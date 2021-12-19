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Первые данные о явке на выборах мэра в Бельцах
Первые данные о явке на выборах мэра в Бельцах
Центризбирком сообщил первые данные о голосовании за примара Бельц.
2021-12-19T10:22+0200
2021-12-19T11:10+0200
общество
в молдове
бельцы
молдова
выборы
явка
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КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. На выборах в Бельцах наблюдается низкая явка избирателей. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) к 9.00, спустя два часа после открытия избирательных участков на них явились 676 граждан. Это составляет всего 0,66% от числа избирателей, внесенных в списки. Во втором туре выборов соревнуются независимый кандидат Николай Григоришин и кандидат от партии "Патриоты Молдовы" Николай Кирильчук.Голосование организовано при строгом соблюдении мер профилактики COVID-19 из-за ЧП в здравоохранении, объявленного в Молдове из-за пандемии.Основные меры и рекомендации в связи с COVID-19:Кроме того, граждане с симптомами острой респираторной инфекции (температура тела выше 37 градусов, кашель, затрудненное дыхание и другое) должны будут записаться в список голосования на дому. Также такие граждане смогут проголосовать на участке после 15.00 (при наличии перчаток, маски, с минимальным контактом с другими людьми и обязательном проветривании помещения).Кризисный второй турВторой тур выборов примара в Бельцах был назначен на 19 декабря, такое решение приняли члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК).Согласно решению ЦИК, после исключения кандидата Партии "Шор" Марины Таубер во второй тур проходит независимый кандидат Николай Григоришин и кандидат, занявший третье место в первом туре, Борис Маркоч (PAS).Марина Таубер набрала наибольшее количество голосов в первом туре выборов примара Бельц, которые прошли 21 ноября.За Таубер отдали свои голоса 47,93% избирателей (15 918 человек). На втором месте – независимый кандидат Николай Григоришин (20,93%, то есть 6951 голос).Кандидат от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский набрал 14,08% (4677 голосов). Кандидат от партии "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч набрал тот же процент – 14,08% (4679 голосов).Исключение Таубер из предвыборной гонкиЦентральная избирательная комиссия обратилась 1 декабря в суд Бельц с просьбой исключить Марину Таубер из гонки за пост мэра северной столицы. Ее обвинили в расходовании незадекларированных средств на питание сторонников, поддержавших ее в предвыборной кампании.Суд Бельц в субботу, 4 декабря, постановил исключить Марину Таубер из предвыборной гонки. В то же время члены ЦИК направили запрос в Апелляционный суд Бельц для уточнения сроков исполнения судебного решения.Апелляционный суд Бельц оставил в силе решение первой инстанции об исключении Таубер из предвыборной гонки. Члены ЦИК сочли невозможным провести второй тур выборов мэра Бельц только с одним кандидатом, при том, что законодательство о выборах предусматривает двух кандидатов для проведения голосования.Собравшись на внеочередное заседание, члены ЦИК приняли решение о приостановлении проведения второго тура до тех пор, пока решения судов первой инстанции и апелляционные решения не станут неоспоримыми.
https://ru.sputnik.md/20211219/vybory-mera-beltsakh-uchastki-dlya-golosovaniya-otkrylis-47343209.html
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Юлия Липовая
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в молдове, бельцы, молдова, выборы, явка

Первые данные о явке на выборах мэра в Бельцах

10:22 19.12.2021 (обновлено: 11:10 19.12.2021)
© Photo : Miroslav RotariВыборы президента Молдовы
Выборы президента Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 19.12.2021
© Photo : Miroslav Rotari
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Центризбирком сообщил первые данные о голосовании за примара Бельц.
КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. На выборах в Бельцах наблюдается низкая явка избирателей.
По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) к 9.00, спустя два часа после открытия избирательных участков на них явились 676 граждан. Это составляет всего 0,66% от числа избирателей, внесенных в списки.
Во втором туре выборов соревнуются независимый кандидат Николай Григоришин и кандидат от партии "Патриоты Молдовы" Николай Кирильчук.
Голосование организовано при строгом соблюдении мер профилактики COVID-19 из-за ЧП в здравоохранении, объявленного в Молдове из-за пандемии.
Основные меры и рекомендации в связи с COVID-19:
профилактические меры и защита избирателей;
защита кандидатов, сотрудников избирательных комиссий и других участников процесса;
соблюдение общих правил, установленных компетентными органами по предотвращению и контролю распространения инфекции COVID-19.
Кроме того, граждане с симптомами острой респираторной инфекции (температура тела выше 37 градусов, кашель, затрудненное дыхание и другое) должны будут записаться в список голосования на дому. Также такие граждане смогут проголосовать на участке после 15.00 (при наличии перчаток, маски, с минимальным контактом с другими людьми и обязательном проветривании помещения).
В Молдове открылись избирательные участки - Sputnik Молдова, 1920, 19.12.2021
Общество
Выборы мэра в Бельцах: участки для голосования открылись
07:00

Кризисный второй тур

Второй тур выборов примара в Бельцах был назначен на 19 декабря, такое решение приняли члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Согласно решению ЦИК, после исключения кандидата Партии "Шор" Марины Таубер во второй тур проходит независимый кандидат Николай Григоришин и кандидат, занявший третье место в первом туре, Борис Маркоч (PAS).
Марина Таубер набрала наибольшее количество голосов в первом туре выборов примара Бельц, которые прошли 21 ноября.
За Таубер отдали свои голоса 47,93% избирателей (15 918 человек). На втором месте – независимый кандидат Николай Григоришин (20,93%, то есть 6951 голос).
Кандидат от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский набрал 14,08% (4677 голосов). Кандидат от партии "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч набрал тот же процент – 14,08% (4679 голосов).
Спэтару: почему Таубер отстранили от участия в выборах мэра Бельц - Sputnik Молдова, 1920, 07.12.2021
Радио
Спэтару: почему Таубер отстранили от участия в выборах мэра Бельц
7 декабря, 09:00

Исключение Таубер из предвыборной гонки

Центральная избирательная комиссия обратилась 1 декабря в суд Бельц с просьбой исключить Марину Таубер из гонки за пост мэра северной столицы. Ее обвинили в расходовании незадекларированных средств на питание сторонников, поддержавших ее в предвыборной кампании.
Суд Бельц в субботу, 4 декабря, постановил исключить Марину Таубер из предвыборной гонки. В то же время члены ЦИК направили запрос в Апелляционный суд Бельц для уточнения сроков исполнения судебного решения.
Апелляционный суд Бельц оставил в силе решение первой инстанции об исключении Таубер из предвыборной гонки. Члены ЦИК сочли невозможным провести второй тур выборов мэра Бельц только с одним кандидатом, при том, что законодательство о выборах предусматривает двух кандидатов для проведения голосования.
Собравшись на внеочередное заседание, члены ЦИК приняли решение о приостановлении проведения второго тура до тех пор, пока решения судов первой инстанции и апелляционные решения не станут неоспоримыми.
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