https://ru.sputnik.md/20211219/protesty-nizkaya-yavka-chem-zavershilis-vybory-beltsakh-47355576.html

Протесты и низкая явка: чем завершились выборы в Бельцах

Протесты и низкая явка: чем завершились выборы в Бельцах

Эпопея с избранием главы муниципия Бельцы завершилась. Ожидается подсчет результатов.

2021-12-19T21:32+0200

2021-12-19T21:32+0200

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КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. Скандальные выборы мэра в Бельцах подошли к концу. Во втором туре соперничали кандидат Николай Григоришин и кандидат от партии "Патриоты Молдовы" Николай Кирильчук.Во втором туре голосования избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов, независимо от количества избирателей, принявших участие в голосовании. В случае равенства голосов избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов в первом туре.Голосование организовано при строгом соблюдении мер профилактики COVID-19 из-за ЧП в здравоохранении, объявленного в Молдове из-за пандемии.Протест в день голосования Второй тур выборов прошел под протест сторонников отстраненного кандидата от Партии "Шор" Марины Таубер. Протестующие собрались в 11.00 с плакатами "Долой диктатуру", "Фарс, а не выборы" и "Эти выборы незаконны".Все пришедшие на митинг были уверены, что победителем после первого тура должна была стать именно Таубер. Она заверила присутствующих, что партия и дальше будет бороться с несправедливостью. В целом на протест собралось порядка двух ста человек, они митинговали около двух часов. Акция прошла тихо и мирно под новогодние песни. Однако главным событием этого дня стали не сами выборы и протест отстраненного кандидата, а беспрецедентно низкая явка избирателей. Низкая явка – знак протеста бельчан? Второй тур завершился с одной из самых низких явок на каких-либо выборах за последние несколько лет.За весь день голосования на участки явилось лишь 9,98% (10 209) жителей северной столицы. За первые два часа явка составила меньше одного процента, а порог в 6% преодолели лишь к 15.00. Стоит отметить, что и на первом туре, 21 ноября, бельчане не были самыми активными среди всех населенных пунктов, где тогда проходило голосование за примара. По окончанию всего дня голосования в первом туре в Бельцах явка составила 32,79% (33 596).Итоги и лидеры после первого тура Марина Таубер набрала наибольшее количество голосов в первом туре выборов примара Бельц, которые прошли 21 ноября.За Таубер отдали свои голоса 47,93% избирателей (15 918 человек). На втором месте – независимый кандидат Николай Григоришин (20,93%, то есть 6951 голос).Кандидат от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский набрал 14,08% (4677 голосов). Кандидат от партии "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч набрал тот же процент – 14,08% (4679 голосов).Исключение Таубер из предвыборной гонкиЦентральная избирательная комиссия обратилась 1 декабря в суд Бельц с просьбой исключить Марину Таубер из гонки за пост мэра северной столицы. Ее обвинили в расходовании незадекларированных средств на питание сторонников, поддержавших ее в предвыборной кампании.Суд Бельц в субботу, 4 декабря, постановил исключить Марину Таубер из предвыборной гонки. В то же время члены ЦИК направили запрос в Апелляционный суд Бельц для уточнения сроков исполнения судебного решения.Апелляционный суд Бельц оставил в силе решение первой инстанции об исключении Таубер из предвыборной гонки. Члены ЦИК сочли невозможным провести второй тур выборов мэра Бельц только с одним кандидатом, при том, что законодательство о выборах предусматривает двух кандидатов для проведения голосования.Собравшись на внеочередное заседание, члены ЦИК приняли решение о приостановлении проведения второго тура до тех пор, пока решения судов первой инстанции и апелляционные решения не станут неоспоримыми.

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https://ru.sputnik.md/20211121/marina-tauber-lidiruet-po-itogam-pervogo-tura-vyborov-beltsakh-46596765.html

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