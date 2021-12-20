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Киселев: РФ на 100% готова применить силу, если Запад перейдет "красные линии"
© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
© Sputnik / Владимир Астапкович/
Дмитрий Киселев в интервью Би-би-си затронул тему обозначенных ранее президентом России "красных линий".
КИШИНЕВ, 20 дек - Sputnik.Россия на 100% готова применить силу, если Запад перейдет "красные линии", об этом в интервью телерадиокомпании Би-би-си заявил гендиректор МИА "Россия сегодня" и ведущий программы "Вести недели" на канале Россия 1 Дмитрий Киселев, передает РИА Новости.
"Сто процентов. Потому что для России это вопрос жизни и смерти", - заявил Киселев на вопрос о том, готова ли Россия применить силу "для защиты этих "красных линий".
Он также призвал Запад не ставить Россию в положение, когда подлетное время до нее составляет четыре минуты.
Он также призвал Запад не ставить Россию в положение, когда подлетное время до нее составляет четыре минуты.
В ходе форума "Россия зовет" 30 ноября Владимир Путин подчеркнул, что в Кремле озабочены военными маневрами у российских рубежей и обозначил "красные линии" - дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение наступательных вооружений на Украине и в других странах, граничащих с РФ.
"Странам повезло либо не повезло быть рядом с Россией, но такова историческая реальность, они никуда не переедут... Также мы можем говорить, Мексике повезло или не повезло быть рядом с США... Но хорошо бы нам все-таки гармонизировать интересы и не ставить Россию в положение, когда подлетное время до нее - четыре минуты", - заявил Киселев.
Россия предлагает Западу не создавать угроз, иначе все превратятся в радиоактивный пепел, - также отметил он и предостерег страны Запада от повторения карибского кризиса в ситуации с Украиной.
"Если речь пойдет о вступлении Украины в НАТО или военном освоении территории Украины, то мы поставим свой ствол пистолета к виску США. У нас есть возможность военно-техническая, у России лучшее оружие в мире, гиперзвуковое... С таким же подлетным временем, каким будет обладать американское оружие или британское оружие с территории Украины до Москвы, до территории России. Это будет ситуация Карибского кризиса, но уже с другим подлетным временем", - заявил Би-би-си Киселев.
По его словам, это будет выбор Запада, в РФ этого не хотят.
"Если речь пойдет о вступлении Украины в НАТО или военном освоении территории Украины, то мы поставим свой ствол пистолета к виску США. У нас есть возможность военно-техническая, у России лучшее оружие в мире, гиперзвуковое... С таким же подлетным временем, каким будет обладать американское оружие или британское оружие с территории Украины до Москвы, до территории России. Это будет ситуация Карибского кризиса, но уже с другим подлетным временем", - заявил Би-би-си Киселев.
По его словам, это будет выбор Запада, в РФ этого не хотят.
9 декабря, 08:30
Лидеры РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели 7 декабря переговоры в закрытом режиме. По их итогам Белый дом сообщил, что Байден в беседе выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию. Путин проинформировал американского коллегу о невыполнении Украиной минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей, Путин сказал главе США, что "красные линии" - это дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений.
МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.