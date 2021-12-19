https://ru.sputnik.md/20211219/pogibshie-tayfun-filippini-vyroslo-140-47353828.html

Число погибших из-за тайфуна на Филиппинах выросло до 140

Число погибших из-за тайфуна на Филиппинах выросло до 140

Наибольшее число жертв на данный момент зафиксировано в провинции Бохоль

2021-12-19T18:38+0200

2021-12-19T18:38+0200

2021-12-19T18:38+0200

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КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. Число жертв тайфуна Rai на Филиппинах увеличилось до 140, передает РИА Новости. Ранее сообщалось о 75 погибших и десятках пропавших без вести.Наибольшее число жертв на данный момент зафиксировано в провинции Бохоль. Как сообщил ее губернатор Артур Яп, поступила информация о 73 погибших. Число жертв, вероятно, будет расти по мере того, как местные власти собирают информацию из затронутых тайфуном районов, отмечает агентство.Согласно данным Национального совета по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC), из-за тайфуна более 332 тысяч человек были эвакуированы в регионах Восточные Висайи, Центральные Висайи и Карага.

https://ru.sputnik.md/20211219/tayfun-rai-filippini-unes-zhizni-75-chelovek-47347144.html

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