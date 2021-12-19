https://ru.sputnik.md/20211219/pogodnye-rekordy-moldovy-19-dekabrya-47341914.html

Погодные рекорды Молдовы 19 декабря

Погодные рекорды Молдовы 19 декабря

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре на эту дату.

2021-12-19T00:01+0200

2021-12-19T00:01+0200

2021-12-19T00:01+0200

декабрь

погода

рекорды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/315/51/3155188_0:0:5184:2916_1920x0_80_0_0_461e4a7297a1bc099f19d23d3aeb328d.jpg

КИШИНЕВ, 19 дек — Sputnik. Максимальный показатель температуры воздуха, зарегистрированный на территории Молдовы 19 декабря, отмечен в конце XIX века.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.По информации метеорологов, 19 декабря 1989 года воздух прогрелся до +13,9 градуса по Цельсию.А температурный минимум на территории Молдовы в этот день зафиксировали в первом послевоенном году. В 1946-м столбик термометра опустился до отметки в -22,4 градуса.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 19 декабря и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 36,3 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20211212/moldova-prognoz-neskolko-dney-sneg-47165911.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

декабрь, погода, рекорды