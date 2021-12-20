https://ru.sputnik.md/20211220/cheban-vaktsina-47367121.html
Чебан: в Кишинев пытались направить вакцину за 2 дня до истечения срока годности
Чебан: в Кишинев пытались направить вакцину за 2 дня до истечения срока годности
Генерал примар Кишинева Ион Чебан прокомментировал отчет Счетной палаты о процессе вакцинации от COVID и данные о возможной вакцинации просроченными вакцинами.
2021-12-20T13:30+0200
2021-12-20T13:30+0200
2021-12-20T13:36+0200
ион чебан
вакцинация
в молдове
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КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. В Кишиневе не использовались просроченные вакцины. Такое заявление сделал мэр Кишинева Ион Чебан, комментируя отчет Счетной палаты о процессе вакцинации против COVID.Во время еженедельного заседания муниципального совета Кишинева Чебан сообщил, что сразу после заседания Счетной палаты муниципалитет был уведомлен о результатах отчета и получил приказ проверить некоторые из предположений. Также был вызван весь медицинский персонал, ответственный за управление процессом вакцинации.При этом примар обратил внимание на уязвимость информационной системы учета вакцинации COVID Registru, которой управляет Минздрав и агентство общественного здоровья. По его словам, к реестру вакцинации COVID может легко получить доступ любой человек, обладающий повышенными навыками в области информационных технологий, вводить новые данные и изменять предыдущие, выдавать ложные свидетельства о вакцинации и так далее.Ион Чебан также сообщил, что в столице были попытки передать в медицинские учреждения вакцины с почти истекшим сроком годности."17 ноября министерство отправило нам партию из тысячи доз вакцины Johnson&Johnson для Кишинева, срок действия которой истекал через два дня. Главное управление здравоохранения отказалось принять эту партию и проинформировало все медицинские учреждения муниципалитета о попытке передать эти дозы. Возникает закономерный вопрос: что министерство сделало с этой партией из тысячи доз?" – спросил Чебан.Отметим, аудит Счетной палаты (СП) под общим названием "Приняли ли компетентные органы достаточные меры для обеспечения граждан вакцинами и достижения коллективного иммунитета для борьбы с инфекцией COVID-19?" выявил около семи тысяч случаев вакцинации просроченным препаратом.Министерство здравоохранения создало комиссию по расследованию, которая проверит, как ставили вакцины против коронавируса в медицинских учреждениях и центрах вакцинации.К 30 ноября 2021 года в нашу страну поступило около двух миллионов доз вакцины и введено более 1,6 миллиона доз, при этом охват вакцинацией находится на уровне 27% населения Республики Молдова.
https://ru.sputnik.md/20211217/gde-oshibka-schetnaya-palata-rasskazala-kak-vyyavila-narusheniya-pri-vaktsinatsii-47329963.html
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ион чебан, вакцинация, в молдове, кишинев, молдова
Чебан: в Кишинев пытались направить вакцину за 2 дня до истечения срока годности
13:30 20.12.2021 (обновлено: 13:36 20.12.2021)
Примар Кишинева Ион Чебан прокомментировал сообщение Счетной палаты о возможной вакцинации просроченными препаратами.
КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. В Кишиневе не использовались просроченные вакцины. Такое заявление сделал мэр Кишинева Ион Чебан, комментируя отчет Счетной палаты о процессе вакцинации против COVID.
Во время еженедельного заседания муниципального совета Кишинева Чебан сообщил, что сразу после заседания Счетной палаты муниципалитет был уведомлен о результатах отчета и получил приказ проверить некоторые из предположений. Также был вызван весь медицинский персонал, ответственный за управление процессом вакцинации.
"Выводы таковы: со всей ответственностью и твердостью заявляю, что в Кишиневе не вводились просроченные дозы вакцины", – сказал Чебан.
При этом примар обратил внимание на уязвимость информационной системы учета вакцинации COVID Registru, которой управляет Минздрав и агентство общественного здоровья. По его словам, к реестру вакцинации COVID может легко получить доступ любой человек, обладающий повышенными навыками в области информационных технологий, вводить новые данные и изменять предыдущие, выдавать ложные свидетельства о вакцинации и так далее.
"Это абсолютно незащищенная и небезопасная система. IT-эксперты утверждают: в реестр может войти любой авторизованный пользователь, изменить данные и даже ввести другой IDNP. Данные, введенные ранее в систему, сохраняются в памяти даже с начала вакцинации в марте 2021 года. А при неосторожном обращении могут быть введены недостоверные данные", – уточнил примар.
Ион Чебан также сообщил, что в столице были попытки передать в медицинские учреждения вакцины с почти истекшим сроком годности.
"17 ноября министерство отправило нам партию из тысячи доз вакцины Johnson&Johnson для Кишинева, срок действия которой истекал через два дня. Главное управление здравоохранения отказалось принять эту партию и проинформировало все медицинские учреждения муниципалитета о попытке передать эти дозы. Возникает закономерный вопрос: что министерство сделало с этой партией из тысячи доз?" – спросил Чебан.
Отметим, аудит Счетной палаты (СП) под общим названием "Приняли ли компетентные органы достаточные меры для обеспечения граждан вакцинами и достижения коллективного иммунитета для борьбы с инфекцией COVID-19?" выявил около семи тысяч случаев вакцинации просроченным препаратом.
Министерство здравоохранения создало комиссию по расследованию, которая проверит, как ставили вакцины против коронавируса в медицинских учреждениях и центрах вакцинации.
К 30 ноября 2021 года в нашу страну поступило около двух миллионов доз вакцины и введено более 1,6 миллиона доз, при этом охват вакцинацией находится на уровне 27% населения Республики Молдова.