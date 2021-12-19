https://ru.sputnik.md/20211219/odobreniya-sputnik-v-lokdaun-omikron-chp-london-47344351.html

Пока все спали: этапы одобрения "Спутника V", локдаун из-за "омикрона" и ЧП в Лондоне

Пока все спали: этапы одобрения "Спутника V", локдаун из-за "омикрона" и ЧП в Лондоне

Пока все спали: этапы одобрения "Спутника V", локдаун из-за "омикрона" и ЧП в Лондоне

2021-12-19T08:43+0200

2021-12-19T08:43+0200

2021-12-19T08:43+0200

нидерланды

воз

лондон

спутник v

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КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает дополнительную информацию о российской вакцине от коронавируса "Спутник V", передает RT. Специалисты продолжают оценку технического досье препарата, заявила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.Харрис также добавила, что ВОЗ зарегистрировала вакцины от COVID-19 не только западного производства."На деле мы также лицензировали вакцины из Китая и Индии. Для некоторых вакцин, в том числе из стран, так сказать, традиционного Запада, этот процесс занимает длительное время", — добавила она.Ранее сообщалось, что российская сторона рассчитывает, что вакцина от коронавируса "Спутник V" получит одобрение ВОЗ в первой половине 2022 года."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи. Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" -–одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ."Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое одобряет препараты для централизованного использования в Евросоюзе.В Нидерландах ввели локдаун до 14 январяНидерланды вводят локдаун с 19 декабря до 14 января из-за распространения штамма коронавируса"омикрон", передает РИА Новости.Локдаун вступает в силу 19 декабря и будет действовать до 14 января.В этот период будут закрыты все бары, рестораны, магазины, кроме тех, что продают товары первой необходимости, кинотеатры, театры, музеи и тренажерные залы.Работать не будут также парикмахерские и салоны красоты, отменяются рождественские ярмарки. Открытыми остаются только продуктовые магазины, аптеки, библиотеки, автозаправочные станции и автошколы.Ранее власти Нидерландов также приняли решение закрыть школы на рождественские каникулы на неделю раньше - с 20 декабря.В Лондоне объявили ЧП из-за "омикрона"На фоне роста заражений в Лондоне штаммом COVID-19 "омикрон" мэр города Садик Хан объявил чрезвычайное положение, передает РИА Новости."Мы чрезвычайно обеспокоены огромным всплеском случаев "омикрона" - в последние 24 часа мы наблюдали самое большое число заражений с начала пандемии (по стране - прим.ред.)", - пояснил Хан.По его словам, растет и число госпитализаций, что влечет за собой нехватку врачей и медицинского персонала.Британский премьер Борис Джонсон подтвердил 8 декабря, что Англия переходит к "плану Б" в связи с быстрым распространением "омикрона". Это означает, что людям рекомендуется работать дома, когда это возможно, и в большинстве закрытых помещений, в том числе кинотеатрах и театрах, обязателен масочный режим.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ru.sputnik.md/20211217/privitym-sputnik-kakuyu-vaktsinu-moldove-vybrat-dlya-busternoy-dozy-47327204.html

https://ru.sputnik.md/20211119/avstriya-vvodit-natsionalnyy-lokdaun-iz-za-covid-19-46543975.html

https://ru.sputnik.md/20211213/shtamm-omikron-velikobritania-47206224.html

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нидерланды, воз, лондон, спутник v