https://ru.sputnik.md/20211219/vybory-mera-beltsakh-izbiratelnye-uchastki-zakrylis-47355025.html

Выборы мэра Бельцах: избирательные участки закрылись

Выборы мэра Бельцах: избирательные участки закрылись

Избирательные участки работали в воскресенье с 7.00 до 21.00.

2021-12-19T21:00+0200

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КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. Голосование на втором туре выборов мэра в Бельцах официально закончилось. Избирательные участки закрылись в 21.00. На протяжении всего дня сохранялась низкая явка. Во втором туре выборов в Бельцах соревнуются независимый кандидат Николай Григоришин и кандидат от партии "Патриоты Молдовы" Николай Кирильчук.Во втором туре голосования избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов, независимо от количества избирателей, принявших участие в голосовании. В случае равенства голосов избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов в первом туре.Голосование организовано при строгом соблюдении мер профилактики COVID-19 из-за ЧП в здравоохранении, объявленного в Молдове из-за пандемии.Основные меры и рекомендации в связи с COVID-19:Кроме того, граждане с симптомами острой респираторной инфекции (температура тела выше 37 градусов, кашель, затрудненное дыхание и другое) должны будут записаться в список голосования на дому. Также такие граждане смогут проголосовать на участке после 15.00 (при наличии перчаток, маски, с минимальным контактом с другими людьми и обязательном проветривании помещения).

https://ru.sputnik.md/20211219/beltsi-protest-storonniki-marina-tauber-47347315.html

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