Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20211220/kurs-valyut-na-vtornik-dollar-rastet-evro-padaet-47386986.html
Курс валют на вторник: доллар растет, евро падает
Курс валют на вторник: доллар растет, евро падает
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
2021-12-20T22:00+0200
2021-12-20T22:00+0200
курс валют
доллар
евро
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2901/38/29013810_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c34448c7d2fad55f943e01a4f6ac363d.jpg
КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 21 декабря. Доллар отвоюет утраченные позиции по отношению к молдавскому лею, а евро упадет в цене.Во вторник доллар США подорожает более чем на три бана и будет стоить 17,7607 лея.Евро станет дешевле на четыре бана и закрепится на уровне 20,0190 лея.Что касается остальных валют, то 21 декабря немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2391 лея. Стоимость украинской гривны поднимется до 0,6511 лея. Румынский лей станет дешевле и остановится на 4,0453 в пересчете на национальную валюту.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше, чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили падение: доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов. Ноябрь ознаменовался ростом доллара: "американец" поднялся на 27 банов. Евро же за месяц просел на 32 бана.
https://ru.sputnik.md/20211215/moldova-poluchit-kredit-v-150-millionov-evro-47264921.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2901/38/29013810_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_56e8bc4c02d208f2438fd321aa3d2b0e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
курс валют, доллар, евро

Курс валют на вторник: доллар растет, евро падает

22:00 20.12.2021
© Sputnik / Miroslav RotariКурс валют
Курс валют - Sputnik Молдова, 1920, 20.12.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Подписаться на
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 21 декабря. Доллар отвоюет утраченные позиции по отношению к молдавскому лею, а евро упадет в цене.
Во вторник доллар США подорожает более чем на три бана и будет стоить 17,7607 лея.
Евро станет дешевле на четыре бана и закрепится на уровне 20,0190 лея.
Что касается остальных валют, то 21 декабря немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2391 лея. Стоимость украинской гривны поднимется до 0,6511 лея. Румынский лей станет дешевле и остановится на 4,0453 в пересчете на национальную валюту.
Валюта - Sputnik Молдова, 1920, 15.12.2021
Общество
Молдова получит кредит в 150 миллионов евро
15 декабря, 18:29
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше, чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили падение: доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов. Ноябрь ознаменовался ростом доллара: "американец" поднялся на 27 банов. Евро же за месяц просел на 32 бана.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:22"Омикрон" у соседей: на Украине выявлен первый случай, в Румынии их уже 15
22:00Курс валют на вторник: доллар растет, евро падает
21:45В Европе цены на электроэнергию превысили 400 евро за мегаватт
21:15Второй тур выборов примара Бельц: признают ли результаты голосования
20:42Интерпол объявил Георгия Кавкалюка в розыск для ареста и экстрадиции
20:12"Омикрон" грозит испортить Новый год – разрешат ли в Молдове корпоративы и концерты
19:47Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
19:43Красносельский прибыл с визитом в Москву
19:15Киселев: РФ на 100% готова применить силу, если Запад перейдет "красные линии"
18:45Новые условия въезда в Румынию: что нужно знать гражданам Молдовы
18:12В Молдове снижается COVID-заболеваемость: все больше районов выходят из "желтого кода"
17:42ПСРМ не считает Григоришина легитимным мэром Бельц и требует отставок в ЦИК
17:12Пожизненное за нападение на инкассаторов: Апелляционная палата вынесла вердикт
16:42Вакцинация детей с 5 лет от COVID разрешена в Бельгии
16:15Мэр Кишинева призвал сделать парковки парламента и правительства общественными
15:47Агентство общественного здоровья допускает наличие "омикрона" в Молдове
15:19Синоптики предупреждают: в Молдове ожидается резкое снижение температуры
15:13Давосский форум перенесен из-за штамма "омикрон"
14:48Обыски в Агентстве госуслуг: задержаны 13 человек
14:24"Молдовагаз" рассчитался с "Газпромом" за первую половину декабря