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Новые условия въезда в Румынию: что нужно знать гражданам Молдовы
Новые условия въезда в Румынию: что нужно знать гражданам Молдовы
С понедельника, 20 декабря, все лица, въезжающие в Румынию, обязаны в течение 24 часов заполнить цифровую электронную форму для въезда в страну.
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румыния
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КИШИНЕВ, 20 дек - Sputnik. Все граждане Молдовы, которые намереваются поехать в Румынию, должны с понедельника, 20 декабря, оформлять электронную цифровую форму въезда. Она заполняется исключительно онлайн, через приложение, администрируемое Специальной телекоммуникационной службой.Форма должна содержать следующую информацию:Форма должна быть заполнена исключительно онлайн, не ранее чем за 24 часа до въезда в Румынию и не позднее 24 часов после пересечения границы.Документ не нужно распечатывать, он автоматически отображается во время электронного контроля удостоверения личности / паспорта пограничной полицией.Несоблюдение обязательства по заполнению цифровой формы для въезда в Румынию влечет наложение штрафа от 2000 до 3000 леев.
https://ru.sputnik.md/20211218/moldova-mozhet-nachat-poluchat-vodu-iz-romania-47341537.html
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Новые условия въезда в Румынию: что нужно знать гражданам Молдовы

18:45 20.12.2021
© Sputnik / Miroslav RotariРумыния контрольно пропускной пункт
Румыния контрольно пропускной пункт - Sputnik Молдова, 1920, 20.12.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
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С понедельника, 20 декабря, все лица, въезжающие в Румынию, обязаны в течение 24 часов заполнить цифровую электронную форму для въезда в страну.
КИШИНЕВ, 20 дек - Sputnik. Все граждане Молдовы, которые намереваются поехать в Румынию, должны с понедельника, 20 декабря, оформлять электронную цифровую форму въезда. Она заполняется исключительно онлайн, через приложение, администрируемое Специальной телекоммуникационной службой.
Форма должна содержать следующую информацию:
имя и фамилия, идентификационные и контактные данные;
страна, регион и населенный пункт, откуда началась поездка в Румынию;
страны транзита по пути в Румынию;
транспортное средство / средства, для въезда в Румынию;
дата въезда в Румынию;
данные сопровождающих несовершеннолетних, если таковые имеются.
Форма должна быть заполнена исключительно онлайн, не ранее чем за 24 часа до въезда в Румынию и не позднее 24 часов после пересечения границы.
Водоканал - Sputnik Молдова, 1920, 18.12.2021
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Документ не нужно распечатывать, он автоматически отображается во время электронного контроля удостоверения личности / паспорта пограничной полицией.
Несоблюдение обязательства по заполнению цифровой формы для въезда в Румынию влечет наложение штрафа от 2000 до 3000 леев.
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