https://ru.sputnik.md/20211220/evrope-tseny-na-elektroenergiyu-prevysili-400-evro-za-megavatt-47377609.html

В Европе цены на электроэнергию превысили 400 евро за мегаватт

В Европе цены на электроэнергию превысили 400 евро за мегаватт

При этом, как сообщают синоптики, в ряде стран Европы ожидаются морозы, это повышает нагрузку на электросети.

2021-12-20T21:45+0200

2021-12-20T21:45+0200

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КИШИНЕВ, 20 дек - Sputnik. Отметку в 400 евро за мегаватт-час (МВт.ч)перевалила цена на электроэнергию на рынке на сутки вперед (на 21 декабря) в ряде стран ЕС, пишет РИА Новости со ссылкой на данные биржи электроэнергии Nord Pool.Так, на вторник, 21 декабря, средняя цена в Германии составила 431,98 евро за МВт.ч, во Франции - 442,88 евро, в Нидерландах - 429,84 евро, в Бельгии - 432,99 евро, в Австрии - 434,34 евро за МВт.ч.Ровно год назад за электроэнергию в этих странах платили по ценам в 4-4,5 раза ниже: в Германии - 94,57 евро за МВт.ч, во Франции - 105,95 евро, в Нидерландах - 100,19 евро, в Бельгии - 101,59 евро, в Австрии - 104,14 евро за МВт.ч.Как сообщает Блумберг, на этой неделе в ряде городов Европы ожидаются морозы, и это неизбежно приведет к дополнительной нагрузке на электросети. Они уже сейчас испытывают воздействие от низких объемов ветрогенерации и приостановки работы нескольких реакторов АЭС во Франции.На рост цен влияет и подорожание газа, которое стало особо ощутимым с апреля-мая, когда средняя цена на споте по TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за 1 тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" перешагнула отметку в 600 долларов, а уже в начале октября превысила 1 000 долларов.Nord Pool - энергетическая биржа Северных стран и государств Балтии.

https://ru.sputnik.md/20211217/evropa-obrechena-platit-rossii-budet-dorogo-47308174.html

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в мире, цены, европа, электричество