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https://ru.sputnik.md/20211219/odobreniya-sputnik-v-lokdaun-omikron-chp-london-47344351.html
Пока все спали: этапы одобрения "Спутника V", локдаун из-за "омикрона" и ЧП в Лондоне
Пока все спали: этапы одобрения "Спутника V", локдаун из-за "омикрона" и ЧП в Лондоне
Пока все спали: этапы одобрения "Спутника V", локдаун из-за "омикрона" и ЧП в Лондоне
2021-12-19T08:43+0200
2021-12-19T08:43+0200
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лондон
спутник v
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КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает дополнительную информацию о российской вакцине от коронавируса "Спутник V", передает RT. Специалисты продолжают оценку технического досье препарата, заявила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.Харрис также добавила, что ВОЗ зарегистрировала вакцины от COVID-19 не только западного производства."На деле мы также лицензировали вакцины из Китая и Индии. Для некоторых вакцин, в том числе из стран, так сказать, традиционного Запада, этот процесс занимает длительное время", — добавила она.Ранее сообщалось, что российская сторона рассчитывает, что вакцина от коронавируса "Спутник V" получит одобрение ВОЗ в первой половине 2022 года."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи. Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" -–одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ."Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое одобряет препараты для централизованного использования в Евросоюзе.В Нидерландах ввели локдаун до 14 январяНидерланды вводят локдаун с 19 декабря до 14 января из-за распространения штамма коронавируса"омикрон", передает РИА Новости.Локдаун вступает в силу 19 декабря и будет действовать до 14 января.В этот период будут закрыты все бары, рестораны, магазины, кроме тех, что продают товары первой необходимости, кинотеатры, театры, музеи и тренажерные залы.Работать не будут также парикмахерские и салоны красоты, отменяются рождественские ярмарки. Открытыми остаются только продуктовые магазины, аптеки, библиотеки, автозаправочные станции и автошколы.Ранее власти Нидерландов также приняли решение закрыть школы на рождественские каникулы на неделю раньше - с 20 декабря.В Лондоне объявили ЧП из-за "омикрона"На фоне роста заражений в Лондоне штаммом COVID-19 "омикрон" мэр города Садик Хан объявил чрезвычайное положение, передает РИА Новости."Мы чрезвычайно обеспокоены огромным всплеском случаев "омикрона" - в последние 24 часа мы наблюдали самое большое число заражений с начала пандемии (по стране - прим.ред.)", - пояснил Хан.По его словам, растет и число госпитализаций, что влечет за собой нехватку врачей и медицинского персонала.Британский премьер Борис Джонсон подтвердил 8 декабря, что Англия переходит к "плану Б" в связи с быстрым распространением "омикрона". Это означает, что людям рекомендуется работать дома, когда это возможно, и в большинстве закрытых помещений, в том числе кинотеатрах и театрах, обязателен масочный режим.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
https://ru.sputnik.md/20211217/privitym-sputnik-kakuyu-vaktsinu-moldove-vybrat-dlya-busternoy-dozy-47327204.html
https://ru.sputnik.md/20211119/avstriya-vvodit-natsionalnyy-lokdaun-iz-za-covid-19-46543975.html
https://ru.sputnik.md/20211213/shtamm-omikron-velikobritania-47206224.html
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Пока все спали: этапы одобрения "Спутника V", локдаун из-за "омикрона" и ЧП в Лондоне

08:43 19.12.2021
© Sputnik / Перейти в фотобанкВ Казахстане началось производство вакцины Sputnik V
В Казахстане началось производство вакцины Sputnik V - Sputnik Молдова, 1920, 19.12.2021
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КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает дополнительную информацию о российской вакцине от коронавируса "Спутник V", передает RT. Специалисты продолжают оценку технического досье препарата, заявила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.
"Мы все еще оцениваем техническое досье на вакцину "Спутник V" и ждем дополнительной информации. Процесс продолжается", — сообщила она.
Харрис также добавила, что ВОЗ зарегистрировала вакцины от COVID-19 не только западного производства.
"На деле мы также лицензировали вакцины из Китая и Индии. Для некоторых вакцин, в том числе из стран, так сказать, традиционного Запада, этот процесс занимает длительное время", — добавила она.
Ранее сообщалось, что российская сторона рассчитывает, что вакцина от коронавируса "Спутник V" получит одобрение ВОЗ в первой половине 2022 года.
"Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи. Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" -–одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ.
"Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое одобряет препараты для централизованного использования в Евросоюзе.
Вакцинация от коронавируса в сельской местности Тамбовской области - Sputnik Молдова, 1920, 17.12.2021
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Привитым "Спутником V": какую вакцину в Молдове выбрать для бустерной дозы
17 декабря, 21:31

В Нидерландах ввели локдаун до 14 января

Нидерланды вводят локдаун с 19 декабря до 14 января из-за распространения штамма коронавируса"омикрон", передает РИА Новости.
"Нидерланды вводят локдаун... Это оказалось неизбежно. Штамм "омикрон" распространяется быстрее, чем мы ожидали", - сказал исполняющий обязанности премьер-министра страны Марк Рютте на пресс-конференции.
Локдаун вступает в силу 19 декабря и будет действовать до 14 января.
В этот период будут закрыты все бары, рестораны, магазины, кроме тех, что продают товары первой необходимости, кинотеатры, театры, музеи и тренажерные залы.
Работать не будут также парикмахерские и салоны красоты, отменяются рождественские ярмарки. Открытыми остаются только продуктовые магазины, аптеки, библиотеки, автозаправочные станции и автошколы.

Ранее власти Нидерландов также приняли решение закрыть школы на рождественские каникулы на неделю раньше - с 20 декабря.
Пожилой мужчина в медицинской маске во время отдыха в одном из парков в Вене - Sputnik Молдова, 1920, 19.11.2021
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Австрия вводит национальный локдаун из-за COVID-19
19 ноября, 14:45

В Лондоне объявили ЧП из-за "омикрона"

На фоне роста заражений в Лондоне штаммом COVID-19 "омикрон" мэр города Садик Хан объявил чрезвычайное положение, передает РИА Новости.
"Я принял решение после консультации с коллегами объявить чрезвычайное положение", - сказал он в эфире Sky News.
"Мы чрезвычайно обеспокоены огромным всплеском случаев "омикрона" - в последние 24 часа мы наблюдали самое большое число заражений с начала пандемии (по стране - прим.ред.)", - пояснил Хан.
По его словам, растет и число госпитализаций, что влечет за собой нехватку врачей и медицинского персонала.
Британский премьер Борис Джонсон подтвердил 8 декабря, что Англия переходит к "плану Б" в связи с быстрым распространением "омикрона". Это означает, что людям рекомендуется работать дома, когда это возможно, и в большинстве закрытых помещений, в том числе кинотеатрах и театрах, обязателен масочный режим.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
Женщина в лицевой маске из-за распространения коронавируса - Sputnik Молдова, 1920, 13.12.2021
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Первый случай смерти пациента с "омикроном" зарегистрирован в Великобритании
13 декабря, 23:30
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