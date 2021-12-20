https://ru.sputnik.md/20211220/krasnoselskiy-pribyl-s-vizitom-v-moskvu-47384658.html
Красносельский прибыл с визитом в Москву
Красносельский прибыл с визитом в Москву
Приднестровский лидер заявил, что у него запланированы встречи по вопросам взаимодействия с Россией.
2021-12-20T19:43+0200
2021-12-20T19:43+0200
2021-12-20T20:17+0200
политика
приднестровье
россия
визит
вадим красносельский
в молдове
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КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. Переизбранный на следующий срок лидер Приднестровья Вадим Красносельский находится в Москве, куда он прибыл с рабочим визитом."Есть необходимость обсудить текущие вопросы приднестровско-российского взаимодействия", – написал Красносельский в социальных сетях.В Москве у него запланирован ряд встреч. Приднестровский лидер подтвердил, что Россию в Приднестровье считают стратегическим партнером и что совместная работа в таком формате будет продолжена.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии. В 1992 году, после попытки властей Молдовы силой решить конфликт, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ru.sputnik.md/20211217/v-tiraspole-sostoyalas-inauguratsiya-vadima-krasnoselskogo-47310520.html
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приднестровье, россия, визит, вадим красносельский, в молдове
Красносельский прибыл с визитом в Москву
19:43 20.12.2021 (обновлено: 20:17 20.12.2021)
Приднестровский лидер заявил, что у него запланированы встречи по вопросам взаимодействия с Россией.
КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. Переизбранный на следующий срок лидер Приднестровья Вадим Красносельский находится в Москве, куда он прибыл с рабочим визитом.
"Есть необходимость обсудить текущие вопросы приднестровско-российского взаимодействия", – написал Красносельский в социальных сетях.
В Москве у него запланирован ряд встреч. Приднестровский лидер подтвердил, что Россию в Приднестровье считают стратегическим партнером и что совместная работа в таком формате будет продолжена.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии. В 1992 году, после попытки властей Молдовы силой решить конфликт, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.