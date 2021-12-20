https://ru.sputnik.md/20211220/moldovagaz-rasschet-gazpromom-47369751.html
"Молдовагаз" рассчитался с "Газпромом" за первую половину декабря
"Молдовагаз" рассчитался с "Газпромом" за первую половину декабря
"Молдовагаз" перечислил ПАО "Газпром" в полном объеме оплату за природный газ, потребленный в первой половине декабря текущего года
2021-12-20T14:24+0200
2021-12-20T14:24+0200
2021-12-20T14:29+0200
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"газпром"
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КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. АО "Молдовагаз" перечислило ПАО "Газпром" в полном объеме оплату за природный газ, потребленный в первой половине декабря текущего года. Об этом говорится в сообщении для прессы компании.Администрация предприятия поблагодарила бытовых и небытовых потребителей, своевременно оплативших газ за ноябрь, а также перечисливших средства за первую половину декабря.Ситуация с долгом "Газпрому"В понедельник, 22 ноября, российское ПАО "Газпром" заявило, что крайне разочаровано невыполнением Молдовой обязательств по контракту по поставкам газа, который был подписан практически на условиях республики – об этом сообщил в понедельник официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов."Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ, очередной срок наступил 22 ноября, в связи с этим компания уведомила республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит приходившийся на сегодня платеж, заявил Куприянов.Обязательства по оплате не были исполнены в срок в связи с тем, что в октябре 2021 года АО "Молдовагаз" испытало дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ в 2021 году с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров в октябре 2021 года при включенной в действующий тариф с 3 ноября 2020 года среднегодовой закупочной цены 148,61 доллара США за тысячу кубометров".Контракт с "Газпромом"Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
https://ru.sputnik.md/20211214/moldovagaz-avans-47223349.html
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молдовагаз, газ, в молдове, молдова, "газпром"
"Молдовагаз" рассчитался с "Газпромом" за первую половину декабря
14:24 20.12.2021 (обновлено: 14:29 20.12.2021)
"Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ.
КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. АО "Молдовагаз" перечислило ПАО "Газпром" в полном объеме оплату за природный газ, потребленный в первой половине декабря текущего года. Об этом говорится в сообщении для прессы компании.
Администрация предприятия поблагодарила бытовых и небытовых потребителей, своевременно оплативших газ за ноябрь, а также перечисливших средства за первую половину декабря.
Ситуация с долгом "Газпрому"
В понедельник, 22 ноября, российское ПАО "Газпром" заявило, что крайне разочаровано невыполнением Молдовой обязательств по контракту по поставкам газа, который был подписан практически на условиях республики – об этом сообщил в понедельник официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.
"Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ, очередной срок наступил 22 ноября, в связи с этим компания уведомила республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит приходившийся на сегодня платеж, заявил Куприянов.
Обязательства по оплате не были исполнены в срок в связи с тем, что в октябре 2021 года АО "Молдовагаз" испытало дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ в 2021 году с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров в октябре 2021 года при включенной в действующий тариф с 3 ноября 2020 года среднегодовой закупочной цены 148,61 доллара США за тысячу кубометров".
Контракт с "Газпромом"
Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.
Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.
Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.