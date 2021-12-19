https://ru.sputnik.md/20211219/pogibshie-tayfun-filippini-vyroslo-140-47353828.html
Число погибших из-за тайфуна на Филиппинах выросло до 140
Число погибших из-за тайфуна на Филиппинах выросло до 140
Наибольшее число жертв на данный момент зафиксировано в провинции Бохоль
2021-12-19T18:38+0200
2021-12-19T18:38+0200
2021-12-19T18:38+0200
в мире
тайфун
филиппины
жертвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/13/47346849_0:194:1854:1236_1920x0_80_0_0_31f72a0617659b92bf62e15bfde5f8ae.jpg
КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. Число жертв тайфуна Rai на Филиппинах увеличилось до 140, передает РИА Новости. Ранее сообщалось о 75 погибших и десятках пропавших без вести.Наибольшее число жертв на данный момент зафиксировано в провинции Бохоль. Как сообщил ее губернатор Артур Яп, поступила информация о 73 погибших. Число жертв, вероятно, будет расти по мере того, как местные власти собирают информацию из затронутых тайфуном районов, отмечает агентство.Согласно данным Национального совета по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC), из-за тайфуна более 332 тысяч человек были эвакуированы в регионах Восточные Висайи, Центральные Висайи и Карага.
https://ru.sputnik.md/20211219/tayfun-rai-filippini-unes-zhizni-75-chelovek-47347144.html
филиппины
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/13/47346849_0:0:1648:1236_1920x0_80_0_0_f430f99cb27a443821c38e919be17c81.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, тайфун, филиппины, жертвы
Число погибших из-за тайфуна на Филиппинах выросло до 140
Не исключается, что число жертв будет расти.
КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik.
Число жертв тайфуна Rai на Филиппинах увеличилось до 140, передает РИА Новости
. Ранее сообщалось о 75 погибших и десятках пропавших без вести.
Наибольшее число жертв на данный момент зафиксировано в провинции Бохоль. Как сообщил ее губернатор Артур Яп, поступила информация о 73 погибших. Число жертв, вероятно, будет расти по мере того, как местные власти собирают информацию из затронутых тайфуном районов, отмечает агентство.
Согласно данным Национального совета по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC), из-за тайфуна более 332 тысяч человек были эвакуированы в регионах Восточные Висайи, Центральные Висайи и Карага.