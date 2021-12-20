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Где в Кишиневе 20 декабря находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 20 декабря находятся мобильные пункты вакцинации
Расписание работы автобуса и троллейбуса вакцинации на 20 декабря и 21 декабря 2021
2021-12-20T09:34+0200
2021-12-20T09:34+0200
вакцинация
стационарные пункты
коронавирус
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КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – продолжают работать и в декабре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в понедельник, 20 декабря, до 18.00.Троллейбус разместится в секторе Рышкановка на улице Соколень, 7/2, возле рынка "Чеукарь".Автобус будет располагаться в секторе Центр на улице Н. Тестемицану на пересечении с улицей К. Вырнава возле автобусной остановки.Где будут находиться пункты вакцинации 21 декабряТроллейбус разместится в секторе Ботаника на проспекте Дечебал, возле магазина Varna.Автобус будет располагаться в секторе Буюканы на улице Каля Ешилор у входа в парк "Алунелул".По решению столичных властей в декабре в Кишиневе вновь проходит марафон вакцинации с подарками от партнеров из сектора HoReCa.По выходным мобильный пункт вакцинации располагается в разных секторах города у сетей общественного питания, а экономические агенты предоставляют потребительские ваучеры и другие подарки тем, кто придет на прививку.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.С 29 ноября для жителей Молдовы стала доступна бустерная доза (третья для двухкомпонентных препаратов) вакцины от коронавируса. Третья доза вакцины вводится через шесть месяцев после завершения основной схемы с двумя дозами. Бустерная доза вакцины Janssen вводится через два месяца после первой дозы.Прошедшие вакцинацию за границей граждане Молдовы также могут получить бустерную дозу на родине.В первую очередь вакцинируют медработников, фармацевтов, людей старше 60 лет, учителей, полицейских, социальных работников и других людей на "первой линии".К утру вторника в республике применены 1 713 249 доз вакцины от коронавируса, полный курс вакцинации прошли 964 400 человека.
https://ru.sputnik.md/20211217/gde-oshibka-schetnaya-palata-rasskazala-kak-vyyavila-narusheniya-pri-vaktsinatsii-47329963.html
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Евгений Чебан
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вакцинация, стационарные пункты

Где в Кишиневе 20 декабря находятся мобильные пункты вакцинации

09:34 20.12.2021
© Photo : Telegram / RTE_ChișinăuМобильный пункт вакцинации
Мобильный пункт вакцинации - Sputnik Молдова, 1920, 20.12.2021
© Photo : Telegram / RTE_Chișinău
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – продолжают работать и в декабре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в понедельник, 20 декабря, до 18.00.
Троллейбус разместится в секторе Рышкановка на улице Соколень, 7/2, возле рынка "Чеукарь".
Автобус будет располагаться в секторе Центр на улице Н. Тестемицану на пересечении с улицей К. Вырнава возле автобусной остановки.

Где будут находиться пункты вакцинации 21 декабря

Троллейбус разместится в секторе Ботаника на проспекте Дечебал, возле магазина Varna.
Автобус будет располагаться в секторе Буюканы на улице Каля Ешилор у входа в парк "Алунелул".
По решению столичных властей в декабре в Кишиневе вновь проходит марафон вакцинации с подарками от партнеров из сектора HoReCa.
По выходным мобильный пункт вакцинации располагается в разных секторах города у сетей общественного питания, а экономические агенты предоставляют потребительские ваучеры и другие подарки тем, кто придет на прививку.

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
Curtea de conturi a Republicii Moldova - Sputnik Молдова, 1920, 17.12.2021
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С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.
На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.
С 29 ноября для жителей Молдовы стала доступна бустерная доза (третья для двухкомпонентных препаратов) вакцины от коронавируса. Третья доза вакцины вводится через шесть месяцев после завершения основной схемы с двумя дозами. Бустерная доза вакцины Janssen вводится через два месяца после первой дозы.
Прошедшие вакцинацию за границей граждане Молдовы также могут получить бустерную дозу на родине.
В первую очередь вакцинируют медработников, фармацевтов, людей старше 60 лет, учителей, полицейских, социальных работников и других людей на "первой линии".
К утру вторника в республике применены 1 713 249 доз вакцины от коронавируса, полный курс вакцинации прошли 964 400 человека.
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