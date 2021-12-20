https://ru.sputnik.md/20211220/kak-vybrat-zhivuyu-elku-novomu-godu-47357111.html

Как выбрать живую елку к Новому году

Как выбрать живую елку к Новому году

Новогодняя елка - главное украшение любого дома в зимние праздники.

2021-12-20T07:30+0200

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общество

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молдова

илья тромбицкий

новый год

живая елка

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КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. Лучшая живая елка на новогодние праздники – это та, которая была выкопана вместе с корневой системой. Это важно, чтобы по окончанию празднования дерево можно было посадить на улице. Такое мнение высказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова эколог Илья Тромбицкий. "Не факт, что елка выдержит все это время и за ней будут ухаживать так, как требуется. Было бы хорошо, чтобы она находилась в прохладной обстановке, тогда больше шансов, что она продержится и выживет, тогда ее можно будет потом посадить. Но такие у нас редко продаются, надо быть реалистами", – отметил Тромбицкий.По словам Тромбицкого, действительно у елок, выкопанных с корнями, они часто они бывают поврежденными. В этом случае, как считает эколог, играет роль, насколько сильны эти повреждения, но если все же разница между живой срубленной и с корнями невелика, то лучше выбрать второй вариант. Также Тромбицкий поделился, как определить наиболее здоровые корни у дерева. "У елки есть главный корень. Если в момент отрезания дерева он уже стал толстым, то такой лучше не брать. Шансов мало, что такая елка выживет до конца праздников. Лучше подбирать такую, где этот корень еще не пророс или срез очень маленький", – пояснил специалист. Помимо правильного среза, как подчеркнул Тромбицкий, важно обращать внимание на общий вид хвойного дерева. "Каждый хочет елочку свежую пушистую, но сейчас елки спят. В любом случае они будут свежие", – отметил Тромбицкий. Как выбрать живую елку и первое, на что надо обращать внимание:

https://ru.sputnik.md/20211216/meriya-soobschila-gde-v-kishineve-budut-rabotat-elochnye-bazary-47283960.html

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в молдове, молдова, илья тромбицкий, новый год, живая елка