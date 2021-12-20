https://ru.sputnik.md/20211220/18-let-tyurmy-seksualnuyu-ekspluatatsiyu-poluchili-chetvero-grazhdan-moldovy-47381418.html

До 18 лет тюрьмы за сексуальную эксплуатацию получили четверо граждан Молдовы

До 18 лет тюрьмы за сексуальную эксплуатацию получили четверо граждан Молдовы

Осужденных обвиняли в вербовке 11 молодых женщин из Республики Молдова, в том числе несовершеннолетней.

2021-12-20T23:13+0200

2021-12-20T23:13+0200

2021-12-20T23:13+0200

сексуальная эксплуатация

сексуальное рабство

общество

в молдове

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КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. Отдел по борьбе с торговлей людьми Генеральной прокуратуры доказал в суде вину троих мужчин и женщины, обвиняемых в совершении преступлений, связанных с торговлей детьми (статья 206 Уголовного кодекса) и торговлей людьми (статья 165 Уголовного кодекса).Так, приговором суда Кишинева от 17 декабря 2021 года четверо обвиняемых были приговорены к 18, 11, 7 и 10 годам лишения свободы.Осужденных обвиняли в вербовке 11 молодых женщин из Республики Молдова, в том числе несовершеннолетней, под предлогом работы в Российской Федерации официантками в период с 2006 по 2013 год.Впоследствии, по прибытии в пункт назначения, потерпевшие были вынуждены оказывать платные сексуальные услуги на сумму до 10 000 рублей в день. В результате эксплуатации потерпевших подсудимые получили значительный материальный доход.Согласно оглашенному приговору, было предписано взыскать с подсудимых в пользу потерпевших компенсации за причиненный моральный ущерб в размере от 10 000 до 50 000 леев.Приговор не является окончательным и может быть обжалован в Апелляционном суде Кишинева.

https://ru.sputnik.md/20211102/torgovlya-deti-seksualnaya--ekspluatatsiya-devushki-20-let-tyurma-46108847.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

сексуальная эксплуатация, сексуальное рабство, в молдове