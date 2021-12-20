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https://ru.sputnik.md/20211220/interpol-obyavil-georgiya-kavkalyuka-v-rozysk-dlya-aresta-i-ekstraditsii-47386801.html
Интерпол объявил Георгия Кавкалюка в розыск для ареста и экстрадиции
Интерпол объявил Георгия Кавкалюка в розыск для ареста и экстрадиции
Бывший замглавы ГИП и лидер партии PACE объявлен Интерполом в розыск для экстрадиции в Молдову.
2021-12-20T20:42+0200
2021-12-20T20:42+0200
общество
в молдове
арест
георгий кавкалюк
экстрадиция
розыск
интерпол
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КИШИНЕВ, 20 дек - Sputnik. Георгий Кавчалюк попал в поле зрения Интерпола по запросу прокуроров, которые расследуют его дело о фабрикации дел в отношении Георгия Петика и Руслана Вербицки. Таким образом, Интерпол удовлетворил просьбу о розыске, аресте и экстрадиции Георгия Кавчалюка.Информацию Sputnik Молдова подтвердила ответственный за связь с общественностью прокурор Генпрокуратуры Мариана Керпек.Напоминаем, что 19 ноября кишиневский суд сектора Чеканы выдал ордер предварительный арест сроком на 30 дней для экс-начальника Главной инспекции полиции (ГИП) Георгия Кавкалюка. Решение было принято судьями в отсутствие последнего, поскольку его нет в стране.По данным Прокуратуры по борьбе с коррупцией, Кавкалюка обвиняют в фабрикации дел на Георгия Петика и Руслана Вербицки."Эти дела связаны с инсценировкой изнасилования и инсценировкой незаконной перевозки патронов к автомату Калашникова на Украину - уголовных дел, сфабрикованных в 2018 году Генеральной инспекцией полиции. В обоих случаях есть несколько подозреваемых и обвиняемых, в том числе лица, помещенные под предварительный арест", - говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.Председатель партии PACE Георгий Кавчалюк 20 июля был объявлен в розыск прокуратурой Сынжерейского района за уклонение от явки в орган уголовного преследования по делу "зеленочных хулиганов". Дело было открыто после того как представители PACE 7 апреля облили зеленкой вице-председателя Сынжерейского района Тудора Тутунару. Таким образом они выразили протест против того, что чиновник привился от COVID-19 во время первого этапа вакцинации, предназначенного для медицинских работников.В начале лета Кавкалюк уехал из Молдовы и с тех пор не возвращался. В последнее время в прессе появлялась информация, что он находится в Лондоне.
https://ru.sputnik.md/20211119/prokuratura-trebuet-30-dney-predvaritelnogo-aresta-dlya-kavkalyuka-46547281.html
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Александрина Киртоакэ
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в молдове, арест, георгий кавкалюк, экстрадиция, розыск, интерпол

Интерпол объявил Георгия Кавкалюка в розыск для ареста и экстрадиции

20:42 20.12.2021
© Photo : Roslan RahmanInterpol
Interpol - Sputnik Молдова, 1920, 20.12.2021
© Photo : Roslan Rahman
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Все материалы
Бывший замглавы ГИП и лидер партии PACE объявлен Интерполом в розыск для экстрадиции в Молдову.
КИШИНЕВ, 20 дек - Sputnik. Георгий Кавчалюк попал в поле зрения Интерпола по запросу прокуроров, которые расследуют его дело о фабрикации дел в отношении Георгия Петика и Руслана Вербицки. Таким образом, Интерпол удовлетворил просьбу о розыске, аресте и экстрадиции Георгия Кавчалюка.
Информацию Sputnik Молдова подтвердила ответственный за связь с общественностью прокурор Генпрокуратуры Мариана Керпек.
Напоминаем, что 19 ноября кишиневский суд сектора Чеканы выдал ордер предварительный арест сроком на 30 дней для экс-начальника Главной инспекции полиции (ГИП) Георгия Кавкалюка. Решение было принято судьями в отсутствие последнего, поскольку его нет в стране.
По данным Прокуратуры по борьбе с коррупцией, Кавкалюка обвиняют в фабрикации дел на Георгия Петика и Руслана Вербицки.
"Эти дела связаны с инсценировкой изнасилования и инсценировкой незаконной перевозки патронов к автомату Калашникова на Украину - уголовных дел, сфабрикованных в 2018 году Генеральной инспекцией полиции. В обоих случаях есть несколько подозреваемых и обвиняемых, в том числе лица, помещенные под предварительный арест", - говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.
Георгий Кавкалюк - Sputnik Молдова, 1920, 19.11.2021
Общество
Суд требует 30 дней предварительного ареста для Кавкалюка
19 ноября, 15:30
Председатель партии PACE Георгий Кавчалюк 20 июля был объявлен в розыск прокуратурой Сынжерейского района за уклонение от явки в орган уголовного преследования по делу "зеленочных хулиганов". Дело было открыто после того как представители PACE 7 апреля облили зеленкой вице-председателя Сынжерейского района Тудора Тутунару. Таким образом они выразили протест против того, что чиновник привился от COVID-19 во время первого этапа вакцинации, предназначенного для медицинских работников.
В начале лета Кавкалюк уехал из Молдовы и с тех пор не возвращался. В последнее время в прессе появлялась информация, что он находится в Лондоне.
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