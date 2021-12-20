https://ru.sputnik.md/20211220/minzdrav-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-moldove-47385776.html

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.

2021-12-20T19:47+0200

2021-12-20T19:47+0200

2021-12-20T19:48+0200

коронавирус

в молдове

минздрав

статистика

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КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 229 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в понедельник.Зарегистрировано три случая "импорта" инфекции: по одному – из Чехии, Великобритании и России.За минувшие сутки проведено 5583 теста.Общее число случаев заражения в стране достигло 372 429.У работников системы здравоохранения выявлены 6 случаев инфицирования – три у врачей, три у медсестер.Госпитализированы 1013 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 133 пациента (к аппаратам ИВЛ подключены 22 человека).В то же время за сутки выздоровел 461 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 358 118.Минздрав сообщает об 28 погибших на фоне осложнений, из них пятеро – из Приднестровья.Общее число скончавшихся на данный момент – 9521.

https://ru.sputnik.md/20211220/vaktsinatsiya-detey-do-5-let-ot-covid-razreshena-v-belgii-47375657.html

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2021

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в молдове, минздрав, статистика