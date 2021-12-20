https://ru.sputnik.md/20211220/kurs-valyut-na-vtornik-dollar-rastet-evro-padaet-47386986.html
Курс валют на вторник: доллар растет, евро падает
Курс валют на вторник: доллар растет, евро падает
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
2021-12-20T22:00+0200
2021-12-20T22:00+0200
2021-12-20T22:00+0200
курс валют
доллар
евро
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КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 21 декабря. Доллар отвоюет утраченные позиции по отношению к молдавскому лею, а евро упадет в цене.Во вторник доллар США подорожает более чем на три бана и будет стоить 17,7607 лея.Евро станет дешевле на четыре бана и закрепится на уровне 20,0190 лея.Что касается остальных валют, то 21 декабря немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2391 лея. Стоимость украинской гривны поднимется до 0,6511 лея. Румынский лей станет дешевле и остановится на 4,0453 в пересчете на национальную валюту.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше, чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили падение: доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов. Ноябрь ознаменовался ростом доллара: "американец" поднялся на 27 банов. Евро же за месяц просел на 32 бана.
https://ru.sputnik.md/20211215/moldova-poluchit-kredit-v-150-millionov-evro-47264921.html
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Александр Исаев
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MIA „Rosiya Segodnya“
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
курс валют, доллар, евро
Курс валют на вторник: доллар растет, евро падает
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 21 декабря. Доллар отвоюет утраченные позиции по отношению к молдавскому лею, а евро упадет в цене.
Во вторник доллар США подорожает более чем на три бана и будет стоить 17,7607 лея.
Евро станет дешевле на четыре бана и закрепится на уровне 20,0190 лея.
Что касается остальных валют, то 21 декабря немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2391 лея. Стоимость украинской гривны поднимется до 0,6511 лея. Румынский лей станет дешевле и остановится на 4,0453 в пересчете на национальную валюту.
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше, чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили падение: доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов. Ноябрь ознаменовался ростом доллара: "американец" поднялся на 27 банов. Евро же за месяц просел на 32 бана.