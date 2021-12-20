https://ru.sputnik.md/20211220/evrointegratsia-moldova-47311758.html

Перспективы евроинтеграции Молдовы: что скрывают от граждан

Перспективы евроинтеграции Молдовы: что скрывают от граждан

Почему коллективный Запад не дает Молдове развивать отношения с Россией – политолог-международник дает подробный ответ на вопрос

2021-12-20T08:30+0200

2021-12-20T08:30+0200

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Чем больше гражданам Молдовы говорят о евроинтеграции, тем меньше многим в это верится. Сегодня лозунги о перспективе членства республики в ЕС выглядят более чем туманно и несбыточно.Возникает резонный вопрос: для чего нынешняя власть в лице партии "Действие и солидарность" (PAS) повторяет набившие многим оскомину речевки о перспективах евроинтеграции, в то время как жизнь людей не улучшается: растут цены на энергоносители и продукты первой необходимости, уровень зарплат оставляет желать лучшего? И для чего коллективному Западу вообще нужна Молдова?Ответы на эти вопросы в программе "Утро на Sputnik`е" дает генеральный директор Института региональных проблем (РФ) Дмитрий Журавлев.В Бельцах в минувшее воскресенье прошли выборы примара муниципия. С уверенным перевесом в голосах победил независимый кандидат Николай Григоришин.Однако вот незадача: к урнам в "северной столице" республики вышли менее 10% избирателей. Остальные 90% предпочли остаться дома.Означает ли это, что у жителей города просто не из кого было выбирать после того, как фаворитку первого тура Марину Таубер отстранили от дальнейшего участия в электоральной гонке, а несколько ее ближайших конкурентов взяли самоотвод?Ответы на эти вопросы в программе "Утро на Sputnik`е" попытаемся найти в беседе с обозревателем Sputnik Молдова Геннадием Вакуловски.

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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