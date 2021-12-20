https://ru.sputnik.md/20211220/davosskiy-forum-omikron-47375249.html

Давосский форум перенесен из-за штамма "омикрон"

Давосский форум перенесен из-за штамма "омикрон"

Всемирный экономический форум в Давосе был отложен на лето 2022 года из-за распространения штамма "омикрон".

2021-12-20T15:13+0200

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в мире

форум в давосе

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КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. Всемирный экономический форум (ВЭФ) второй год подряд переносит проведение ежегодной встречи в Давосе из-за нового штамма коронавируса "омикрон". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте ВЭФ."В нынешних условиях пандемии крайне сложно провести глобальную очную встречу. Подготовка велась с учетом рекомендаций экспертов и благодаря тесному сотрудничеству правительства Швейцарии на всех уровнях. Несмотря на строгие медицинские протоколы встречи, скорость передачи штамма омикрон и его влияние на поездки и передвижение сделали необходимым данную отсрочку", – добавили в ВЭФ.Также сообщается, что в период 17-21 января 2022 года все же будет проведен ряд сессий в онлайн-формате.ВЭФ уже второй год подряд откладывает проведение встречи в Давосе из-за ограничений, связанных с COVID-19. В 2021 году сообщалось, что форум пройдет в середине мая в Сингапуре, затем он был отложен на август, но впоследствии отменен.

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в мире, форум в давосе