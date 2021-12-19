https://ru.sputnik.md/20211219/prigorod-kishinev-zastrelili-muzhchina-zaderzhan-47348561.html
В пригороде Кишинева застрелили мужчину: подозреваемый задержан
В пригороде Кишинева застрелили мужчину: подозреваемый задержан
Мужчины вместе распивали алкоголь, а затем вместе вышли на улицу, где вспыхнул конфликт.
2021-12-19T13:24+0200
2021-12-19T13:24+0200
2021-12-19T13:24+0200
общество
в молдове
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бачой
убийство
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КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. В коммуне Бачой муниципия Кишинев застрелили мужчину. Об этом сообщили в кишиневской полиции в воскресенье. Как отметили ведомстве, 37-летний подозреваемый в убийстве уже задержан на 72 часа и помещен в изолятор. По данным следствия, инцидент произошел в субботу ночью в 22.34 на улице Александру Хашдеу коммуны Бачой. Мужчина застрелил своего знакомого в результате конфликта. Как сообщили в полиции, на место выехала оперативная группа, все специализированные службы, а также бригада скорой помощи для установки всех обстоятельств происшествия."Жертва – мужчина 39 лет. Вместе с другими знакомыми мужчина употреблял алкогольные напитки в доме подозреваемого. После они вышли на улицу, где между подозреваемым и жертвой случился конфликт. В результате подозреваемый произвел шесть выстрелов из оружия, которым обладает законно", – уточнили в полиции. По данным полиции, пострадавший скончался на месте до прибытия медиков. На его теле обнаружили четыре огнестрельные раны. На допросе подозреваемый признал свою вину. Его оружие модели CZ P 10C калибра 9x19 мм было изъято. Открыто уголовное дело по факту убийства. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.
https://ru.sputnik.md/20211112/dvukh-podozrevaemykh-ubiystve-faleshtskom-rayone-46352668.html
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в молдове, молдова, бачой, убийство
В пригороде Кишинева застрелили мужчину: подозреваемый задержан
Мужчины вместе распивали алкоголь, а затем вышли на улицу, где вспыхнул конфликт.
КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. В коммуне Бачой муниципия Кишинев застрелили мужчину. Об этом сообщили в кишиневской полиции в воскресенье.
Как отметили ведомстве, 37-летний подозреваемый в убийстве уже задержан на 72 часа и помещен в изолятор.
По данным следствия, инцидент произошел в субботу ночью в 22.34 на улице Александру Хашдеу коммуны Бачой. Мужчина застрелил своего знакомого в результате конфликта.
Как сообщили в полиции, на место выехала оперативная группа, все специализированные службы, а также бригада скорой помощи для установки всех обстоятельств происшествия.
"Жертва – мужчина 39 лет. Вместе с другими знакомыми мужчина употреблял алкогольные напитки в доме подозреваемого. После они вышли на улицу, где между подозреваемым и жертвой случился конфликт. В результате подозреваемый произвел шесть выстрелов из оружия, которым обладает законно", – уточнили в полиции.
По данным полиции, пострадавший скончался на месте до прибытия медиков. На его теле обнаружили четыре огнестрельные раны.
На допросе подозреваемый признал свою вину. Его оружие модели CZ P 10C калибра 9x19 мм было изъято.
Открыто уголовное дело по факту убийства. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.