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Унгуряну: у Молдовы нет стратегии в обеспечении энергобезопасности
Унгуряну: у Молдовы нет стратегии в обеспечении энергобезопасности
Эксперт объяснил, почему в республике не развивают альтернативные источники энергии
2021-12-19T08:00+0200
2021-12-19T08:00+0200
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молдова
энергия
безопасность
обеспечение
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Унгуряну: у Молдовы нет стратегии в обеспечении энергобезопасности
Унгуряну: у Молдовы нет стратегии в обеспечении энергобезопасности
Осенью Молдова едва не оказалась в ситуации беспрецедентного кризиса в энергетике, специалисты объяснили это нерасторопностью чиновников, которые дотянули до последнего момента ситуацию с необходимостью продления на поставки природного газа в страну. Спас положение российский "Газпром", который предоставил правительству республики 25-процентную скидку на поставки "голубого топлива" в Молдову. А это важно, ведь значительная часть электроэнергии в стране производится через переработку природного газа. Но почему власти страны не задумываются о развитии альтернативных источников энергии? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал экономический эксперт Сергей Унгуряну.По мнению эксперта, власти страны на практике на стремятся создавать больше солнечной и ветровой энергии. В качестве аргумента Унгуряну привел идет правительства, когда амбициозные цели по производству "зеленой" электроэнергии сначала ставили до 2015 года, потом, не выполнив обещаний, - до 2020 года, а ныне - до 2030 года."Эти инициативы должны иметь продолжение в Молдове. Да, создан Совет по производству "зеленой" энергии. Но необходимо сейчас уточнить: какой статус будет у него, войдут ли в его состав настоящие эксперты и профессионалы", - задался вопросом Унгуряну. В заключение, эксперт добавил, что правительству не стоит ставить перед энергетическим сектором республики "эфемерных и заоблачных" целей по производству "зеленой" энергии, а затем вновь "расписываться" в неспособности их воплотить.
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молдова, энергия, безопасность, обеспечение, аудио

Унгуряну: у Молдовы нет стратегии в обеспечении энергобезопасности

08:00 19.12.2021
Радио
Унгуряну: у Молдовы нет стратегии в обеспечении энергобезопасности
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Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
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Эксперт объяснил, почему в республике не развивают альтернативные источники энергии, тем самым, обеспечивая более стабильное положение в стране и не доводя до кризисных ситуаций.
Осенью Молдова едва не оказалась в ситуации беспрецедентного кризиса в энергетике, специалисты объяснили это нерасторопностью чиновников, которые дотянули до последнего момента ситуацию с необходимостью продления на поставки природного газа в страну. Спас положение российский "Газпром", который предоставил правительству республики 25-процентную скидку на поставки "голубого топлива" в Молдову. А это важно, ведь значительная часть электроэнергии в стране производится через переработку природного газа.
Но почему власти страны не задумываются о развитии альтернативных источников энергии? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал экономический эксперт Сергей Унгуряну.
"В последние 10-12 лет в каждой из стратегий развития энергетики в республике ставятся "зеленые" цели, задачи выработки электричества через использование силы ветра и солнечных лучей. Но, к сожалению, дальше обещаний и разговоров дело не идет", - сказал собеседник.
По мнению эксперта, власти страны на практике на стремятся создавать больше солнечной и ветровой энергии. В качестве аргумента Унгуряну привел идет правительства, когда амбициозные цели по производству "зеленой" электроэнергии сначала ставили до 2015 года, потом, не выполнив обещаний, - до 2020 года, а ныне - до 2030 года.
"Эти инициативы должны иметь продолжение в Молдове. Да, создан Совет по производству "зеленой" энергии. Но необходимо сейчас уточнить: какой статус будет у него, войдут ли в его состав настоящие эксперты и профессионалы", - задался вопросом Унгуряну.
В заключение, эксперт добавил, что правительству не стоит ставить перед энергетическим сектором республики "эфемерных и заоблачных" целей по производству "зеленой" энергии, а затем вновь "расписываться" в неспособности их воплотить.
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