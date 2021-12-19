https://ru.sputnik.md/20211219/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-47342221.html

Самый точный прогноз погоды: слабый снег и похолодание

Самый точный прогноз погоды: слабый снег и похолодание

Самый точный прогноз погоды на декабрь 2021 года: когда закончатся дожди и ждать ли снега

2021-12-19T07:30+0200

2021-12-19T07:30+0200

2021-12-19T07:30+0200

прогноз погоды

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КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 19 декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Облачно с прояснениями, местами слабые осадки преимущественно в виде снега.Ветер западный умеренный, днем местами порывы.Средняя температура в дневные часы в республике составит от 0 до +5 градусов по Цельсию, ночью ожидается около нуля градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 19 декабря: днем – от +3 до +5, ночью – от +2 до +4 градусов.В последующие дни в стране похолодает. Начиная с 18 декабря днем ожидается температура от 0 до +2 градусов. А ночью – от –1 до +1. Без существенных осадков 20 декабря. Далее 21 декабря похолодает: днем в пределах -5 до 0 градусов, ночью до -7 градусов по Цельсию.Праздники и народные приметыТрадиционно 19 декабря (6 декабря по старому стилю) православные чтут память Николая Угодника, которого также называют Чудотворцем.Это один из наиболее почитаемых и любимых в христианском мире святых. В православном календаре существует несколько дат, связанных с ним. Так, 11 августа верующие прославляют рождение Угодника и называют этот день Никола Летний.Встарь на Николу Зимнего было принято дарить небольшое подарки детям. Их клали под подушку в ночь с 18 на 19 декабря, обычно это были угощения и сласти – яблоки, орехи, печенье, пряники, леденцы.Также существовала традиция выпекать пряники-николайчики, именно их мечтали найти под подушкой дети.

https://ru.sputnik.md/20211218/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-dozhd-so-snegom-47330263.html

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2021

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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прогноз погоды