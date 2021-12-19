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Из бананов, вакцин и мусора: самые необычные рождественские ели 2021
Из бананов, вакцин и мусора: самые необычные рождественские ели 2021
Новогодняя ель, являющаяся символом зимних праздников, может выглядеть необычно благодаря материалам и предметам, из которых она изготовлена
2021-12-19T19:32+0200
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фото, фото, мусор, вакцина, елка, новогодняя елка, бананы

Из бананов, вакцин и мусора: самые необычные рождественские ели 2021

19:32 19.12.2021
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Новогодняя ель, являющаяся символом зимних праздников, может выглядеть необычно благодаря материалам и предметам, из которых она изготовлена.
© AFP 2021 / Zaid Al-Obeidi

Необычная рождественская ель в христианском городе Бахдида, Ирак.

Необычная рождественская ель в христианском городе Бахдида, Ирак. - Sputnik Молдова
1/15
© AFP 2021 / Zaid Al-Obeidi

Необычная рождественская ель в христианском городе Бахдида, Ирак.

© AFP 2021 / Yuki Iwamura

Выступающие поют на Рождественской елке во время парада в честь Дня Благодарения в Нью-Йорке.

Выступающие поют на Рождественской елке во время парада в честь Дня Благодарения в Нью-Йорке. - Sputnik Молдова
2/15
© AFP 2021 / Yuki Iwamura

Выступающие поют на Рождественской елке во время парада в честь Дня Благодарения в Нью-Йорке.

© AFP 2021 / Philippe Lopez

Установка 11-метровой Рождественской ели из переработанных стали и стекла по проекту французского дизайнера Арно Лапьера напротив собора святого Андрея в Бордо.

Установка 11-метровой Рождественской ели из переработанных стали и стекла по проекту французского дизайнера Арно Лапьера напротив собора святого Андрея в Бордо. - Sputnik Молдова
3/15
© AFP 2021 / Philippe Lopez

Установка 11-метровой Рождественской ели из переработанных стали и стекла по проекту французского дизайнера Арно Лапьера напротив собора святого Андрея в Бордо.

© REUTERS / Henry Nicholls

Рождественная ель, собранная из отработанных материалов, на балконе резиденции мэра Лондона.

Рождественная ель, собранная из отработанных материалов, на балконе резиденции мэра Лондона. - Sputnik Молдова
4/15
© REUTERS / Henry Nicholls

Рождественная ель, собранная из отработанных материалов, на балконе резиденции мэра Лондона.

© REUTERS / Henry Nicholls

Вид вблизи на рождественскую ель, собранную из мусора, на балконе резиденции мэра Лондона.

Вид вблизи на рождественскую ель, собранную из мусора, на балконе резиденции мэра Лондона. - Sputnik Молдова
5/15
© REUTERS / Henry Nicholls

Вид вблизи на рождественскую ель, собранную из мусора, на балконе резиденции мэра Лондона.

© AP Photo / Juan Karita

Рождественская елка из бананов в Ла-Пасе, Боливия.

Рождественская елка из бананов в Ла-Пасе, Боливия. - Sputnik Молдова
6/15
© AP Photo / Juan Karita

Рождественская елка из бананов в Ла-Пасе, Боливия.

© REUTERS / Adriano Machado

Необычная рождественская елка во дворце Планалто в Бразилиа, Бразилия.

Необычная рождественская елка во дворце Планалто в Бразилиа, Бразилия. - Sputnik Молдова
7/15
© REUTERS / Adriano Machado

Необычная рождественская елка во дворце Планалто в Бразилиа, Бразилия.

© REUTERS / Flavio Lo Scalzo

Рождественская елка, украшенная кристаллами Сваровски, в торговом центре в Милане, Италия.

Рождественская елка, украшенная кристаллами Сваровски, в торговом центре в Милане, Италия. - Sputnik Молдова
8/15
© REUTERS / Flavio Lo Scalzo

Рождественская елка, украшенная кристаллами Сваровски, в торговом центре в Милане, Италия.

© AFP 2021 / Mauro Pimentel

Новогодняя елка из флаконов с вакцинами против COVID-19 и гриппа в отделении общественного здравоохранения в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Новогодняя елка из флаконов с вакцинами против COVID-19 и гриппа в отделении общественного здравоохранения в Рио-де-Жанейро, Бразилия. - Sputnik Молдова
9/15
© AFP 2021 / Mauro Pimentel

Новогодняя елка из флаконов с вакцинами против COVID-19 и гриппа в отделении общественного здравоохранения в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

© REUTERS / Aly Song

Рождественская ель из световых обручей возле торгового центра в Шанхае, Китай.

Рождественская ель из световых обручей возле торгового центра в Шанхае, Китай. - Sputnik Молдова
10/15
© REUTERS / Aly Song

Рождественская ель из световых обручей возле торгового центра в Шанхае, Китай.

© AP Photo / Wayne Parry

Картонная рождественская елка в конференц-зале Эсбери-Парк, штат Нью-Джерси, США.

Картонная рождественская елка в конференц-зале Эсбери-Парк, штат Нью-Джерси, США. - Sputnik Молдова
11/15
© AP Photo / Wayne Parry

Картонная рождественская елка в конференц-зале Эсбери-Парк, штат Нью-Джерси, США.

© REUTERS / Jose Cabezas

Активисты вешают баннер на елку во время акции протеста в Сан-Сальвадоре.

Активисты вешают баннер на елку во время акции протеста в Сан-Сальвадоре. - Sputnik Молдова
12/15
© REUTERS / Jose Cabezas

Активисты вешают баннер на елку во время акции протеста в Сан-Сальвадоре.

© AP Photo / Bilal Hussein

Рождественская елка с крылышками в Бейруте, Ливан.

Рождественская елка с крылышками в Бейруте, Ливан. - Sputnik Молдова
13/15
© AP Photo / Bilal Hussein

Рождественская елка с крылышками в Бейруте, Ливан.

© AP Photo / Damian Dovarganes

Рождественская елка "Свободная Бритни", установленной фанатами Бритни Спирс перед зданием суда в Лос-Анджелесе.

Рождественская елка &quot;Свободная Бритни&quot;, установленной фанатами Бритни Спирс перед зданием суда в Лос-Анджелесе. - Sputnik Молдова
14/15
© AP Photo / Damian Dovarganes

Рождественская елка "Свободная Бритни", установленной фанатами Бритни Спирс перед зданием суда в Лос-Анджелесе.

© AP Photo / Andreea Alexandru

Рождественская елка из пустых пузырьков от вакцины COVID-19 в центре вакцинации в Бухаресте, Румыния.

Рождественская елка из пустых пузырьков от вакцины COVID-19 в центре вакцинации в Бухаресте, Румыния. - Sputnik Молдова
15/15
© AP Photo / Andreea Alexandru

Рождественская елка из пустых пузырьков от вакцины COVID-19 в центре вакцинации в Бухаресте, Румыния.

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