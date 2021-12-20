https://ru.sputnik.md/20211220/obyski-agentstve-gosuslug-47368520.html
Обыски в Агентстве госуслуг: задержаны 13 человек
Обыски в Агентстве госуслуг: задержаны 13 человек
НАЦ и антикоррупционная прокуратура расследовали несколько сотен эпизодов, в которых организатор схемы способствовал выдаче разрешительных документов для покупки и продажи недвижимости.
2021-12-20T14:48+0200
2021-12-20T14:48+0200
2021-12-20T14:48+0200
агентство государственных услуг
в молдове
задержание
молдова
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КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. По итогам обысков в Агентстсве госуслуг и офисах брокерских учреждений задержаны 13 человек. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра (НАЦ).В течение сентября-октября этого года НАЦ и Антикоррупционная прокуратура (АП) задокументировали несколько эпизодов организации преступной схемы, с помощью которой подозреваемые получали незаконный доход.НАЦ и АП расследовали несколько сотен эпизодов, в которых организатор схемы способствовал выдаче разрешительных документов для покупки и продажи недвижимости, уклоняясь от законной процедуры предварительной записи и требуя от своих клиентов денежных сумм для передачи сотрудникам Агентства госуслуг.Через посредников физические и юридические лица, а также кадастровые агенты получали документы без без официальной доверенности на их сбор и без необходимого физического присутствия собственников.За "дополнительные услуги" клиенты выплачивали:Из заявленных сумм организатор уплатил госпошлину, подкупил чиновников и оставил комиссию себе.Также в НАЦ и АП сообщили об открытии уголовных дел по нескольким статьям, основанным на актах активной и пассивной коррупции и извлечении выгоды из влияния.В офисах, домах и автомобилях подозреваемых проводились 69 обысков, в результате 19 человек были задержаны на 72 часа. В случае признания их виновными им грозит до 10 лет лишения свободы и штрафы.
https://ru.sputnik.md/20211220/sotrudniki-nats-provodyat-obyski-v-agentstve-gosuslug-47362581.html
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Евгений Чебан
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агентство государственных услуг, в молдове, задержание, молдова
Обыски в Агентстве госуслуг: задержаны 13 человек
НАЦ и Антикоррупционная прокуратура расследовали несколько сотен эпизодов незаконной выдачи разрешительных документов для покупки и продажи недвижимости.
КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. По итогам обысков в Агентстсве госуслуг и офисах брокерских учреждений задержаны 13 человек. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра (НАЦ).
В течение сентября-октября этого года НАЦ и Антикоррупционная прокуратура (АП) задокументировали несколько эпизодов организации преступной схемы, с помощью которой подозреваемые получали незаконный доход.
"Речь идет о сотрудниках кадастровых офисов Агентства государственных услуг, брокерах по недвижимости и ипотеке, физических и юридических лицах, которые в сговоре с бывшим агентом по недвижимости выдавали кадастровые документы в обход стандартной процедуры их получения", – говорится в сообщении НАЦ.
НАЦ и АП расследовали несколько сотен эпизодов, в которых организатор схемы способствовал выдаче разрешительных документов для покупки и продажи недвижимости, уклоняясь от законной процедуры предварительной записи и требуя от своих клиентов денежных сумм для передачи сотрудникам Агентства госуслуг.
Через посредников физические и юридические лица, а также кадастровые агенты получали документы без без официальной доверенности на их сбор и без необходимого физического присутствия собственников.
За "дополнительные услуги" клиенты выплачивали:
за оформление стандартного срочного контракта (10 дней) – 900 леев (официальный сбор в ASP составляет 260 леев);
за выписку из реестра недвижимого имущества и справку о стоимости недвижимости на стандартный срок (3 дня) – 500 леев (официальный сбор 250 леев);
за регистрацию контракта на стандартный срок (10 дней), выписку из Регистра недвижимости и справку о стоимости недвижимости на стандартный срок (3 дня) – 1400 леев (официальная плата за такие услуги, предоставляемые Агентством, составляет 500 леев).
Из заявленных сумм организатор уплатил госпошлину, подкупил чиновников и оставил комиссию себе.
Также в НАЦ и АП сообщили об открытии уголовных дел по нескольким статьям, основанным на актах активной и пассивной коррупции и извлечении выгоды из влияния.
В офисах, домах и автомобилях подозреваемых проводились 69 обысков, в результате 19 человек были задержаны на 72 часа. В случае признания их виновными им грозит до 10 лет лишения свободы и штрафы.