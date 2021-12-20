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Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
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До 18 лет тюрьмы за сексуальную эксплуатацию получили четверо граждан Молдовы
До 18 лет тюрьмы за сексуальную эксплуатацию получили четверо граждан Молдовы
Осужденных обвиняли в вербовке 11 молодых женщин из Республики Молдова, в том числе несовершеннолетней.
2021-12-20T23:13+0200
2021-12-20T23:13+0200
сексуальная эксплуатация
сексуальное рабство
общество
в молдове
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КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. Отдел по борьбе с торговлей людьми Генеральной прокуратуры доказал в суде вину троих мужчин и женщины, обвиняемых в совершении преступлений, связанных с торговлей детьми (статья 206 Уголовного кодекса) и торговлей людьми (статья 165 Уголовного кодекса).Так, приговором суда Кишинева от 17 декабря 2021 года четверо обвиняемых были приговорены к 18, 11, 7 и 10 годам лишения свободы.Осужденных обвиняли в вербовке 11 молодых женщин из Республики Молдова, в том числе несовершеннолетней, под предлогом работы в Российской Федерации официантками в период с 2006 по 2013 год.Впоследствии, по прибытии в пункт назначения, потерпевшие были вынуждены оказывать платные сексуальные услуги на сумму до 10 000 рублей в день. В результате эксплуатации потерпевших подсудимые получили значительный материальный доход.Согласно оглашенному приговору, было предписано взыскать с подсудимых в пользу потерпевших компенсации за причиненный моральный ущерб в размере от 10 000 до 50 000 леев.Приговор не является окончательным и может быть обжалован в Апелляционном суде Кишинева.
https://ru.sputnik.md/20211102/torgovlya-deti-seksualnaya--ekspluatatsiya-devushki-20-let-tyurma-46108847.html
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Евгений Чебан
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сексуальная эксплуатация, сексуальное рабство, в молдове

До 18 лет тюрьмы за сексуальную эксплуатацию получили четверо граждан Молдовы

23:13 20.12.2021
© Sputnik / Miroslav RotariИсправительное учреждение
Исправительное учреждение - Sputnik Молдова, 1920, 20.12.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Осужденных обвиняли в вербовке 11 молодых женщин из Республики Молдова, в том числе несовершеннолетней.
КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. Отдел по борьбе с торговлей людьми Генеральной прокуратуры доказал в суде вину троих мужчин и женщины, обвиняемых в совершении преступлений, связанных с торговлей детьми (статья 206 Уголовного кодекса) и торговлей людьми (статья 165 Уголовного кодекса).
Так, приговором суда Кишинева от 17 декабря 2021 года четверо обвиняемых были приговорены к 18, 11, 7 и 10 годам лишения свободы.
Осужденных обвиняли в вербовке 11 молодых женщин из Республики Молдова, в том числе несовершеннолетней, под предлогом работы в Российской Федерации официантками в период с 2006 по 2013 год.
Девушка - Sputnik Молдова, 1920, 02.11.2021
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2 ноября, 15:41
Впоследствии, по прибытии в пункт назначения, потерпевшие были вынуждены оказывать платные сексуальные услуги на сумму до 10 000 рублей в день. В результате эксплуатации потерпевших подсудимые получили значительный материальный доход.
Согласно оглашенному приговору, было предписано взыскать с подсудимых в пользу потерпевших компенсации за причиненный моральный ущерб в размере от 10 000 до 50 000 леев.
Приговор не является окончательным и может быть обжалован в Апелляционном суде Кишинева.
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