https://ru.sputnik.md/20211219/shtamm-omikron-moldove-mozhno-li-ego-vyyavit-mestnykh-laboratoriyakh-47349014.html
Есть ли штамм "омикрон" в Молдове и можно ли его выявить в местных лабораториях
Есть ли штамм "омикрон" в Молдове и можно ли его выявить в местных лабораториях
Эксперт в области здравоохранения рассказала на видео последние новости о штамме коронавируса, который появляется во все больших странах.
2021-12-19T15:08+0200
2021-12-19T15:08+0200
2021-12-19T15:51+0200
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КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. Официально нового штамма коронавируса "омикрон" в Молдове нет, но это не значит, что его действительно нет на территории страны. Такое заявление сделала в эфире радиостудии Sputnik Молдова эксперт в области здравоохранения Алла Токарчук.Что известно о штамме "омикрон" По ее словам, про этот вариант COVID-19 известно очень мало, по предварительным данным, этот штамм в три раза заразнее "дельты", именно поэтому он стал доминирующим в Великобритании. Помимо этого, как рассказала Токарчук, "омикрон" якобы провоцирует только легкую и среднюю степень заболеваемости, но в этом вопросе пока еще много спекуляций. Чего ждать, если "омикрон" появится в МолдовеКак отметила Токарчук, в Молдове общество выходит из волны заражений штаммом "дельта".Как подчеркнула собеседник Sputnik, сейчас существуют риски ухудшения ситуации из-за приближающихся зимних праздников, на которых ожидаются большие скопления людей. В то же время она призвала не экстраполировать ситуацию из других стран на Молдову, поскольку в республике доминирует пожилое население, много невакцинированных, много тех, кто еще не прошел через болезнь. Все это, как считает Токарчук, сложится по-другому в случае появления нового варианта COVID-19. "У нас где-то 370 тысяч прошло через болезнь из общего населения в три миллиона, это чуть больше 10%. Чтобы выработался коллективный иммунитет, нужно хотя бы 70%", – пояснила специалист. При этом Токарчук отметила, что, несмотря на высокий уровень вакцинации, штамм "омикрон" может быстро распространяться, как это произошло, например, в Дании. Однако, как считает эксперт, лучшей защитой от вируса все еще остается вакцинация.
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Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
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Юлия Липовая
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Есть ли штамм "омикрон" в Молдове и можно ли его выявить в местных лабораториях
15:08 19.12.2021 (обновлено: 15:51 19.12.2021)
Эксперт в области здравоохранения рассказала последние новости о штамме коронавируса, который появляется во все большем количестве стран.
КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik.
Официально нового штамма коронавируса "омикрон" в Молдове нет, но это не значит, что его действительно нет на территории страны. Такое заявление сделала в эфире радиостудии Sputnik Молдова
эксперт в области здравоохранения Алла Токарчук.
Что известно о штамме "омикрон"
По ее словам, про этот вариант COVID-19 известно очень мало, по предварительным данным, этот штамм в три раза заразнее "дельты", именно поэтому он стал доминирующим в Великобритании. Помимо этого, как рассказала Токарчук, "омикрон" якобы провоцирует только легкую и среднюю степень заболеваемости, но в этом вопросе пока еще много спекуляций.
"Неизвестно, какие категории людей получают среднюю и легкую форму: вакцинированные, прошедшие через болезнь. Нужно дождаться всей информации. Известно, что этот штамм обходит антитела, поэтому большой процент вакцинированных заболевает", – добавила Токарчук.
Чего ждать, если "омикрон" появится в Молдове
Как отметила Токарчук, в Молдове общество выходит из волны заражений штаммом "дельта".
"Но есть штамм "омикрон". Тот факт, что его еще не нашли в Молдове, не значит, что его нет. Можно ли секвенировать его? Секвенатор есть, но неизвестно, есть ли реагент и все расходники", – добавила эксперт.
Как подчеркнула собеседник Sputnik, сейчас существуют риски ухудшения ситуации из-за приближающихся зимних праздников, на которых ожидаются большие скопления людей.
"Если у кого-то в Молдове будет "омикрон", то мы, не выйдя еще из волны "дельты", войдем уже в следующую волну с новым штаммом", – подчеркнула Токарчук.
В то же время она призвала не экстраполировать ситуацию из других стран на Молдову, поскольку в республике доминирует пожилое население, много невакцинированных, много тех, кто еще не прошел через болезнь.
Все это, как считает Токарчук, сложится по-другому в случае появления нового варианта COVID-19.
"У нас где-то 370 тысяч прошло через болезнь из общего населения в три миллиона, это чуть больше 10%. Чтобы выработался коллективный иммунитет, нужно хотя бы 70%", – пояснила специалист.
При этом Токарчук отметила, что, несмотря на высокий уровень вакцинации, штамм "омикрон" может быстро распространяться, как это произошло, например, в Дании.
Однако, как считает эксперт, лучшей защитой от вируса все еще остается вакцинация.