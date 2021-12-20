https://ru.sputnik.md/20211220/nalichie-omikron-moldova-47373502.html

Агентство общественного здоровья допускает наличие "омикрона" в Молдове

Агентство общественного здоровья допускает наличие "омикрона" в Молдове

В Минздраве и Национальном агентстве общественного здоровья допускают, что штамм "омикрон" уже присутствует в Республике Молдова

2021-12-20T15:47+0200

2021-12-20T15:47+0200

2021-12-20T15:47+0200

молдова

штаммы

коронавирус

в молдове

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КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. Новый штамм коронавируса "омикрон" может уже присутствовать в Молдове. Об этом заявил глава Национального агентства общественного здоровья (ANSP) Николае Желамски на пресс-конференции в Минздраве.Госсекретарь Минздрава Светлана Николаеску также допустила, что штамм "омикрон" может присутствовать в стране.Отметим, в ходе той же пресс-конференции было объявлено, что Республика Молдова получила партию из 230 000 доз вакцины Moderna. Партию вакцины предоставила Франция через платформу COVAX. Сыворотка будет распределена по всем центрам вакцинации.

https://ru.sputnik.md/20211219/shtamm-omikron-moldove-mozhno-li-ego-vyyavit-mestnykh-laboratoriyakh-47349014.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

молдова, штаммы, в молдове