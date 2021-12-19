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Выборы мэра Бельцах: избирательные участки закрылись
Выборы мэра Бельцах: избирательные участки закрылись
Избирательные участки работали в воскресенье с 7.00 до 21.00.
2021-12-19T21:00+0200
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КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. Голосование на втором туре выборов мэра в Бельцах официально закончилось. Избирательные участки закрылись в 21.00. На протяжении всего дня сохранялась низкая явка. Во втором туре выборов в Бельцах соревнуются независимый кандидат Николай Григоришин и кандидат от партии "Патриоты Молдовы" Николай Кирильчук.Во втором туре голосования избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов, независимо от количества избирателей, принявших участие в голосовании. В случае равенства голосов избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов в первом туре.Голосование организовано при строгом соблюдении мер профилактики COVID-19 из-за ЧП в здравоохранении, объявленного в Молдове из-за пандемии.Основные меры и рекомендации в связи с COVID-19:Кроме того, граждане с симптомами острой респираторной инфекции (температура тела выше 37 градусов, кашель, затрудненное дыхание и другое) должны будут записаться в список голосования на дому. Также такие граждане смогут проголосовать на участке после 15.00 (при наличии перчаток, маски, с минимальным контактом с другими людьми и обязательном проветривании помещения).
https://ru.sputnik.md/20211219/beltsi-protest-storonniki-marina-tauber-47347315.html
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в молдове, бельцы, молдова, выборы, избирательные участки

Выборы мэра Бельцах: избирательные участки закрылись

21:00 19.12.2021 (обновлено: 21:17 19.12.2021)
© Sputnik / Сергей ЦуркануВыборы президента Молдовы голосование
Выборы президента Молдовы голосование - Sputnik Молдова, 1920, 19.12.2021
© Sputnik / Сергей Цуркану
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Юлия Липовая
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Избирательные участки работали в воскресенье с 7.00 до 21.00.
КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. Голосование на втором туре выборов мэра в Бельцах официально закончилось. Избирательные участки закрылись в 21.00. На протяжении всего дня сохранялась низкая явка.
Во втором туре выборов в Бельцах соревнуются независимый кандидат Николай Григоришин и кандидат от партии "Патриоты Молдовы" Николай Кирильчук.
Во втором туре голосования избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов, независимо от количества избирателей, принявших участие в голосовании. В случае равенства голосов избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов в первом туре.
Голосование организовано при строгом соблюдении мер профилактики COVID-19 из-за ЧП в здравоохранении, объявленного в Молдове из-за пандемии.

Основные меры и рекомендации в связи с COVID-19:

профилактические меры и защита избирателей;
защита кандидатов, сотрудников избирательных комиссий и других участников процесса;
соблюдение общих правил, установленных компетентными органами по предотвращению и контролю распространения инфекции COVID-19.
Кроме того, граждане с симптомами острой респираторной инфекции (температура тела выше 37 градусов, кашель, затрудненное дыхание и другое) должны будут записаться в список голосования на дому. Также такие граждане смогут проголосовать на участке после 15.00 (при наличии перчаток, маски, с минимальным контактом с другими людьми и обязательном проветривании помещения).
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