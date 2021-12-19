Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20211219/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-47342221.html
Самый точный прогноз погоды: слабый снег и похолодание
Самый точный прогноз погоды: слабый снег и похолодание
Самый точный прогноз погоды на декабрь 2021 года: когда закончатся дожди и ждать ли снега
2021-12-19T07:30+0200
2021-12-19T07:30+0200
прогноз погоды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/02/01/33450422_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_296313995570a095f0693d96f39e5ddf.jpg
КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 19 декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Облачно с прояснениями, местами слабые осадки преимущественно в виде снега.Ветер западный умеренный, днем местами порывы.Средняя температура в дневные часы в республике составит от 0 до +5 градусов по Цельсию, ночью ожидается около нуля градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 19 декабря: днем – от +3 до +5, ночью – от +2 до +4 градусов.В последующие дни в стране похолодает. Начиная с 18 декабря днем ожидается температура от 0 до +2 градусов. А ночью – от –1 до +1. Без существенных осадков 20 декабря. Далее 21 декабря похолодает: днем в пределах -5 до 0 градусов, ночью до -7 градусов по Цельсию.Праздники и народные приметыТрадиционно 19 декабря (6 декабря по старому стилю) православные чтут память Николая Угодника, которого также называют Чудотворцем.Это один из наиболее почитаемых и любимых в христианском мире святых. В православном календаре существует несколько дат, связанных с ним. Так, 11 августа верующие прославляют рождение Угодника и называют этот день Никола Летний.Встарь на Николу Зимнего было принято дарить небольшое подарки детям. Их клали под подушку в ночь с 18 на 19 декабря, обычно это были угощения и сласти – яблоки, орехи, печенье, пряники, леденцы.Также существовала традиция выпекать пряники-николайчики, именно их мечтали найти под подушкой дети.
https://ru.sputnik.md/20211218/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-dozhd-so-snegom-47330263.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/02/01/33450422_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3c21f40c45ca57daa0a55dce5dd50327.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
прогноз погоды

Самый точный прогноз погоды: слабый снег и похолодание

07:30 19.12.2021
© Sputnik / Mihai CarausДождь зимой
Дождь зимой - Sputnik Молдова, 1920, 19.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться на
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.
КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 19 декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Облачно с прояснениями, местами слабые осадки преимущественно в виде снега.
Ветер западный умеренный, днем местами порывы.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от 0 до +5 градусов по Цельсию, ночью ожидается около нуля градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 19 декабря: днем – от +3 до +5, ночью – от +2 до +4 градусов.
В последующие дни в стране похолодает. Начиная с 18 декабря днем ожидается температура от 0 до +2 градусов. А ночью – от –1 до +1.
Без существенных осадков 20 декабря. Далее 21 декабря похолодает: днем в пределах -5 до 0 градусов, ночью до -7 градусов по Цельсию.
Голубь в центре Сан-Антонио, Техас - Sputnik Молдова, 1920, 18.12.2021
Самый точный прогноз погоды: дождь со снегом
Вчера, 07:00

Праздники и народные приметы

Традиционно 19 декабря (6 декабря по старому стилю) православные чтут память Николая Угодника, которого также называют Чудотворцем.
Это один из наиболее почитаемых и любимых в христианском мире святых. В православном календаре существует несколько дат, связанных с ним. Так, 11 августа верующие прославляют рождение Угодника и называют этот день Никола Летний.
Встарь на Николу Зимнего было принято дарить небольшое подарки детям. Их клали под подушку в ночь с 18 на 19 декабря, обычно это были угощения и сласти – яблоки, орехи, печенье, пряники, леденцы.
Также существовала традиция выпекать пряники-николайчики, именно их мечтали найти под подушкой дети.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:51Где в Кишиневе 19 декабря находятся мобильные пункты вакцинации
09:16Греция ужесточает правила въезда
08:43Пока все спали: этапы одобрения "Спутника V", локдаун из-за "омикрона" и ЧП в Лондоне
08:00Унгуряну: у Молдовы нет стратегии в обеспечении энергобезопасности
07:30Самый точный прогноз погоды: слабый снег и похолодание
07:00Выборы мэра в Бельцах: участки для голосования открылись
00:01Погодные рекорды Молдовы 19 декабря
ВчераДепутат Госдумы: демарш МИДЕИ – шаг назад в приднестровском урегулировании
ВчераУченые рассказали о необычных симптомах "омикрона"
ВчераПугающий и одновременно прекрасный - как выглядит кратер вулкана на острове Пальма
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
ВчераРоссийские и белорусские самолеты провели совместное патрулирование границ
ВчераМолдова может начать получать питьевую воду из Румынии
ВчераВ ЦИК приняли к сведению финансовые отчеты кандидатов в мэры Бельц
ВчераНовые правила въезда на Украину: как ездить в соседнюю страну
ВчераПротест в Кишиневе, скандал с вакцинами и рост цен: итоги недели в Молдове
ВчераВОЗ: Pfizer и AstraZeneca показали пониженную эффективность против "омикрона"
ВчераВодителей просят объезжать центральную улицу в Кишиневе
ВчераГлава Минфина Германии - о "Северном потоке — 2": вопрос не связан с политикой
ВчераВ России разработали новую авиаракету