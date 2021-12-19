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ЦИК озвучил предварительные результаты: кто победил в Бельцах

ЦИК озвучил предварительные результаты: кто победил в Бельцах

Явка на выборах в Бельцах составила 9,98% 19.12.2021, Sputnik Молдова

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КИШИНЕВ, 19 дек - Sputnik. Независимый кандидат Николай Григоришин выиграл второй тур выборов мэра в Бельцах. Такие предварительные результаты голосования представили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Согласно данным ЦИК, Григоришин набрал 84,77% (7148) голосов. Кандидат от Партии "Патриоты Молдова" Николай Кирильчук набрал 15,23% (1248) голосов. Во втором туре голосования избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов, независимо от количества избирателей, принявших участие в голосовании. В случае равенства голосов избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов в первом туре.После итогов выборов Григоришин провел брифинг, где поблагодарил всех бельчан, проголосовавших за него. Николай Григоришин работал директором в компании "Туристическая база "Автомобилист". Был начальником службы в компании "Десантный штурмовой батальон 201-й девизии". Работал главой продовольственной и вещевой службы в компании "В/ч 54856". После отставки Ренато Усатого с поста мэра Бельц, Григоришин стал временно исполняющим обязанности. Итоговая явка в Бельцах составила 9,98% (10 209 человек). Участки были открыты в воскресенье с 7.00 до 21.00.Сообщается, что 1813 бюллетеней были признаны недействительными.

https://ru.sputnik.md/20211219/protesty-nizkaya-yavka-chem-zavershilis-vybory-beltsakh-47355576.html

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