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Чуря – о "красных линиях", которые мешают Санду развивать отношения с Россией
Чуря – о "красных линиях", которые мешают Санду развивать отношения с Россией
Чуря - о "красных линиях", которые мешают Санду развивать отношения с Россией
2021-12-20T08:00+0200
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Чуря: "красные линии", которые мешают Санду развивать отношения с Россией
Чуря: "красные линии", которые мешают Санду развивать отношения с Россией
На протяжении последних месяцев представители молдавской власти не раз заявляли о необходимости развития партнерского диалога с Российской Федерацией. С такими заявлениями выступал и министр иностранных дел и европейской интеграции РМ Нику Попеску, и глава правительства, упоминала об этом и глава государства Майя Санду. Однако на практике все оказывается не так, как на словах. В том смысле, что и Санду принимала участие в "Крымской платформе", и спикер парламента заявлял о возможности ограничения вещания в республике информационно-аналитических программ российского телевидения, что вызвало реакцию МИД РФ.Почему отношения представителей властной партии "Действие и солидарность" напоминают формулу: "шаг вперед и два назад"? И какую роль в этом играют западные партнеры нынешней власти? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политический аналитик Корнелиу Чуря."Думаю, что власти учитывают существование определенных "красных линий" в отношениях с Россией. Это касается экспортных и импортных операций, это затрагивает интересы России в Приднестровье, это и политика нейтралитета молдавского государства и неучастие республики в НАТО. Я думаю, что нынешняя власть учитывает эти моменты, и иногда мы слышим даже дружественные заявления от них в адрес России", – сказал собеседник.По словам аналитика, с другой стороны, власть в лице партии "Действие и солидарность" находится под влиянием своих западных кураторов и покровителей, и руководство страны не стремится связывать себя отношениями с Россией в стратегическом смысле этого слова.Чуря подытожил: Майе Санду четко продиктованы "красные линии" в отношениях с Россией, которые она не должна переходить, и, по словам эксперта, пока президент придерживается именно такой политики.
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проблемы, россия, молдова, развитие, отношения, аудио

Чуря – о "красных линиях", которые мешают Санду развивать отношения с Россией

08:00 20.12.2021
Радио
Чуря: "красные линии", которые мешают Санду развивать отношения с Россией
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Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
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Эксперт проанализировал, почему глава государства и многие ставленники партии "Действие и солидарность" (PAS) на государственных должностях осторожничают в развитии отношений с РФ.
На протяжении последних месяцев представители молдавской власти не раз заявляли о необходимости развития партнерского диалога с Российской Федерацией. С такими заявлениями выступал и министр иностранных дел и европейской интеграции РМ Нику Попеску, и глава правительства, упоминала об этом и глава государства Майя Санду. Однако на практике все оказывается не так, как на словах. В том смысле, что и Санду принимала участие в "Крымской платформе", и спикер парламента заявлял о возможности ограничения вещания в республике информационно-аналитических программ российского телевидения, что вызвало реакцию МИД РФ.
Почему отношения представителей властной партии "Действие и солидарность" напоминают формулу: "шаг вперед и два назад"? И какую роль в этом играют западные партнеры нынешней власти? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политический аналитик Корнелиу Чуря.
"Думаю, что власти учитывают существование определенных "красных линий" в отношениях с Россией. Это касается экспортных и импортных операций, это затрагивает интересы России в Приднестровье, это и политика нейтралитета молдавского государства и неучастие республики в НАТО. Я думаю, что нынешняя власть учитывает эти моменты, и иногда мы слышим даже дружественные заявления от них в адрес России", – сказал собеседник.
По словам аналитика, с другой стороны, власть в лице партии "Действие и солидарность" находится под влиянием своих западных кураторов и покровителей, и руководство страны не стремится связывать себя отношениями с Россией в стратегическом смысле этого слова.

"Поэтому мы и видим, с одной стороны, намеки на дружественные отношения с Россией от представителей PAS, а с другой – выпады против официальной Москвы", – добавил эксперт.

Чуря подытожил: Майе Санду четко продиктованы "красные линии" в отношениях с Россией, которые она не должна переходить, и, по словам эксперта, пока президент придерживается именно такой политики.
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