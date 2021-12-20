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Перспективы евроинтеграции Молдовы: что скрывают от граждан
Перспективы евроинтеграции Молдовы: что скрывают от граждан
Почему коллективный Запад не дает Молдове развивать отношения с Россией – политолог-международник дает подробный ответ на вопрос
2021-12-20T08:30+0200
2021-12-20T11:21+0200
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евроинтеграция
молдова
геополитика
в молдове
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Чем больше гражданам Молдовы говорят о евроинтеграции, тем меньше многим в это верится. Сегодня лозунги о перспективе членства республики в ЕС выглядят более чем туманно и несбыточно.Возникает резонный вопрос: для чего нынешняя власть в лице партии "Действие и солидарность" (PAS) повторяет набившие многим оскомину речевки о перспективах евроинтеграции, в то время как жизнь людей не улучшается: растут цены на энергоносители и продукты первой необходимости, уровень зарплат оставляет желать лучшего? И для чего коллективному Западу вообще нужна Молдова?Ответы на эти вопросы в программе "Утро на Sputnik`е" дает генеральный директор Института региональных проблем (РФ) Дмитрий Журавлев.В Бельцах в минувшее воскресенье прошли выборы примара муниципия. С уверенным перевесом в голосах победил независимый кандидат Николай Григоришин.Однако вот незадача: к урнам в "северной столице" республики вышли менее 10% избирателей. Остальные 90% предпочли остаться дома.Означает ли это, что у жителей города просто не из кого было выбирать после того, как фаворитку первого тура Марину Таубер отстранили от дальнейшего участия в электоральной гонке, а несколько ее ближайших конкурентов взяли самоотвод?Ответы на эти вопросы в программе "Утро на Sputnik`е" попытаемся найти в беседе с обозревателем Sputnik Молдова Геннадием Вакуловски.
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евроинтеграция, молдова, геополитика, в молдове, видео, бельцы

Перспективы евроинтеграции Молдовы: что скрывают от граждан

08:30 20.12.2021 (обновлено: 11:21 20.12.2021)
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Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
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О том, почему коллективный Запад не дает Молдове развивать отношения с Россией, расскажет политолог-международник.
Чем больше гражданам Молдовы говорят о евроинтеграции, тем меньше многим в это верится. Сегодня лозунги о перспективе членства республики в ЕС выглядят более чем туманно и несбыточно.
Возникает резонный вопрос: для чего нынешняя власть в лице партии "Действие и солидарность" (PAS) повторяет набившие многим оскомину речевки о перспективах евроинтеграции, в то время как жизнь людей не улучшается: растут цены на энергоносители и продукты первой необходимости, уровень зарплат оставляет желать лучшего? И для чего коллективному Западу вообще нужна Молдова?
Ответы на эти вопросы в программе "Утро на Sputnik`е" дает генеральный директор Института региональных проблем (РФ) Дмитрий Журавлев.
В Бельцах в минувшее воскресенье прошли выборы примара муниципия. С уверенным перевесом в голосах победил независимый кандидат Николай Григоришин.
Однако вот незадача: к урнам в "северной столице" республики вышли менее 10% избирателей. Остальные 90% предпочли остаться дома.
Означает ли это, что у жителей города просто не из кого было выбирать после того, как фаворитку первого тура Марину Таубер отстранили от дальнейшего участия в электоральной гонке, а несколько ее ближайших конкурентов взяли самоотвод?
Ответы на эти вопросы в программе "Утро на Sputnik`е" попытаемся найти в беседе с обозревателем Sputnik Молдова Геннадием Вакуловски.
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