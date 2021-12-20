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Давосский форум перенесен из-за штамма "омикрон"
Давосский форум перенесен из-за штамма "омикрон"
Всемирный экономический форум в Давосе был отложен на лето 2022 года из-за распространения штамма "омикрон".
2021-12-20T15:13+0200
2021-12-20T15:14+0200
в мире
форум в давосе
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КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. Всемирный экономический форум (ВЭФ) второй год подряд переносит проведение ежегодной встречи в Давосе из-за нового штамма коронавируса "омикрон". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте ВЭФ."В нынешних условиях пандемии крайне сложно провести глобальную очную встречу. Подготовка велась с учетом рекомендаций экспертов и благодаря тесному сотрудничеству правительства Швейцарии на всех уровнях. Несмотря на строгие медицинские протоколы встречи, скорость передачи штамма омикрон и его влияние на поездки и передвижение сделали необходимым данную отсрочку", – добавили в ВЭФ.Также сообщается, что в период 17-21 января 2022 года все же будет проведен ряд сессий в онлайн-формате.ВЭФ уже второй год подряд откладывает проведение встречи в Давосе из-за ограничений, связанных с COVID-19. В 2021 году сообщалось, что форум пройдет в середине мая в Сингапуре, затем он был отложен на август, но впоследствии отменен.
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в мире, форум в давосе

Давосский форум перенесен из-за штамма "омикрон"

15:13 20.12.2021 (обновлено: 15:14 20.12.2021)
© AFP 2021 / FABRICE COFFRINI Табличка Всемирного экономического форума в Давосе
Табличка Всемирного экономического форума в Давосе - Sputnik Молдова, 1920, 20.12.2021
© AFP 2021 / FABRICE COFFRINI
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Всемирный экономический форум в Давосе был отложен на лето 2022 года из-за распространения штамма "омикрон".
КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. Всемирный экономический форум (ВЭФ) второй год подряд переносит проведение ежегодной встречи в Давосе из-за нового штамма коронавируса "омикрон". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте ВЭФ.

"Ежегодная встреча должна была состояться в Давосе-Клостерсе, Швейцария, 17-21 января 2022 года. Теперь она запланирована на начало лета", – говорится в заявлении.

"В нынешних условиях пандемии крайне сложно провести глобальную очную встречу. Подготовка велась с учетом рекомендаций экспертов и благодаря тесному сотрудничеству правительства Швейцарии на всех уровнях. Несмотря на строгие медицинские протоколы встречи, скорость передачи штамма омикрон и его влияние на поездки и передвижение сделали необходимым данную отсрочку", – добавили в ВЭФ.
Также сообщается, что в период 17-21 января 2022 года все же будет проведен ряд сессий в онлайн-формате.

"Участники присоединятся к серии тематических сессий о состоянии дел в мире, объединяющих мировых лидеров в режиме онлайн, чтобы сосредоточиться на поиске решений наиболее насущных глобальных проблем", – заявили в организации.

ВЭФ уже второй год подряд откладывает проведение встречи в Давосе из-за ограничений, связанных с COVID-19. В 2021 году сообщалось, что форум пройдет в середине мая в Сингапуре, затем он был отложен на август, но впоследствии отменен.
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