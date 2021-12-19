Из бананов, вакцин и мусора: самые необычные рождественские ели 2021

Необычная рождественская ель в христианском городе Бахдида, Ирак.
Необычная рождественская ель в христианском городе Бахдида, Ирак.
Выступающие поют на Рождественской елке во время парада в честь Дня Благодарения в Нью-Йорке.
Выступающие поют на Рождественской елке во время парада в честь Дня Благодарения в Нью-Йорке.
Установка 11-метровой Рождественской ели из переработанных стали и стекла по проекту французского дизайнера Арно Лапьера напротив собора святого Андрея в Бордо.
Установка 11-метровой Рождественской ели из переработанных стали и стекла по проекту французского дизайнера Арно Лапьера напротив собора святого Андрея в Бордо.
Рождественная ель, собранная из отработанных материалов, на балконе резиденции мэра Лондона.
Рождественная ель, собранная из отработанных материалов, на балконе резиденции мэра Лондона.
Вид вблизи на рождественскую ель, собранную из мусора, на балконе резиденции мэра Лондона.
Вид вблизи на рождественскую ель, собранную из мусора, на балконе резиденции мэра Лондона.
Рождественская елка из бананов в Ла-Пасе, Боливия.
Рождественская елка из бананов в Ла-Пасе, Боливия.
Необычная рождественская елка во дворце Планалто в Бразилиа, Бразилия.
Рождественская елка, украшенная кристаллами Сваровски, в торговом центре в Милане, Италия.
Рождественская елка, украшенная кристаллами Сваровски, в торговом центре в Милане, Италия.
Новогодняя елка из флаконов с вакцинами против COVID-19 и гриппа в отделении общественного здравоохранения в Рио-де-Жанейро, Бразилия.
Новогодняя елка из флаконов с вакцинами против COVID-19 и гриппа в отделении общественного здравоохранения в Рио-де-Жанейро, Бразилия.
Рождественская ель из световых обручей возле торгового центра в Шанхае, Китай.
Картонная рождественская елка в конференц-зале Эсбери-Парк, штат Нью-Джерси, США.
Картонная рождественская елка в конференц-зале Эсбери-Парк, штат Нью-Джерси, США.
Активисты вешают баннер на елку во время акции протеста в Сан-Сальвадоре.
Рождественская елка с крылышками в Бейруте, Ливан.
Рождественская елка с крылышками в Бейруте, Ливан.
Рождественская елка "Свободная Бритни", установленной фанатами Бритни Спирс перед зданием суда в Лос-Анджелесе.
Рождественская елка "Свободная Бритни", установленной фанатами Бритни Спирс перед зданием суда в Лос-Анджелесе.
Рождественская елка из пустых пузырьков от вакцины COVID-19 в центре вакцинации в Бухаресте, Румыния.
Рождественская елка из пустых пузырьков от вакцины COVID-19 в центре вакцинации в Бухаресте, Румыния.