяснили это нерасторопностью чиновников, которые дотянули до последнего момента ситуацию с необходимостью продления на поставки природного газа в страну. Спас положение российский "Газпром", который предоставил правительству республики 25-процентную скидку на поставки "голубого топлива" в Молдову. А это важно, ведь значительная часть электроэнергии в стране производится через переработку природного газа. Но почему власти страны не задумываются о развитии альтернативных источников энергии? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал экономический эксперт Сергей Унгуряну.По мнению эксперта, власти страны на практике на стремятся создавать больше солнечной и ветровой энергии. В качестве аргумента Унгуряну привел идет правительства, когда амбициозные цели по производству "зеленой" электроэнергии сначала ставили до 2015 года, потом, не выполнив обещаний, - до 2020 года, а ныне - до 2030 года."Эти инициативы должны иметь продолжение в Молдове. Да, создан Совет по производству "зеленой" энергии. Но необходимо сейчас уточнить: какой статус будет у него, войдут ли в его состав настоящие эксперты и профессионалы", - задался вопросом Унгуряну. В заключение, эксперт добавил, что правительству не стоит ставить перед энергетическим сектором республики "эфемерных и заоблачных" целей по производству "зеленой" энергии, а затем вновь "расписываться" в неспособности их воплотить.

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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молдова, энергия, безопасность, обеспечение, аудио