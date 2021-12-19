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https://ru.sputnik.md/20211219/pogibshie-tayfun-filippini-vyroslo-140-47353828.html
Число погибших из-за тайфуна на Филиппинах выросло до 140
Число погибших из-за тайфуна на Филиппинах выросло до 140
Наибольшее число жертв на данный момент зафиксировано в провинции Бохоль
2021-12-19T18:38+0200
2021-12-19T18:38+0200
в мире
тайфун
филиппины
жертвы
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КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. Число жертв тайфуна Rai на Филиппинах увеличилось до 140, передает РИА Новости. Ранее сообщалось о 75 погибших и десятках пропавших без вести.Наибольшее число жертв на данный момент зафиксировано в провинции Бохоль. Как сообщил ее губернатор Артур Яп, поступила информация о 73 погибших. Число жертв, вероятно, будет расти по мере того, как местные власти собирают информацию из затронутых тайфуном районов, отмечает агентство.Согласно данным Национального совета по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC), из-за тайфуна более 332 тысяч человек были эвакуированы в регионах Восточные Висайи, Центральные Висайи и Карага.
https://ru.sputnik.md/20211219/tayfun-rai-filippini-unes-zhizni-75-chelovek-47347144.html
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в мире, тайфун, филиппины, жертвы

Число погибших из-за тайфуна на Филиппинах выросло до 140

18:38 19.12.2021
© REUTERS / Philippine Coast GuardТайфун Rai на Филлипинах
Тайфун Rai на Филлипинах - Sputnik Молдова, 1920, 19.12.2021
© REUTERS / Philippine Coast Guard
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Не исключается, что число жертв будет расти.
КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. Число жертв тайфуна Rai на Филиппинах увеличилось до 140, передает РИА Новости. Ранее сообщалось о 75 погибших и десятках пропавших без вести.
Наибольшее число жертв на данный момент зафиксировано в провинции Бохоль. Как сообщил ее губернатор Артур Яп, поступила информация о 73 погибших. Число жертв, вероятно, будет расти по мере того, как местные власти собирают информацию из затронутых тайфуном районов, отмечает агентство.

Согласно данным Национального совета по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC), из-за тайфуна более 332 тысяч человек были эвакуированы в регионах Восточные Висайи, Центральные Висайи и Карага.
Тайфун Rai на Филлипинах - Sputnik Молдова, 1920, 19.12.2021
Тайфун Rai на Филиппинах унес жизни 75 человек
11:19
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