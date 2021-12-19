https://ru.sputnik.md/20211219/prosrochennymi-vaktsini-moldova-poterpevshie-47354705.html
Эксперт: привитых просроченными вакцинами в Молдове должны признать потерпевшими
Эксперт: привитых просроченными вакцинами в Молдове должны признать потерпевшими
После открытия факта, что около 7 тысяч граждан могли быть привиты просроченной вакциной, нужно было открыть уголовное дело.
2021-12-19T20:05+0200
2021-12-19T20:05+0200
2021-12-19T21:09+0200
коронавирус
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КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. Генеральная прокуратура должна была срочно открыть уголовное дело после появления сообщений о семи тысячах просроченных доз вакцин анти-COVID, которые были введены гражданам. Такое заявление сделал в эфире радиостудии Sputnik Молдова политолог Роман Михэеш. Эксперт считает, что оправдания Минздрава не выдерживают никакой критики. "Это очень серьезные обвинения. Все семь тысяч граждан, которым были сделаны прививки с истекшим сроком годности, должны стать пострадавшей стороной в уголовном деле. Генпрокуратура должна отреагировать незамедлительно. Минздрав защищается, но аргументы не простительны. Обвинения катастрофичны", – отметил Михэеш. Напомним, ранее в Минздраве опровергли данные аудита. Как отметили в ведомстве, выводы, представленные Счетной палатой, основаны на данных, извлеченных из реестра прививок, относящихся к периоду 30.05 – 31.08.2021."Мы заявляем, что вакцины с истекшим сроком годности не использовались, а задержка введения данных о вакцинации не имеет ничего общего с самим препаратом. В то время система записи информации была недостаточно развита, чтобы избежать технических ошибок регистрации", – сообщили тогда в Минздраве.Аудит СП под общим названием "Приняли ли компетентные органы достаточные меры для обеспечения граждан вакцинами и достижения коллективного иммунитета для борьбы с инфекцией COVID-19?" выявил около семи тысяч случаев вакцинации просроченными препаратами. Об этом на заседании СП в четверг заявил председатель структуры Мариан Лупу.Как уточнила аудитор Ирина Рогачева, речь идет о 6804 подобных случаях.
https://ru.sputnik.md/20211217/gde-oshibka-schetnaya-palata-rasskazala-kak-vyyavila-narusheniya-pri-vaktsinatsii-47329963.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова
Эксперт: привитых просроченными вакцинами в Молдове должны признать потерпевшими
20:05 19.12.2021 (обновлено: 21:09 19.12.2021)
После открытия Счетной палатой факта, что около семи тысяч граждан Молдовы могли быть привиты просроченными вакцинами против коронавируса, возникает срочная необходимость вмешательства Генпрокуратуры.
КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik.
Генеральная прокуратура должна была срочно открыть уголовное дело после появления сообщений о семи тысячах просроченных доз вакцин анти-COVID, которые были введены гражданам. Такое заявление сделал в эфире радиостудии Sputnik Молдова
политолог Роман Михэеш.
Эксперт считает, что оправдания Минздрава не выдерживают никакой критики.
"Это очень серьезные обвинения. Все семь тысяч граждан, которым были сделаны прививки с истекшим сроком годности, должны стать пострадавшей стороной в уголовном деле. Генпрокуратура должна отреагировать незамедлительно. Минздрав защищается, но аргументы не простительны. Обвинения катастрофичны", – отметил Михэеш.
Напомним, ранее в Минздраве опровергли данные аудита. Как отметили в ведомстве, выводы, представленные Счетной палатой, основаны на данных, извлеченных из реестра прививок, относящихся к периоду 30.05 – 31.08.2021.
"Мы заявляем, что вакцины с истекшим сроком годности не использовались, а задержка введения данных о вакцинации не имеет ничего общего с самим препаратом. В то время система записи информации была недостаточно развита, чтобы избежать технических ошибок регистрации", – сообщили тогда в Минздраве.
Аудит СП под общим названием "Приняли ли компетентные органы достаточные меры для обеспечения граждан вакцинами и достижения коллективного иммунитета для борьбы с инфекцией COVID-19?" выявил около семи тысяч случаев вакцинации просроченными препаратами. Об этом на заседании СП в четверг заявил председатель структуры Мариан Лупу.
Как уточнила аудитор Ирина Рогачева, речь идет о 6804 подобных случаях.