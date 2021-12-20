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Агентство общественного здоровья допускает наличие "омикрона" в Молдове
Агентство общественного здоровья допускает наличие "омикрона" в Молдове
В Минздраве и Национальном агентстве общественного здоровья допускают, что штамм "омикрон" уже присутствует в Республике Молдова
2021-12-20T15:47+0200
2021-12-20T15:47+0200
молдова
штаммы
коронавирус
в молдове
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КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. Новый штамм коронавируса "омикрон" может уже присутствовать в Молдове. Об этом заявил глава Национального агентства общественного здоровья (ANSP) Николае Желамски на пресс-конференции в Минздраве.Госсекретарь Минздрава Светлана Николаеску также допустила, что штамм "омикрон" может присутствовать в стране.Отметим, в ходе той же пресс-конференции было объявлено, что Республика Молдова получила партию из 230 000 доз вакцины Moderna. Партию вакцины предоставила Франция через платформу COVAX. Сыворотка будет распределена по всем центрам вакцинации.
https://ru.sputnik.md/20211219/shtamm-omikron-moldove-mozhno-li-ego-vyyavit-mestnykh-laboratoriyakh-47349014.html
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Евгений Чебан
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молдова, штаммы, в молдове

Агентство общественного здоровья допускает наличие "омикрона" в Молдове

15:47 20.12.2021
© Sputnik / Ramil SitdikovПробирка с кровью пациента, сдавшего тест на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2
Пробирка с кровью пациента, сдавшего тест на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2 - Sputnik Молдова, 1920, 20.12.2021
© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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В Минздраве и Национальном агентстве общественного здоровья допускают, что штамм коронавируса "омикрон" уже присутствует в Республике Молдова.
КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. Новый штамм коронавируса "омикрон" может уже присутствовать в Молдове. Об этом заявил глава Национального агентства общественного здоровья (ANSP) Николае Желамски на пресс-конференции в Минздраве.

"На данный момент мы на этапе выработки алгоритма отбора проб. Нет повода для срочности. На этой неделе возьмем пробы, но не исключено, что "омикрон" уже в стране: у нас много людей путешествует. Нами проведен 31 анализ, "омикрон" обнаружен не был. Посмотрим, что покажут другие пробы", – заявил Желамски.

Госсекретарь Минздрава Светлана Николаеску также допустила, что штамм "омикрон" может присутствовать в стране.
Есть ли в Молдове новый штамм коронавируса омикрон - Sputnik Молдова, 1920, 19.12.2021
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Есть ли штамм "омикрон" в Молдове и можно ли его выявить в местных лабораториях
Вчера, 15:08
Отметим, в ходе той же пресс-конференции было объявлено, что Республика Молдова получила партию из 230 000 доз вакцины Moderna. Партию вакцины предоставила Франция через платформу COVAX. Сыворотка будет распределена по всем центрам вакцинации.
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