https://ru.sputnik.md/20211219/shtamm-omikron-moldove-mozhno-li-ego-vyyavit-mestnykh-laboratoriyakh-47349014.html

Есть ли штамм "омикрон" в Молдове и можно ли его выявить в местных лабораториях

Есть ли штамм "омикрон" в Молдове и можно ли его выявить в местных лабораториях

Эксперт в области здравоохранения рассказала на видео последние новости о штамме коронавируса, который появляется во все больших странах.

2021-12-19T15:08+0200

2021-12-19T15:08+0200

2021-12-19T15:51+0200

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КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. Официально нового штамма коронавируса "омикрон" в Молдове нет, но это не значит, что его действительно нет на территории страны. Такое заявление сделала в эфире радиостудии Sputnik Молдова эксперт в области здравоохранения Алла Токарчук.Что известно о штамме "омикрон" По ее словам, про этот вариант COVID-19 известно очень мало, по предварительным данным, этот штамм в три раза заразнее "дельты", именно поэтому он стал доминирующим в Великобритании. Помимо этого, как рассказала Токарчук, "омикрон" якобы провоцирует только легкую и среднюю степень заболеваемости, но в этом вопросе пока еще много спекуляций. Чего ждать, если "омикрон" появится в МолдовеКак отметила Токарчук, в Молдове общество выходит из волны заражений штаммом "дельта".Как подчеркнула собеседник Sputnik, сейчас существуют риски ухудшения ситуации из-за приближающихся зимних праздников, на которых ожидаются большие скопления людей. В то же время она призвала не экстраполировать ситуацию из других стран на Молдову, поскольку в республике доминирует пожилое население, много невакцинированных, много тех, кто еще не прошел через болезнь. Все это, как считает Токарчук, сложится по-другому в случае появления нового варианта COVID-19. "У нас где-то 370 тысяч прошло через болезнь из общего населения в три миллиона, это чуть больше 10%. Чтобы выработался коллективный иммунитет, нужно хотя бы 70%", – пояснила специалист. При этом Токарчук отметила, что, несмотря на высокий уровень вакцинации, штамм "омикрон" может быстро распространяться, как это произошло, например, в Дании. Однако, как считает эксперт, лучшей защитой от вируса все еще остается вакцинация.

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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