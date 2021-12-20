https://ru.sputnik.md/20211220/novye-usloviya-vezda-v-rumyniyu-chto-nuzhno-znat-grazhdanam-moldovy-47382775.html

Новые условия въезда в Румынию: что нужно знать гражданам Молдовы

Новые условия въезда в Румынию: что нужно знать гражданам Молдовы

С понедельника, 20 декабря, все лица, въезжающие в Румынию, обязаны в течение 24 часов заполнить цифровую электронную форму для въезда в страну.

2021-12-20T18:45+0200

2021-12-20T18:45+0200

2021-12-20T18:45+0200

румыния

въезд

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2934/46/29344610_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_37e6b12d1eec2084f3ed769f4405abdc.jpg

КИШИНЕВ, 20 дек - Sputnik. Все граждане Молдовы, которые намереваются поехать в Румынию, должны с понедельника, 20 декабря, оформлять электронную цифровую форму въезда. Она заполняется исключительно онлайн, через приложение, администрируемое Специальной телекоммуникационной службой.Форма должна содержать следующую информацию:Форма должна быть заполнена исключительно онлайн, не ранее чем за 24 часа до въезда в Румынию и не позднее 24 часов после пересечения границы.Документ не нужно распечатывать, он автоматически отображается во время электронного контроля удостоверения личности / паспорта пограничной полицией.Несоблюдение обязательства по заполнению цифровой формы для въезда в Румынию влечет наложение штрафа от 2000 до 3000 леев.

https://ru.sputnik.md/20211218/moldova-mozhet-nachat-poluchat-vodu-iz-romania-47341537.html

румыния

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

румыния, въезд