https://ru.sputnik.md/20211220/meshayut-sandu-razvivat-otnosheniya-s-rossiey-47274796.html

Чуря – о "красных линиях", которые мешают Санду развивать отношения с Россией

Чуря – о "красных линиях", которые мешают Санду развивать отношения с Россией

Чуря - о "красных линиях", которые мешают Санду развивать отношения с Россией

2021-12-20T08:00+0200

2021-12-20T08:00+0200

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Чуря: "красные линии", которые мешают Санду развивать отношения с Россией Чуря: "красные линии", которые мешают Санду развивать отношения с Россией

На протяжении последних месяцев представители молдавской власти не раз заявляли о необходимости развития партнерского диалога с Российской Федерацией. С такими заявлениями выступал и министр иностранных дел и европейской интеграции РМ Нику Попеску, и глава правительства, упоминала об этом и глава государства Майя Санду. Однако на практике все оказывается не так, как на словах. В том смысле, что и Санду принимала участие в "Крымской платформе", и спикер парламента заявлял о возможности ограничения вещания в республике информационно-аналитических программ российского телевидения, что вызвало реакцию МИД РФ.Почему отношения представителей властной партии "Действие и солидарность" напоминают формулу: "шаг вперед и два назад"? И какую роль в этом играют западные партнеры нынешней власти? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политический аналитик Корнелиу Чуря."Думаю, что власти учитывают существование определенных "красных линий" в отношениях с Россией. Это касается экспортных и импортных операций, это затрагивает интересы России в Приднестровье, это и политика нейтралитета молдавского государства и неучастие республики в НАТО. Я думаю, что нынешняя власть учитывает эти моменты, и иногда мы слышим даже дружественные заявления от них в адрес России", – сказал собеседник.По словам аналитика, с другой стороны, власть в лице партии "Действие и солидарность" находится под влиянием своих западных кураторов и покровителей, и руководство страны не стремится связывать себя отношениями с Россией в стратегическом смысле этого слова.Чуря подытожил: Майе Санду четко продиктованы "красные линии" в отношениях с Россией, которые она не должна переходить, и, по словам эксперта, пока президент придерживается именно такой политики.

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

проблемы, россия, молдова, развитие, отношения, аудио