https://ru.sputnik.md/20211220/krasnoselskiy-pribyl-s-vizitom-v-moskvu-47384658.html

Красносельский прибыл с визитом в Москву

Красносельский прибыл с визитом в Москву

Приднестровский лидер заявил, что у него запланированы встречи по вопросам взаимодействия с Россией.

2021-12-20T19:43+0200

2021-12-20T19:43+0200

2021-12-20T20:17+0200

политика

приднестровье

россия

визит

вадим красносельский

в молдове

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/14/44103827_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_f8fdf05e8ef5872372a58ae29177989f.jpg

КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. Переизбранный на следующий срок лидер Приднестровья Вадим Красносельский находится в Москве, куда он прибыл с рабочим визитом."Есть необходимость обсудить текущие вопросы приднестровско-российского взаимодействия", – написал Красносельский в социальных сетях.В Москве у него запланирован ряд встреч. Приднестровский лидер подтвердил, что Россию в Приднестровье считают стратегическим партнером и что совместная работа в таком формате будет продолжена.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии. В 1992 году, после попытки властей Молдовы силой решить конфликт, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ru.sputnik.md/20211217/v-tiraspole-sostoyalas-inauguratsiya-vadima-krasnoselskogo-47310520.html

приднестровье

россия

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

приднестровье, россия, визит, вадим красносельский, в молдове