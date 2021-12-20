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В Европе цены на электроэнергию превысили 400 евро за мегаватт
При этом, как сообщают синоптики, в ряде стран Европы ожидаются морозы, это повышает нагрузку на электросети.
КИШИНЕВ, 20 дек - Sputnik. Отметку в 400 евро за мегаватт-час (МВт.ч)перевалила цена на электроэнергию на рынке на сутки вперед (на 21 декабря) в ряде стран ЕС, пишет РИА Новости со ссылкой на данные биржи электроэнергии Nord Pool.
Так, на вторник, 21 декабря, средняя цена в Германии составила 431,98 евро за МВт.ч, во Франции - 442,88 евро, в Нидерландах - 429,84 евро, в Бельгии - 432,99 евро, в Австрии - 434,34 евро за МВт.ч.
Ровно год назад за электроэнергию в этих странах платили по ценам в 4-4,5 раза ниже: в Германии - 94,57 евро за МВт.ч, во Франции - 105,95 евро, в Нидерландах - 100,19 евро, в Бельгии - 101,59 евро, в Австрии - 104,14 евро за МВт.ч.
Так, на вторник, 21 декабря, средняя цена в Германии составила 431,98 евро за МВт.ч, во Франции - 442,88 евро, в Нидерландах - 429,84 евро, в Бельгии - 432,99 евро, в Австрии - 434,34 евро за МВт.ч.
Ровно год назад за электроэнергию в этих странах платили по ценам в 4-4,5 раза ниже: в Германии - 94,57 евро за МВт.ч, во Франции - 105,95 евро, в Нидерландах - 100,19 евро, в Бельгии - 101,59 евро, в Австрии - 104,14 евро за МВт.ч.
Как сообщает Блумберг, на этой неделе в ряде городов Европы ожидаются морозы, и это неизбежно приведет к дополнительной нагрузке на электросети. Они уже сейчас испытывают воздействие от низких объемов ветрогенерации и приостановки работы нескольких реакторов АЭС во Франции.
17 декабря, 13:20
На рост цен влияет и подорожание газа, которое стало особо ощутимым с апреля-мая, когда средняя цена на споте по TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за 1 тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" перешагнула отметку в 600 долларов, а уже в начале октября превысила 1 000 долларов.
Nord Pool - энергетическая биржа Северных стран и государств Балтии.
Nord Pool - энергетическая биржа Северных стран и государств Балтии.