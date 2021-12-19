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https://ru.sputnik.md/20211219/pogodnye-rekordy-moldovy-19-dekabrya-47341914.html
Погодные рекорды Молдовы 19 декабря
Погодные рекорды Молдовы 19 декабря
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре на эту дату.
2021-12-19T00:01+0200
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КИШИНЕВ, 19 дек — Sputnik. Максимальный показатель температуры воздуха, зарегистрированный на территории Молдовы 19 декабря, отмечен в конце XIX века.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.По информации метеорологов, 19 декабря 1989 года воздух прогрелся до +13,9 градуса по Цельсию.А температурный минимум на территории Молдовы в этот день зафиксировали в первом послевоенном году. В 1946-м столбик термометра опустился до отметки в -22,4 градуса.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 19 декабря и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 36,3 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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декабрь, погода, рекорды

Погодные рекорды Молдовы 19 декабря

00:01 19.12.2021
© Sputnik / Rodion ProcaОблачное небо
Облачное небо - Sputnik Молдова, 1920, 19.12.2021
© Sputnik / Rodion Proca
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре на эту дату.
КИШИНЕВ, 19 дек — Sputnik. Максимальный показатель температуры воздуха, зарегистрированный на территории Молдовы 19 декабря, отмечен в конце XIX века.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.
По информации метеорологов, 19 декабря 1989 года воздух прогрелся до +13,9 градуса по Цельсию.
А температурный минимум на территории Молдовы в этот день зафиксировали в первом послевоенном году. В 1946-м столбик термометра опустился до отметки в -22,4 градуса.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 19 декабря и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 36,3 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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