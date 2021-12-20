https://ru.sputnik.md/20211220/obyski-agentstve-gosuslug-47368520.html

Обыски в Агентстве госуслуг: задержаны 13 человек

Обыски в Агентстве госуслуг: задержаны 13 человек

НАЦ и антикоррупционная прокуратура расследовали несколько сотен эпизодов, в которых организатор схемы способствовал выдаче разрешительных документов для покупки и продажи недвижимости.

2021-12-20T14:48+0200

2021-12-20T14:48+0200

2021-12-20T14:48+0200

агентство государственных услуг

в молдове

задержание

молдова

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КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. По итогам обысков в Агентстсве госуслуг и офисах брокерских учреждений задержаны 13 человек. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра (НАЦ).В течение сентября-октября этого года НАЦ и Антикоррупционная прокуратура (АП) задокументировали несколько эпизодов организации преступной схемы, с помощью которой подозреваемые получали незаконный доход.НАЦ и АП расследовали несколько сотен эпизодов, в которых организатор схемы способствовал выдаче разрешительных документов для покупки и продажи недвижимости, уклоняясь от законной процедуры предварительной записи и требуя от своих клиентов денежных сумм для передачи сотрудникам Агентства госуслуг.Через посредников физические и юридические лица, а также кадастровые агенты получали документы без без официальной доверенности на их сбор и без необходимого физического присутствия собственников.За "дополнительные услуги" клиенты выплачивали:Из заявленных сумм организатор уплатил госпошлину, подкупил чиновников и оставил комиссию себе.Также в НАЦ и АП сообщили об открытии уголовных дел по нескольким статьям, основанным на актах активной и пассивной коррупции и извлечении выгоды из влияния.В офисах, домах и автомобилях подозреваемых проводились 69 обысков, в результате 19 человек были задержаны на 72 часа. В случае признания их виновными им грозит до 10 лет лишения свободы и штрафы.

https://ru.sputnik.md/20211220/sotrudniki-nats-provodyat-obyski-v-agentstve-gosuslug-47362581.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

агентство государственных услуг, в молдове, задержание, молдова