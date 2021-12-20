https://ru.sputnik.md/20211220/mer-kishineva-sdelat-parkovki-parlamenta-pravitelstva-obschestvennymi-47372425.html
Мэр Кишинева призвал сделать парковки парламента и правительства общественными
Мэр Кишинева призвал сделать парковки парламента и правительства общественными
Многоэтажная парковка парламента и парковка рядом с правительством могут стать общественными, считает мэр Кишинева.
2021-12-20T16:15+0200
2021-12-20T16:15+0200
2021-12-20T18:06+0200
ион чебан
парковки
новости кишинева
в молдове
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КИШИНЕВ, 17 дек – Sputnik. Многоэтажная парковка, принадлежащая парламенту, и парковка рядом с ним могут стать общественными вне рабочего времени депутатов. С таким предложением в понедельник выступил мэр Кишинева Ион Чебан.По словам Чебана, это важно сделать в ближайшее время, учитывая, что в центре города обустроено много праздничных локаций.Тот же принцип, по мнению мэра Кишинева, можно было бы применить и к правительственной парковке. Мэр также обратил внимание властей на проблемы с охраной общественного порядка в столице.“Мы все еще ждем объездной дороги вокруг Кишинева. Начатый два года назад, этот проект был высоко оценен нынешним правительством. Если вы не можете управлять пробками, заниматься снижением уровня преступности, хулиганства и вандализма, борьбой с незаконной торговлей с незаконными парковками, то верните Кишиневу муниципальную полицию”, – призвал центральные власти мэр столицы.Конфликт между Чебаном и представителями центральной власти начался давно. Мэр заявил, что "представители правящей партии являются одной из причин заторов на дорогах Кишинева".В ответ на обвинение мэра вице-премьер правительства Молдовы Андрей Спыну заявил на заседании правительства во вторник, что "правительство не виновато в пробках".
https://ru.sputnik.md/20211215/slova-mer-kishinev-vitse-premer-spynu-nazvali-drug-druga-47260461.html
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Евгений Чебан
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Евгений Чебан
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ион чебан, парковки, в молдове
Мэр Кишинева призвал сделать парковки парламента и правительства общественными
16:15 20.12.2021 (обновлено: 18:06 20.12.2021)
Многоэтажная парковка парламента и парковка рядом с правительством могут стать общественными, считает мэр Кишинева.
КИШИНЕВ, 17 дек – Sputnik. Многоэтажная парковка, принадлежащая парламенту, и парковка рядом с ним могут стать общественными вне рабочего времени депутатов. С таким предложением в понедельник выступил мэр Кишинева Ион Чебан.
По словам Чебана, это важно сделать в ближайшее время, учитывая, что в центре города обустроено много праздничных локаций.
Тот же принцип, по мнению мэра Кишинева, можно было бы применить и к правительственной парковке. Мэр также обратил внимание властей на проблемы с охраной общественного порядка в столице.
“Мы все еще ждем объездной дороги вокруг Кишинева. Начатый два года назад, этот проект был высоко оценен нынешним правительством. Если вы не можете управлять пробками, заниматься снижением уровня преступности, хулиганства и вандализма, борьбой с незаконной торговлей с незаконными парковками, то верните Кишиневу муниципальную полицию”, – призвал центральные власти мэр столицы.
Конфликт между Чебаном и представителями центральной власти начался давно. Мэр заявил, что "представители правящей партии являются одной из причин заторов на дорогах Кишинева".
В ответ на обвинение мэра вице-премьер правительства Молдовы Андрей Спыну заявил на заседании правительства во вторник, что "правительство не виновато в пробках".